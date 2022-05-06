https://arabic.sputniknews.com/20220506/-الخارجية-الروسية-المفاوضات-الروسية-الأوكرانية-تعيش-حالة-ركود-1061903122.html
الخارجية الروسية: المفاوضات الروسية الأوكرانية تعيش حالة "ركود"
الخارجية الروسية: المفاوضات الروسية الأوكرانية تعيش حالة "ركود"
قال نائب مدير إدارة الشؤون الخارجية بوزارة الخارجية الروسية، أليكسي زايتسيف، في إفادة صحفية في موسكو، إن "المفاوضات الروسية الأوكرانية في حالة ركود". 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T08:39+0000
2022-05-06T08:39+0000
2022-05-06T09:15+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وأصاف زايتسيف، اليوم الجمعة: "في ظل هذه الخلفية (إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا)، من المفهوم أن كييف ومديريها الغربيين ليسوا مهتمين بإيجاد تسوية سلمية، والمفاوضات الروسية الأوكرانية في حالة ركود".وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في 26 أبريل/ نيسان في موسكو، إن روسيا، وبصفتها إحدى الدول المؤسسة للأمم المتحدة، دعمت هذه المنظمة دائمًا، فإنها فريدة من نوعها.وأضاف بوتين: "إن روسيا، وبصفتها إحدى الدول المؤسسة للأمم المتحدة وعضو دائم في مجلس الأمن، دعمت هذه المنظمة العالمية على الدوام، ونعتقد أنها ليست عالمية فحسب، بل إنها فريدة من نوعها".وأشار إلى أنه "لا توجد منظمة أخرى من هذا القبيل في المجتمع الدولي".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
الخارجية الروسية: المفاوضات الروسية الأوكرانية تعيش حالة "ركود"
08:39 GMT 06.05.2022 (تم التحديث: 09:15 GMT 06.05.2022) تابعنا عبر
قال نائب مدير إدارة الشؤون الخارجية بوزارة الخارجية الروسية، أليكسي زايتسيف، في إفادة صحفية في موسكو، إن "المفاوضات الروسية الأوكرانية في حالة ركود".
وأصاف زايتسيف، اليوم الجمعة: "في ظل هذه الخلفية (إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا)، من المفهوم أن كييف ومديريها الغربيين ليسوا مهتمين بإيجاد تسوية سلمية، والمفاوضات الروسية الأوكرانية في حالة ركود".
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في 26 أبريل/ نيسان في موسكو، إن روسيا، وبصفتها إحدى الدول المؤسسة للأمم المتحدة، دعمت هذه المنظمة دائمًا، فإنها فريدة من نوعها.
وأضاف بوتين
: "إن روسيا، وبصفتها إحدى الدول المؤسسة للأمم المتحدة وعضو دائم في مجلس الأمن، دعمت هذه المنظمة العالمية على الدوام، ونعتقد أنها ليست عالمية فحسب، بل إنها فريدة من نوعها".
وأشار إلى أنه "لا توجد منظمة أخرى من هذا القبيل في المجتمع الدولي".