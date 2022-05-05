https://arabic.sputniknews.com/20220505/ابتداء-من-2023-غوغل-وآبل-ومايكروسوفت-تدعم-الدخول-دون-كلمة-مرور-1061886239.html
ابتداء من 2023... "غوغل" و"آبل" و"مايكروسوفت" تدعم الدخول دون "كلمة مرور"
ابتداء من 2023... "غوغل" و"آبل" و"مايكروسوفت" تدعم الدخول دون "كلمة مرور"
أعلنت شركات "غوغل" و"آبل" و"مايكروسوفت" صباح، اليوم الخميس، عن قيامها بجهد مشترك لدعم تسجيل الدخول دون الاضطرار لاستخدام "كلمة مرور" على جميع منصات الأجهزة... 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T16:58+0000
2022-05-05T16:58+0000
2022-05-05T16:58+0000
مجتمع
منوعات
شركة غوغل
شركة آبل
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وجاء إعلان الشركات الأمريكية الثلاث تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لكلمة المرور، الموافق 5 مايو/ أيار من كل عام.وتعني هذه الخطوة أن المصادقة بدون كلمة مرور ستصل إلى جميع منصات الأجهزة الرئيسية في المستقبل غير البعيد، وهي أنظمة تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس" للأجهزة المحمولة ، ومتصفحات الإنترنت "غوغل كروم" و"إيدج" و"سافاري"، بالإضافة إلى بيئات سطح مكتب "ويندوز" و"ماك أو إس"، وفقا لموقع "ذا فيرج".وسيكون البديل للدخول إلى كل تلك الأنظمة الأساسية هو معيار يسمى "فيدو"، الذي يستخدم مبادئ تشفير المفتاح العام، من أجل تمكين المصادقة بدون كلمة مرور، والمصادقة متعددة العوامل في مجموعة من السياقات.وستتيح عملية تسجيل الدخول بدون كلمة مرور للمستخدمين اختيار هواتفهم كجهاز مصادقة رئيسي للتطبيقات ومواقع الويب والخدمات الرقمية الأخرى، كما أوضحت شركة "غوغل" في منشور لها، اليوم الخميس.والغرض من جهود "غوغل" و"مايكروسوفت" و"آبل" المشتركة هو السماح بتسجيل الدخول بدون كلمة مرور "من طرف إلى طرف" للتطبيقات والمواقع الإلكترونية، وليس فقط في مراحل معينة، إذ سيحتاج المستخدمين فقط إلى استخدام عمليات المسح البيومترية (مثل الوجه أو الإصبع)، أو رقم التعريف الشخصي للجهاز "Pin" لتسجيل الدخول في كل خطوة.وتأمل الشركات الثلاث بأن تمنع هذه الجهود هجمات التصيد الاحتيالي الناجحة، التي تخدع المستخدمين لكي يشاركوا كلمات المرور مع المتسللين والمحتالين.
https://arabic.sputniknews.com/20220501/متصفح-إيدج-يتضمن-قريبا-شبكة-في-بي-إن-مجانية-للوصول-لكل-ما-هو-محظور-1061780847.html
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مجتمع, منوعات, شركة غوغل, شركة آبل
ابتداء من 2023... "غوغل" و"آبل" و"مايكروسوفت" تدعم الدخول دون "كلمة مرور"
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أعلنت شركات "غوغل" و"آبل" و"مايكروسوفت" صباح، اليوم الخميس، عن قيامها بجهد مشترك لدعم تسجيل الدخول دون الاضطرار لاستخدام "كلمة مرور" على جميع منصات الأجهزة المحمولة وسطح المكتب والمتصفح التي تتحكم فيها، وذلك بدءا من العام المقبل 2023.
وجاء إعلان الشركات الأمريكية الثلاث تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لكلمة المرور، الموافق 5 مايو/ أيار من كل عام.
وتعني هذه الخطوة أن المصادقة بدون كلمة مرور ستصل إلى جميع منصات الأجهزة الرئيسية في المستقبل غير البعيد، وهي أنظمة تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس" للأجهزة المحمولة ، ومتصفحات الإنترنت "غوغل كروم" و"إيدج" و"سافاري"، بالإضافة إلى بيئات سطح مكتب "ويندوز" و"ماك أو إس"، وفقا لموقع "ذا فيرج"
.
وسيكون البديل للدخول إلى كل تلك الأنظمة الأساسية هو معيار يسمى "فيدو"، الذي يستخدم مبادئ تشفير المفتاح العام، من أجل تمكين المصادقة بدون كلمة مرور، والمصادقة متعددة العوامل في مجموعة من السياقات.
وستتيح عملية تسجيل الدخول بدون كلمة مرور للمستخدمين اختيار هواتفهم كجهاز مصادقة رئيسي للتطبيقات ومواقع الويب والخدمات الرقمية الأخرى، كما أوضحت شركة "غوغل" في منشور لها، اليوم الخميس.
والغرض من جهود "غوغل" و"مايكروسوفت" و"آبل" المشتركة هو السماح بتسجيل الدخول بدون كلمة مرور "من طرف إلى طرف" للتطبيقات والمواقع الإلكترونية، وليس فقط في مراحل معينة، إذ سيحتاج المستخدمين فقط إلى استخدام عمليات المسح البيومترية (مثل الوجه أو الإصبع)، أو رقم التعريف الشخصي للجهاز "Pin" لتسجيل الدخول في كل خطوة.
وتأمل الشركات الثلاث بأن تمنع هذه الجهود هجمات التصيد الاحتيالي الناجحة، التي تخدع المستخدمين لكي يشاركوا كلمات المرور مع المتسللين والمحتالين.