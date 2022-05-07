https://arabic.sputniknews.com/20220507/إعلام-إنريكي-مورا-يزور-إيران-وسط-تعثر-المفاوضات-النووية-1061950263.html

إعلام: إنريكي مورا يزور إيران وسط تعثر المفاوضات النووية

إعلام: إنريكي مورا يزور إيران وسط تعثر المفاوضات النووية

يتوجه منسق الاتحاد الأوروبي لشؤون المحادثات النووية إنريكي مورا، إلى العاصمة الإيرانية طهران يوم الثلاثاء المقبل، وسط تعثر المحادثات. 07.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-07T12:43+0000

2022-05-07T12:43+0000

2022-05-07T12:43+0000

أخبار إيران

الاتفاق النووي الإيراني

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وأفاد موقع نور نيوز الإيراني، بأن "كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا، الذي ينسّق المباحثات لإحياء الاتفاق النووي، سيتوجه إلى العاصمة طهران يوم الثلاثاء القادم، في زيارة تأتي بهدف استئناف المباحثات مع المسؤولين الايرانيين لإنعاش مفاوضات فيينا".وكان منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قال إنه "يسعى إلى حل وسط لإنهاء المأزق، الذي يهدد إفشال الاتفاق النووي الإيراني".وأوضح بوريل في تصريحات مع صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية، أنه "يريد أن يقوم مفاوض الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا بزيارة طهران لمناقشة القضية"، لكنه أضاف أن إيران "مترددة للغاية".ووصف الدفعة الدبلوماسية بأنها "المحاولة الأخيرة"، مؤكدا أنه بصدد تقديم مقترح رفع اسم الحرس الثوري من قائمة الإرهاب الأمريكية مع إبقاء باقي مؤسساته في القائمة.وأضاف: "سأقدم هذا المقترح بشكل رسمي ولا يمكننا الاستمرار بهذه الطريقة فإيران تواصل تطوير برنامجها النووي"، متابعا: "الولايات المتحدة وإيران تريدان صفقة، سنستفيد نحن الأوروبيون كثيرا من هذه الصفقة، لقد تغير الوضع الآن".وفي وقت سابق، صوت 62 سيناتورا بالكونغرس الأمريكي بالاعتراض على اتفاق نووي لا يتطرق لما سموه دعم إيران للإرهاب أو برنامجها للصواريخ الباليستية، ودعوا إلى عدم رفع "الحرس الثوري" عن لوائح الإرهاب، وعدم رفع أي عقوبات عنه.من جانبه، أدان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قرار الكونغرس الأمريكي الأخير، غير الملزم، بشأن التوصل لاتفاق نووي.وقال عبد اللهيان، خلال محادثة هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم: "ندين قرار الكونغرس الأخير غير الملزم بالتوصل لاتفاق نووي".

https://arabic.sputniknews.com/20220507/مسؤول-أوروبي-نقوم-بمحاولة-أخيرة-لإنقاذ-اتفاق-إيران-النووي-وسأقدم-مقترح-رفع-الحرس-الثوري-من-الإرهاب-1061948116.html

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أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني