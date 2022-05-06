عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220506/رئيس-تحالف-غافي-للقاحات-يحذر-من-التهاون-في-مواجهة-كورونا-1061901438.html
رئيس تحالف "غافي" للقاحات يحذر من التهاون في مواجهة كورونا
رئيس تحالف "غافي" للقاحات يحذر من التهاون في مواجهة كورونا
حذر رئيس التحالف العالمي للقاحات (غافي)، خوسيه مانويل باروسو، من أي تهاون قد يطرأ على التعامل مع فيروس كورونا. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T08:22+0000
2022-05-06T08:22+0000
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/04/1058031750_0:67:1263:777_1920x0_80_0_0_4050d5c2cdaeff226ea7bb199f9852f4.jpg
ووفقا لحوار أجرته معه وكالة شينخو الصينية، أكد خوسيه أن "المتغيرات الجديدة والأوبئة المستقبلية يمكن أن تظهر بسهولة إذا فشلنا في التصدي لأي تهاون" في التعاطي مع فيروس كورونا.وقال: "القيود المفروضة على الإمدادات تتراجع الآن وهناك ثقة متزايدة بأن لدينا ما يكفي من اللقاحات، علينا الآن أن نسير في الميل الأخير لأن بعض البلدان لا يزال من الصعب الوصول إليها من حيث التوزيع".وعبر خوسيه عن قلقه مما وصفه بـ "استمرار مخاطر المتغيرات الجديدة والفاشيات المستقبلية"، قائلا: "نشهد تفشيات في حالات كوفيد-19 في بعض أجزاء العالم، والحقيقة حتى الآن هي أنه كل أربعة أشهر في المتوسط هناك متغير جديد".ونقل رئيس التحالف العالمي للقاحات عن من وصفهم بـ "أفضل علماء العالم"، تأكيدهم على ضرورة الحذر الدائم.وقال: "علينا أن نكون حذرين، فأنا على اتصال بالطبع مع أفضل العلماء في العالم، وما يقوله لي العلماء هو أنه يجب علينا تجنب جميع أشكال التراخي والرضا عن النفس".وكانت جامعة جونز هوبكنز، كانت قد أصدرت بيانات تؤكد أنه تم إعطاء أكثر من 11.3 مليار جرعة من لقاحات "كوفيد-19" حتى الآن في جميع أنحاء العالم، حيث وصلت حالات الإصابة العالمية المؤكدة إلى 516 مليون حالة مع أكثر من 6.2 مليون حالة وفاة.ومنذ إنشائه في عام 2000، ساعد تحالف "غافي" في تطعيم أكثر من 888 مليون طفل، وتجنب أكثر من 15 مليون حالة وفاة في المستقبل، وخفض وفيات الأطفال إلى النصف في 73 بلدا منخفض الدخل، وفقا لموقعه على الإنترنت.
https://arabic.sputniknews.com/20210423/رئيس-منظمة-الصحة-العالمية-يندد-بغياب-العدالة-في-توزيع-لقاحات-كورونا-1048781140.html
https://arabic.sputniknews.com/20200418/دعوة-أممية-لإنشاء-تحالف-دولي-لتطوير-لقاح-ضد-فيروس-كورونا-1045204046.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/04/1058031750_70:0:1193:842_1920x0_80_0_0_38c1976343e76c507cc72ec4fe9298e6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
فيروس كورونا

رئيس تحالف "غافي" للقاحات يحذر من التهاون في مواجهة كورونا

08:22 GMT 06.05.2022
© AFP 2022 / PRAKASH MATHEMAنفايات متبقية من قوارير وحقن لقاح فيروس "كورونا" المستجد
نفايات متبقية من قوارير وحقن لقاح فيروس كورونا المستجد - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2022
© AFP 2022 / PRAKASH MATHEMA
تابعنا عبرTelegram
حذر رئيس التحالف العالمي للقاحات (غافي)، خوسيه مانويل باروسو، من أي تهاون قد يطرأ على التعامل مع فيروس كورونا.
ووفقا لحوار أجرته معه وكالة شينخو الصينية، أكد خوسيه أن "المتغيرات الجديدة والأوبئة المستقبلية يمكن أن تظهر بسهولة إذا فشلنا في التصدي لأي تهاون" في التعاطي مع فيروس كورونا.
تونس تتسلم دفعة من لقاحات فايزر ضمن مبادرة كوفاكس - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2021
رئيس منظمة الصحة العالمية يندد بغياب العدالة في توزيع لقاحات كورونا
23 أبريل 2021, 10:08 GMT
وقال: "القيود المفروضة على الإمدادات تتراجع الآن وهناك ثقة متزايدة بأن لدينا ما يكفي من اللقاحات، علينا الآن أن نسير في الميل الأخير لأن بعض البلدان لا يزال من الصعب الوصول إليها من حيث التوزيع".

ولفت إلى أن هذا هو السبب الذي يجعلهم يركزون على التسليم الفعلي، مؤكدا وجود "فجوة كبيرة في عدم المساواة في جميع أنحاء العالم".

وعبر خوسيه عن قلقه مما وصفه بـ "استمرار مخاطر المتغيرات الجديدة والفاشيات المستقبلية"، قائلا: "نشهد تفشيات في حالات كوفيد-19 في بعض أجزاء العالم، والحقيقة حتى الآن هي أنه كل أربعة أشهر في المتوسط هناك متغير جديد".
ونقل رئيس التحالف العالمي للقاحات عن من وصفهم بـ "أفضل علماء العالم"، تأكيدهم على ضرورة الحذر الدائم.
عمال طبيون يرتدون الأقنعة الواقية والبدلات يسيرون في وحدة العناية المركزة في مستشفى Oglio Po حيث يتم علاج المرضى الذين يعانون من مرض فيروس كورونا في إيطاليا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2020
دعوة أممية لإنشاء تحالف دولي لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا 
18 أبريل 2020, 00:22 GMT
وقال: "علينا أن نكون حذرين، فأنا على اتصال بالطبع مع أفضل العلماء في العالم، وما يقوله لي العلماء هو أنه يجب علينا تجنب جميع أشكال التراخي والرضا عن النفس".
وكانت جامعة جونز هوبكنز، كانت قد أصدرت بيانات تؤكد أنه تم إعطاء أكثر من 11.3 مليار جرعة من لقاحات "كوفيد-19" حتى الآن في جميع أنحاء العالم، حيث وصلت حالات الإصابة العالمية المؤكدة إلى 516 مليون حالة مع أكثر من 6.2 مليون حالة وفاة.

يشار إلى أن تحالف "غافي" العالمي هو عبارة عن شراكة بين القطاعين العام والخاص، تساعد على تطعيم نصف أطفال العالم ضد بعض الأمراض الأكثر فتكا في العالم.

ومنذ إنشائه في عام 2000، ساعد تحالف "غافي" في تطعيم أكثر من 888 مليون طفل، وتجنب أكثر من 15 مليون حالة وفاة في المستقبل، وخفض وفيات الأطفال إلى النصف في 73 بلدا منخفض الدخل، وفقا لموقعه على الإنترنت.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала