https://arabic.sputniknews.com/20220506/فيديو-يظهر-التدني-الحاد-لمنسوب-مياه-نهر-دجلة-1061922725.html
فيديو يظهر التدني الحاد لمنسوب مياه نهر دجلة
فيديو يظهر التدني الحاد لمنسوب مياه نهر دجلة
انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر التدني الكبير لمستوى مياه نهر دجلة في العراق، والذي كان يعرف بغزارته التي تفوق غزارة الفرات. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T13:41+0000
2022-05-06T13:41+0000
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ويتضح تدني منسوب المياه في النهر بشكل بيّن، حيث يتخلل المقطع شاب يبدو وكأنه يمشي على سطح الماء، في بقعة تتوسط النهر حيث يفترض أن يسمح مستوى المياه بالسباحة.وكشفت وزارة الموارد المائية العراقية أن المياه التي يحصل عليها العراق من نهري دجلة والفرات سوف تجف في غضون 20 عاما إذا لم يتم فعل شيء ما، حسبما ذكرته صحيفة الأنباء.وقد أصبحت حالات الجفاف والعواصف الرملية ودرجات الحرارة التي تتجاوز الـ50 درجة مئوية شائعة بشكل متزايد في العراق.وألقى الرئيس برهم صالح باللوم على تغير المناخ، قائلا إنه يشكل تهديدا وجوديا للبلاد.وأوضح أن "مصير بحيرة ساوة، التي أصبحت الآن أرضا ملحية قاحلة، تذكير بالخطر الذي ينتظرنا".وتراجعت موارد العراق المائية بنسبة 50% منذ العام الماضي بسبب فترات الجفاف المتكررة وانخفاض معدل هطول الأمطار وتراجع منسوب الأنهار، بحسب ما ذكره مسؤول حكومي لوكالة الأنباء الفرنسية، حسب نفس المصدر.ويُصنف العراق، الغني بالنفط، بين دول العالم الخمسة الأكثر عرضة لتغير المناخ، والتصحر، على الرغم من وجود نهري دجلة والفرات في ذلك البلد.وقال عون ذياب، كبير مستشاري وزارة الموارد المائية العراقية: "احتياطيات المياه أقل بكثير مما كانت عليه العام الماضي بنحو 50% بسبب قلة هطول الأمطار وتراجع الكميات القادمة من الدول المجاورة".كما ألقى ذياب باللوم على "سنوات الجفاف المتعاقبة وهي أعوام 2020 و2021 و2022"، حسب المصدر.
https://arabic.sputniknews.com/20220506/العراق-الكشف-عن-موعد-انتهاء-الحالة-الغبارية-للطقس-1061920759.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, العالم العربي, أخبار العراق اليوم
فيديو يظهر التدني الحاد لمنسوب مياه نهر دجلة
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انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر التدني الكبير لمستوى مياه نهر دجلة في العراق، والذي كان يعرف بغزارته التي تفوق غزارة الفرات.
ويتضح تدني منسوب المياه في النهر بشكل بيّن، حيث يتخلل المقطع شاب يبدو وكأنه يمشي على سطح الماء، في بقعة تتوسط النهر حيث يفترض أن يسمح مستوى المياه بالسباحة.
وكشفت وزارة الموارد المائية العراقية أن المياه التي يحصل عليها العراق من نهري دجلة والفرات سوف تجف في غضون 20 عاما إذا لم يتم فعل شيء ما، حسبما ذكرته صحيفة الأنباء
.
وقد أصبحت حالات الجفاف والعواصف الرملية ودرجات الحرارة التي تتجاوز الـ50 درجة مئوية شائعة بشكل متزايد في العراق.
وألقى الرئيس برهم صالح باللوم على تغير المناخ، قائلا إنه يشكل تهديدا وجوديا للبلاد.
وأوضح أن "مصير بحيرة ساوة، التي أصبحت الآن أرضا ملحية قاحلة، تذكير بالخطر الذي ينتظرنا".
وتراجعت موارد العراق المائية بنسبة 50% منذ العام الماضي بسبب فترات الجفاف المتكررة وانخفاض معدل هطول الأمطار وتراجع منسوب الأنهار، بحسب ما ذكره مسؤول حكومي لوكالة الأنباء الفرنسية، حسب نفس المصدر.
ويُصنف العراق، الغني بالنفط، بين دول العالم الخمسة الأكثر عرضة لتغير المناخ، والتصحر، على الرغم من وجود نهري دجلة والفرات في ذلك البلد.
وقال عون ذياب، كبير مستشاري وزارة الموارد المائية العراقية: "احتياطيات المياه أقل بكثير مما كانت عليه العام الماضي بنحو 50% بسبب قلة هطول الأمطار وتراجع الكميات القادمة من الدول المجاورة".
كما ألقى ذياب باللوم على "سنوات الجفاف المتعاقبة وهي أعوام 2020 و2021 و2022"، حسب المصدر.