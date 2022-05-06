عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220506/-الخارجية-الروسية-المفاوضات-الروسية-الأوكرانية-تعيش-حالة-ركود-1061903122.html
الخارجية الروسية: المفاوضات الروسية الأوكرانية تعيش حالة "ركود"
الخارجية الروسية: المفاوضات الروسية الأوكرانية تعيش حالة "ركود"
قال نائب مدير إدارة الشؤون الخارجية بوزارة الخارجية الروسية، أليكسي زايتسيف، في إفادة صحفية في موسكو، إن "المفاوضات الروسية الأوكرانية في حالة ركود". 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T08:39+0000
2022-05-06T09:15+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/06/1061905343_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ad4bf0e3b89d2a623effcbeaa54b4e07.jpg
وأصاف زايتسيف، اليوم الجمعة: "في ظل هذه الخلفية (إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا)، من المفهوم أن كييف ومديريها الغربيين ليسوا مهتمين بإيجاد تسوية سلمية، والمفاوضات الروسية الأوكرانية في حالة ركود".وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في 26 أبريل/ نيسان في موسكو، إن روسيا، وبصفتها إحدى الدول المؤسسة للأمم المتحدة، دعمت هذه المنظمة دائمًا، فإنها فريدة من نوعها.وأضاف بوتين: "إن روسيا، وبصفتها إحدى الدول المؤسسة للأمم المتحدة وعضو دائم في مجلس الأمن، دعمت هذه المنظمة العالمية على الدوام، ونعتقد أنها ليست عالمية فحسب، بل إنها فريدة من نوعها".وأشار إلى أنه "لا توجد منظمة أخرى من هذا القبيل في المجتمع الدولي".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/06/1061905343_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_66d6e17e0052fd1175ff2cd06aa7c72d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا

الخارجية الروسية: المفاوضات الروسية الأوكرانية تعيش حالة "ركود"

08:39 GMT 06.05.2022 (تم التحديث: 09:15 GMT 06.05.2022)
© وزارة الخارجية الروسية / الذهاب إلى بنك الصورنائب مدير إدارة الشؤون الخارجية بوزارة الخارجية الروسية، أليكسي زايتسيف
نائب مدير إدارة الشؤون الخارجية بوزارة الخارجية الروسية، أليكسي زايتسيف - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2022
© وزارة الخارجية الروسية
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال نائب مدير إدارة الشؤون الخارجية بوزارة الخارجية الروسية، أليكسي زايتسيف، في إفادة صحفية في موسكو، إن "المفاوضات الروسية الأوكرانية في حالة ركود".
وأصاف زايتسيف، اليوم الجمعة: "في ظل هذه الخلفية (إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا)، من المفهوم أن كييف ومديريها الغربيين ليسوا مهتمين بإيجاد تسوية سلمية، والمفاوضات الروسية الأوكرانية في حالة ركود".
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في 26 أبريل/ نيسان في موسكو، إن روسيا، وبصفتها إحدى الدول المؤسسة للأمم المتحدة، دعمت هذه المنظمة دائمًا، فإنها فريدة من نوعها.
وأضاف بوتين: "إن روسيا، وبصفتها إحدى الدول المؤسسة للأمم المتحدة وعضو دائم في مجلس الأمن، دعمت هذه المنظمة العالمية على الدوام، ونعتقد أنها ليست عالمية فحسب، بل إنها فريدة من نوعها".
وأشار إلى أنه "لا توجد منظمة أخرى من هذا القبيل في المجتمع الدولي".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала