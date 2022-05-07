https://arabic.sputniknews.com/20220507/إصابة-6-جنود-يمنيين-إثر-كمين-نصبه-مسلحون-يرجح-أنهم-من-تنظيم-القاعدة-الإرهابي-في-محافظة-أبين-1061961184.html
إصابة 6 جنود يمنيين إثر كمين نصبه مسلحون يرجح أنهم من تنظيم "القاعدة" الإرهابي في محافظة أبين
إصابة 6 جنود يمنيين إثر كمين نصبه مسلحون يرجح أنهم من تنظيم "القاعدة" الإرهابي في محافظة أبين
أصيب ستة جنود يمنيين، اليوم السبت، إثر كمين يعتقد أن عناصر من تنظيم القاعدة الإرهابي، نصبته في محافظة أبين جنوبي اليمن. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T17:23+0000
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القاهرة– سبوتنيك. وقال مصدر في السلطة المحلية في محافظة أبين لوكالة "سبوتنيك"، إن "عبوة ناسفة تم تفجيرها أثناء مرور آلية لقوات العمالقة على الطريق العام في قرية الحبض بمديرية المحفد شمال شرقي أبين".وأضاف أن "الكمين أسفر عن إصابة 6 جنود جراح أحدهم بليغة، وإلحاق أضرار بالآلية العسكرية".وتشهد المديريات الوسطى في محافظة أبين نشاطاً لتنظيم القاعدة [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، وتشن عناصره بين الحين والآخر هجمات على الجيش والأمن اليمني، تخلف غالباً ضحايا في صفوفهما، ما دفع القوات اليمنية إلى تنفيذ حملات عسكرية على معاقل التنظيم لتطهير تلك المناطق من عناصر التنظيم.ويأتي الاستهداف في محافظة أبين، غداة مقتل قائد وحدة مكافحة الإرهاب في محافظة الضالع محمد الشوبجي، ونائب قوات الحزام الأمني في محافظة الضالع فؤاد الضامي، وإصابة 9 جنود إثر هجوم لـ "القاعدة" على معسكر الحزام الأمني في منطقة حكولة شمال مدينة الضالع، في حين قُتل 5 من العناصر المهاجمة بينهم قيادي بارز في التنظيم الإرهابي، حسب ما أفاد مصدر لـ"سبوتنيك".
https://arabic.sputniknews.com/20220506/التحالف-العربي-مغادرة-أولى-طائرات-نقل-أسرى-أنصار-الله-إلى-اليمن-1061901989.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي
إصابة 6 جنود يمنيين إثر كمين نصبه مسلحون يرجح أنهم من تنظيم "القاعدة" الإرهابي في محافظة أبين
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أصيب ستة جنود يمنيين، اليوم السبت، إثر كمين يعتقد أن عناصر من تنظيم القاعدة الإرهابي، نصبته في محافظة أبين جنوبي اليمن.
القاهرة– سبوتنيك. وقال مصدر في السلطة المحلية في محافظة أبين لوكالة "سبوتنيك"، إن "عبوة ناسفة تم تفجيرها أثناء مرور آلية لقوات العمالقة على الطريق العام في قرية الحبض بمديرية المحفد شمال شرقي أبين".
وأضاف أن "الكمين أسفر عن إصابة 6 جنود جراح أحدهم بليغة، وإلحاق أضرار بالآلية العسكرية".
وتشهد المديريات الوسطى في محافظة أبين نشاطاً لتنظيم القاعدة
[الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، وتشن عناصره بين الحين والآخر هجمات على الجيش والأمن اليمني، تخلف غالباً ضحايا في صفوفهما، ما دفع القوات اليمنية إلى تنفيذ حملات عسكرية على معاقل التنظيم لتطهير تلك المناطق من عناصر التنظيم.
ويأتي الاستهداف في محافظة أبين، غداة مقتل قائد وحدة مكافحة الإرهاب في محافظة الضالع محمد الشوبجي، ونائب قوات الحزام الأمني في محافظة الضالع فؤاد الضامي، وإصابة 9 جنود إثر هجوم لـ "القاعدة" على معسكر الحزام الأمني في منطقة حكولة شمال مدينة الضالع، في حين قُتل 5 من العناصر المهاجمة بينهم قيادي بارز في التنظيم الإرهابي
، حسب ما أفاد مصدر لـ"سبوتنيك".