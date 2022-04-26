https://arabic.sputniknews.com/20220426/بوتين-روسيا-تدعم-منظمة-الأمم-المتحدة-الفريدة-من-نوعها-1061644225.html
بوتين: روسيا تتوقع أن تصل لاتفاقيات على "المسار الدبلوماسي" مع أوكرانيا
بوتين: روسيا تتوقع أن تصل لاتفاقيات على "المسار الدبلوماسي" مع أوكرانيا
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم في موسكو، إن روسيا، وبصفتها إحدى الدول المؤسسة للأمم المتحدة،... 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T16:57+0000
2022-04-26T16:57+0000
2022-04-26T17:06+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
منظمة الأمم المتحدة
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وأضاف بوتين: "إن روسيا، وبصفتها إحدى الدول المؤسسة للأمم المتحدة وعضو دائم في مجلس الأمن، دعمت هذه المنظمة العالمية على الدوام، ونعتقد أنها ليست عالمية فحسب، بل إنها فريدة من نوعها".وأشار إلى أنه "لا توجد منظمة أخرى من هذا القبيل في المجتمع الدولي".وأوضح بوتين لغوتيريش: "أعرف قلقكم فيما يتعلق بالعملية الروسية لكن المشكلة برمتها نشأت في أوكرانيا بعد الانقلاب هناك عام 2014".وأردف بوتين: "روسيا تتوقع أن تتمكن من التوصل لاتفاقيات على المسار الدبلوماسي مع أوكرانيا".وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في الاجتماع مع الرئيس الروسي: "أتفهم أن روسيا لديها عدد من الماطلب فيما يتعلق بما يحدث في أوكرانيا، فضلا عن الأمن العالمي الأوروبي".
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روسيا, فلاديمير بوتين, منظمة الأمم المتحدة
بوتين: روسيا تتوقع أن تصل لاتفاقيات على "المسار الدبلوماسي" مع أوكرانيا
16:57 GMT 26.04.2022 (تم التحديث: 17:06 GMT 26.04.2022) تابعنا عبر
يتبع
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم في موسكو، إن روسيا، وبصفتها إحدى الدول المؤسسة للأمم المتحدة، دعمت هذه المنظمة دائمًا، فإنها فريدة من نوعها.
وأضاف بوتين: "إن روسيا، وبصفتها إحدى الدول المؤسسة للأمم المتحدة وعضو دائم في مجلس الأمن، دعمت هذه المنظمة العالمية على الدوام، ونعتقد أنها ليست عالمية فحسب، بل إنها فريدة من نوعها".
وأشار إلى أنه "لا توجد منظمة أخرى من هذا القبيل في المجتمع الدولي".
وأكد بوتين: "نحن نؤيد بقوة المبادئ التي تقوم عليها، ونعتزم الاستمرار بذلك في المستقبل".
وأوضح بوتين لغوتيريش: "أعرف قلقكم فيما يتعلق بالعملية الروسية لكن المشكلة برمتها نشأت في أوكرانيا بعد الانقلاب هناك عام 2014".
وأردف بوتين: "روسيا تتوقع أن تتمكن من التوصل لاتفاقيات على المسار الدبلوماسي مع أوكرانيا".
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في الاجتماع مع الرئيس الروسي: "أتفهم أن روسيا لديها عدد من الماطلب فيما يتعلق بما يحدث في أوكرانيا، فضلا عن الأمن العالمي الأوروبي".