عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220506/مولوي-نسب-الاقتراع-ستكون-مرتفعة-والقوى-الأمنية-على-جهوزية-تامة-1061906323.html
مولوي: نسب الاقتراع ستكون مرتفعة والقوى الأمنية على جهوزية تامة
مولوي: نسب الاقتراع ستكون مرتفعة والقوى الأمنية على جهوزية تامة
قال وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، إن نسب الاقتراع ستكون مرتفعة، لأن اللبنانيين المنتشرين أعلنوا عن هذه الرغبة بعد أن تسجلوا بأعداد كبيرة للاقتراع في... 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T09:35+0000
2022-05-06T09:35+0000
لبنان
أخبار لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/06/1061906037_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_7aa753ce8465314efb91ebb93c9d3682.jpg
قال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، إن نسب الاقتراع ستكون مرتفعة، لأن اللبنانيين المنتشرين أعلنوا عن هذه الرغبة بعد أن تسجلوا بأعداد كبيرة للاقتراع في الخارج، والأعداد فاقت أعداد عام 2018.وأكد خلال زيارته لوزارة الخارجية أن "الأمن ممتاز والقوى الأمنية على جهوزية تامة، وأطمئن المواطنين أننا مستمرون بالعمل الأمني الاستباقي، ندرس جميع المناطق اللبنانية ونفعل ما يلزم ليكون الأمن مضبوطا، ولكننا سنكون دائما حذرين".وعن عملية اقتراع ذوي الاحتياجات الخاصة في 15 مايو/أيار المقبل، قال مولوي :" فيما يخص المناطق النائية عن بيروت بالإمكان نصب خيم كبيرة بالحدائق، او بالإمكان التواصل مع شركة الكهرباء، لتأمين الطاقة للمصعد ولمدة ساعتين نعلن عنهم ونحددهم لذوي الاحتياجات الخاصة".
https://arabic.sputniknews.com/20220506/بوحبيب-عملية-اقتراع-المغتربين-حتى-الآن-ممتازة-1061900102.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/06/1061906037_160:0:1119:719_1920x0_80_0_0_8d59d183b78cc8ef9674eab70f9b99b7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان

مولوي: نسب الاقتراع ستكون مرتفعة والقوى الأمنية على جهوزية تامة

09:35 GMT 06.05.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayوزير الداخلية اللبناني بسام مولوي
وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبرTelegram
قال وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، إن نسب الاقتراع ستكون مرتفعة، لأن اللبنانيين المنتشرين أعلنوا عن هذه الرغبة بعد أن تسجلوا بأعداد كبيرة للاقتراع في الخارج، والأعداد فاقت أعداد عام 2018.
قال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، إن نسب الاقتراع ستكون مرتفعة، لأن اللبنانيين المنتشرين أعلنوا عن هذه الرغبة بعد أن تسجلوا بأعداد كبيرة للاقتراع في الخارج، والأعداد فاقت أعداد عام 2018.
وأكد خلال زيارته لوزارة الخارجية أن "الأمن ممتاز والقوى الأمنية على جهوزية تامة، وأطمئن المواطنين أننا مستمرون بالعمل الأمني الاستباقي، ندرس جميع المناطق اللبنانية ونفعل ما يلزم ليكون الأمن مضبوطا، ولكننا سنكون دائما حذرين".
وعن عملية اقتراع ذوي الاحتياجات الخاصة في 15 مايو/أيار المقبل، قال مولوي :" فيما يخص المناطق النائية عن بيروت بالإمكان نصب خيم كبيرة بالحدائق، او بالإمكان التواصل مع شركة الكهرباء، لتأمين الطاقة للمصعد ولمدة ساعتين نعلن عنهم ونحددهم لذوي الاحتياجات الخاصة".
وزير الخارجية اللبناني عبد بو حبيب، مركز الاقتراع للانتخابات البرلمانية اللبنانية في بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2022
بوحبيب: عملية اقتراع المغتربين حتى الآن ممتازة
08:01 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала