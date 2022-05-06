https://arabic.sputniknews.com/20220506/زوجة-بايدن-تزود-الجنود-الأمريكيين-في-رومانيا-بغالونات-من-الكاتشب-1061934824.html

زوجة بايدن تزود الجنود الأمريكيين في رومانيا بغالونات من الكاتشب

زوجة بايدن تزود الجنود الأمريكيين في رومانيا بغالونات من الكاتشب

شكرت جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قوات بلادها المنتشرة في رومانيا، والمتواجدة ‏لتنفيذ المهام الدفاعية لـ"الناتو"، بعد انطلاق العملية العسكرية... 06.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-06T21:03+0000

2022-05-06T21:03+0000

2022-05-06T21:03+0000

جو بايدن

الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا

الناتو

العالم

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وزارت بايدن قاعدة ميهايل كوغالنيسانو الجوية في رومانيا بالقرب من البحر الأسود، والواقعة على بعد حوالي 100 كيلو متر من الحدود مع أوكرانيا، وذلك كبداية لرحلة تقوم بها إلى أوروبا تستغرق 4 أيام.وتعد القاعدة مؤقتا موطنا لنحو 1600 جندي من بين عدة آلاف من القوات التي نشرها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في أوروبا الشرقية، في الفترة التي سبقت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وخلال زيارتها، وقفت جيل بايدن لتقديم المعكرونة والجبن والبطاطا المخبوزة للجنود الأمريكيين في القاعدة، وحفّزتهم على تناول الخضروات.كما أنها حرصت على إمداد الجنود بـ5 غالونات من الكاتشب، بعد أن كانت القاعدة تعاني من نقص حاد منه، مما جعل الجنود يهللون لها، وفقا لمحطة "إيه بي سي" الأمريكية.وقالت بايدن لأحد أعضاء الخدمة: "أعلم أن الأمر صعب على عائلتك"، في إشارة منها إلى تجربتها الخاصة عندما تم إرسال ابنها بو بايدن إلى العراق.وكان من المقرر أن تسافر آشلي بايدن، ابنة جو بايدن، مع والدتها في رحلتها إلى أوروبا، لكنها تراجعت أمس الخميس بعد أن علمت أنها كانت على اتصال وثيق بشخص ثبت إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, الناتو, العالم