https://arabic.sputniknews.com/20220506/تونس-تتجنب-استخدام-لقاح-جونسون-آند-جونسون-بعد-توصية-أمريكية-1061928217.html

تونس تتجنب استخدام لقاح "جونسون آند جونسون" بعد توصية أمريكية

تونس تتجنب استخدام لقاح "جونسون آند جونسون" بعد توصية أمريكية

قررت السلطات الصحية في تونس تجنب استخدام لقاح "جونسون آند جونسون" المضاد لفيروس ‏‏"كورونا" المستجد، وذلك بعد توصية إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ‏‎بالحد من... 06.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-06T16:24+0000

2022-05-06T16:24+0000

2022-05-06T16:24+0000

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وقال عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس "كورونا"، الدكتور رياض دغفوس، في تصريحات لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، اليوم الجمعة، بأن السلطات الصحية في تونس ستتجنب بعد صدور التوصية الأمريكية، استعمال لقاح "جونسون آند جونسون" وذلك من باب الاحتياط.ونوّه دغفوس إلى أن السلطات في بلاده لا تلجأ إلى استخدام لقاح "جونسون آند دونسون" إلا بطلب من المواطنين أنفسهم.كما لفت إلى أن "توصية إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بتقييد استعمال لقاح "جونسون آند جونسون" جاءت بناء على نتائج دراسة حديثة، أثبتت أن هذا اللقاح تسبب في حدوث حالات تخثر دم لدى بعض الأشخاص في عدة دول حول العالم".وبيّن دغفوس أنه "لم يقع في تونس تسجيل حالات تخثر دم ناتجة عن استعمال لقاح "جونسون آند جونسون"، موضحا أن تونس استعملت 1 مليون و300 ألف جرعة فقط من هذا النوع من اللقاح منذ ظهور جائحة "كورونا" بها.وأشار إلى أن "تونس تتجه منذ عدة أشهر الى التركيز على استعمال لقاح "فايزر" دون غيره، بفضل حصولها على كميات كبيرة منه، الأمر الذي جعلها تقتصر على تطعيم 2500 شخص فقط بلقاح "جونسون آند جونسون" على امتداد الخمسة أسابيع المنقضية".وفرض المنظمون الأمريكيون، أمس الخميس، قيودا صارمة على من يمكنهم تلقي لقاح (كوفيد-19) من شركة "جونسون آند جونسون"، بسبب الخطر المستمر لجلطات دموية نادرة ولكنها خطيرة.وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إنه يجب إعطاء الحقنة للبالغين فقط الذين لا يستطيعون تلقي لقاح مختلف، أو من يطلبون على وجه التحديد لقاح "جونسون آند جونسون".وأوصت السلطات الأمريكية لأشهر بأن يحصل الأمريكيون على لقاحات "فايزر" أو "موديرنا" بدلا من لقاح "جونسون آند جونسون".وقال رئيس لقاحات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، الدكتور بيتر ماركس، إن الوكالة قررت تقييد اللقاح بعد إلقاء نظرة أخرى على البيانات المتعلقة بمخاطر الجلطات الدموية التي تهدد الحياة، واستنتاج أنها تقتصر على لقاح "جونسون آند جونسون". وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سمحت بإعطاء لقاح "جونسون آند جونسون" في فبراير/ شباط من العام الماضي للبالغين من عمر 18 عاما فما فوق.

https://arabic.sputniknews.com/20211210/منظمة-الصحة-العالمية-تعدل-توصياتها-بشأن-لقاح-جونسون-آند-جونسون-1053786401.html

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