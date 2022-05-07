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https://arabic.sputniknews.com/20220507/آبل-تعوض-ملاك-هاتف-آيفون-4-إس-بـ15-دولار-1061957547.html
‏"آبل" تعوض ملاك هاتف "آيفون 4 إس" بـ15 دولار
‏"آبل" تعوض ملاك هاتف "آيفون 4 إس" بـ15 دولار
ذكرت تقارير أن شركة "آبل" الأمريكية وافقت على تسوية دعوى قضائية طويلة الأمد مدتها 6 سنوات، ‏التي اتهمت فيها بتعمدها إبطاء هواتف "آيفون 4 إس" بعد تنزيل تحديث... 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T15:44+0000
2022-05-07T15:44+0000
شركة آبل
مجتمع
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وبموجب التسوية، وافقت "آبل" على تخصيص مبلغ 20 مليون دولار، من أجل تعويض بعض مالكي الهاتف، الذين عانوا من أداء ضعيف، وذلك بمبلغ 15 دولار لكل منهم، وفقا لموقع "Mac Rumors".وتم رفع الدعوى الجماعية ضد "آبل" لأول مرة، في ديسمبر/ كانون الأول 2015، من قبل مدّعين يمثلون مجموعة من ملاك هواتف "آيفون 4 إس"، ‌من نيويورك ونيوجيرسي.واتهمت الدعوى القضائية "عملاقة التكنولوجيا الأمريكية" بالتسويق لتحديث "آي أو إس 9" بشكل خاطئ على أنه يوفر أداء محسنا على الأجهزة الذي يدعمها، بما في ذلك هاتف "آيفون 4 إس".وقامت شركة "آبل" وقت الترويج لـ"آي أو إس 9" برفعها شعار "تجربة الهاتف المحمول الأكثر تقدما. الآن أكثر من ذلك"، كما أنها وعدت أنه "سيجلب للمستخدمين أداء أكثر استجابة".ويجب على العملاء الذين يعتقدون أنهم يستحقون الـ15 دولار تعويض من "آبل" أن يقدموا "إعلانا بأنهم قاموا بتنزيل "آي أو إس 9" أو أي إصدار منه على هاتفهم "آيفون 4 إس"، وأنه واجه انخفاضا كبيرا في أدائه نتيجة لذلك، ويحق لهم الحصول على دفعة قدرها 15 دولارًا لكل جهاز قابل للتطبيق".وسيتم إنشاء موقع على شبكة الإنترنت لتمكين العملاء، الذين يعتقدون أنهم مؤهلين للتسوية من إرسال نموذج، وتقديم اسمهم وبريدهم الإلكتروني، ورقم الهاتف التسلسلي (إن أمكن).
https://arabic.sputniknews.com/20220505/ابتداء-من-2023-غوغل-وآبل-ومايكروسوفت-تدعم-الدخول-دون-كلمة-مرور-1061886239.html
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شركة آبل, مجتمع

‏"آبل" تعوض ملاك هاتف "آيفون 4 إس" بـ15 دولار

15:44 GMT 07.05.2022
© AFP 2022 / MICHAEL NAGLEهاتف "آيفون 4 إس"
هاتف آيفون 4 إس - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2022
هاتف "آيفون 4 إس"
© AFP 2022 / MICHAEL NAGLE
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ذكرت تقارير أن شركة "آبل" الأمريكية وافقت على تسوية دعوى قضائية طويلة الأمد مدتها 6 سنوات، ‏التي اتهمت فيها بتعمدها إبطاء هواتف "آيفون 4 إس" بعد تنزيل تحديث "آي او إس 9" في عام 2015.‏
وبموجب التسوية، وافقت "آبل" على تخصيص مبلغ 20 مليون دولار، من أجل تعويض بعض مالكي الهاتف، الذين عانوا من أداء ضعيف، وذلك بمبلغ 15 دولار لكل منهم، وفقا لموقع "Mac Rumors".
وتم رفع الدعوى الجماعية ضد "آبل" لأول مرة، في ديسمبر/ كانون الأول 2015، من قبل مدّعين يمثلون مجموعة من ملاك هواتف "آيفون 4 إس"، ‌من نيويورك ونيوجيرسي.
واتهمت الدعوى القضائية "عملاقة التكنولوجيا الأمريكية" بالتسويق لتحديث "آي أو إس 9" بشكل خاطئ على أنه يوفر أداء محسنا على الأجهزة الذي يدعمها، بما في ذلك هاتف "آيفون 4 إس".
غوغل - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
ابتداء من 2023... "غوغل" و"آبل" و"مايكروسوفت" تدعم الدخول دون "كلمة مرور"‏
5 مايو, 16:58 GMT
وقامت شركة "آبل" وقت الترويج لـ"آي أو إس 9" برفعها شعار "تجربة الهاتف المحمول الأكثر تقدما. الآن أكثر من ذلك"، كما أنها وعدت أنه "سيجلب للمستخدمين أداء أكثر استجابة".
ويجب على العملاء الذين يعتقدون أنهم يستحقون الـ15 دولار تعويض من "آبل" أن يقدموا "إعلانا بأنهم قاموا بتنزيل "آي أو إس 9" أو أي إصدار منه على هاتفهم "آيفون 4 إس"، وأنه واجه انخفاضا كبيرا في أدائه نتيجة لذلك، ويحق لهم الحصول على دفعة قدرها 15 دولارًا لكل جهاز قابل للتطبيق".
وسيتم إنشاء موقع على شبكة الإنترنت لتمكين العملاء، الذين يعتقدون أنهم مؤهلين للتسوية من إرسال نموذج، وتقديم اسمهم وبريدهم الإلكتروني، ورقم الهاتف التسلسلي (إن أمكن).
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