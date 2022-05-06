https://arabic.sputniknews.com/20220506/رئيس-تحالف-غافي-للقاحات-يحذر-من-التهاون-في-مواجهة-كورونا-1061901438.html

رئيس تحالف "غافي" للقاحات يحذر من التهاون في مواجهة كورونا

رئيس تحالف "غافي" للقاحات يحذر من التهاون في مواجهة كورونا

حذر رئيس التحالف العالمي للقاحات (غافي)، خوسيه مانويل باروسو، من أي تهاون قد يطرأ على التعامل مع فيروس كورونا. 06.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-06T08:22+0000

2022-05-06T08:22+0000

2022-05-06T08:22+0000

فيروس كورونا

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ووفقا لحوار أجرته معه وكالة شينخو الصينية، أكد خوسيه أن "المتغيرات الجديدة والأوبئة المستقبلية يمكن أن تظهر بسهولة إذا فشلنا في التصدي لأي تهاون" في التعاطي مع فيروس كورونا.وقال: "القيود المفروضة على الإمدادات تتراجع الآن وهناك ثقة متزايدة بأن لدينا ما يكفي من اللقاحات، علينا الآن أن نسير في الميل الأخير لأن بعض البلدان لا يزال من الصعب الوصول إليها من حيث التوزيع".وعبر خوسيه عن قلقه مما وصفه بـ "استمرار مخاطر المتغيرات الجديدة والفاشيات المستقبلية"، قائلا: "نشهد تفشيات في حالات كوفيد-19 في بعض أجزاء العالم، والحقيقة حتى الآن هي أنه كل أربعة أشهر في المتوسط هناك متغير جديد".ونقل رئيس التحالف العالمي للقاحات عن من وصفهم بـ "أفضل علماء العالم"، تأكيدهم على ضرورة الحذر الدائم.وقال: "علينا أن نكون حذرين، فأنا على اتصال بالطبع مع أفضل العلماء في العالم، وما يقوله لي العلماء هو أنه يجب علينا تجنب جميع أشكال التراخي والرضا عن النفس".وكانت جامعة جونز هوبكنز، كانت قد أصدرت بيانات تؤكد أنه تم إعطاء أكثر من 11.3 مليار جرعة من لقاحات "كوفيد-19" حتى الآن في جميع أنحاء العالم، حيث وصلت حالات الإصابة العالمية المؤكدة إلى 516 مليون حالة مع أكثر من 6.2 مليون حالة وفاة.ومنذ إنشائه في عام 2000، ساعد تحالف "غافي" في تطعيم أكثر من 888 مليون طفل، وتجنب أكثر من 15 مليون حالة وفاة في المستقبل، وخفض وفيات الأطفال إلى النصف في 73 بلدا منخفض الدخل، وفقا لموقعه على الإنترنت.

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فيروس كورونا