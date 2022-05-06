https://arabic.sputniknews.com/20220506/مولوي-نسب-الاقتراع-ستكون-مرتفعة-والقوى-الأمنية-على-جهوزية-تامة-1061906323.html
مولوي: نسب الاقتراع ستكون مرتفعة والقوى الأمنية على جهوزية تامة
مولوي: نسب الاقتراع ستكون مرتفعة والقوى الأمنية على جهوزية تامة
قال وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، إن نسب الاقتراع ستكون مرتفعة، لأن اللبنانيين المنتشرين أعلنوا عن هذه الرغبة بعد أن تسجلوا بأعداد كبيرة للاقتراع في... 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T09:35+0000
2022-05-06T09:35+0000
2022-05-06T09:35+0000
لبنان
أخبار لبنان
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قال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، إن نسب الاقتراع ستكون مرتفعة، لأن اللبنانيين المنتشرين أعلنوا عن هذه الرغبة بعد أن تسجلوا بأعداد كبيرة للاقتراع في الخارج، والأعداد فاقت أعداد عام 2018.وأكد خلال زيارته لوزارة الخارجية أن "الأمن ممتاز والقوى الأمنية على جهوزية تامة، وأطمئن المواطنين أننا مستمرون بالعمل الأمني الاستباقي، ندرس جميع المناطق اللبنانية ونفعل ما يلزم ليكون الأمن مضبوطا، ولكننا سنكون دائما حذرين".وعن عملية اقتراع ذوي الاحتياجات الخاصة في 15 مايو/أيار المقبل، قال مولوي :" فيما يخص المناطق النائية عن بيروت بالإمكان نصب خيم كبيرة بالحدائق، او بالإمكان التواصل مع شركة الكهرباء، لتأمين الطاقة للمصعد ولمدة ساعتين نعلن عنهم ونحددهم لذوي الاحتياجات الخاصة".
https://arabic.sputniknews.com/20220506/بوحبيب-عملية-اقتراع-المغتربين-حتى-الآن-ممتازة-1061900102.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان
مولوي: نسب الاقتراع ستكون مرتفعة والقوى الأمنية على جهوزية تامة
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قال وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، إن نسب الاقتراع ستكون مرتفعة، لأن اللبنانيين المنتشرين أعلنوا عن هذه الرغبة بعد أن تسجلوا بأعداد كبيرة للاقتراع في الخارج، والأعداد فاقت أعداد عام 2018.
قال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، إن نسب الاقتراع ستكون مرتفعة، لأن اللبنانيين المنتشرين أعلنوا عن هذه الرغبة بعد أن تسجلوا بأعداد كبيرة للاقتراع في الخارج، والأعداد فاقت أعداد عام 2018.
وأكد خلال زيارته لوزارة الخارجية أن "الأمن ممتاز والقوى الأمنية على جهوزية تامة، وأطمئن المواطنين أننا مستمرون بالعمل الأمني الاستباقي، ندرس جميع المناطق اللبنانية ونفعل ما يلزم ليكون الأمن مضبوطا، ولكننا سنكون دائما حذرين".
وعن عملية اقتراع ذوي الاحتياجات الخاصة في 15 مايو/أيار المقبل، قال مولوي :" فيما يخص المناطق النائية عن بيروت بالإمكان نصب خيم كبيرة بالحدائق، او بالإمكان التواصل مع شركة الكهرباء، لتأمين الطاقة للمصعد ولمدة ساعتين نعلن عنهم ونحددهم لذوي الاحتياجات الخاصة".