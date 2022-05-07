https://arabic.sputniknews.com/20220507/الجيش-التركي-تحييد-73-مسلحا-من-حزب-العمال-الكردستاني-1061945560.html
الجيش التركي: تحييد 73 مسلحا من حزب العمال الكردستاني
الجيش التركي: تحييد 73 مسلحا من حزب العمال الكردستاني
قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم السبت، إن عدد المسلحين التابعين لحزب العمال الكردستاني، الذين قتلوا على يد الجيش التركي خلال العملية الجارية في شمال... 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T10:30+0000
2022-05-07T10:30+0000
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سبوتنيك. وقال أكار للصحفيين إن "عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم ارتفع إلى 73 وأن العملية تتقدم بنجاح"، وتصنف أنقرة حزب العمال الكردستاني بأنه إرهابي.يذكر أن أنقرة كانت قد بدأت العملية العسكرية الجديدة ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق في 17 أبريل/نيسان، فيما انتقد العراق العملية التركية في أراضيه، قائلا إنها تشكل تهديدا للأمن القومي.وبدأ الصراع العسكري بين تركيا وحزب العمال الكردستاني في عام 1984 وتطور في عام 2015، حيث تستهدف القوات المسلحة التركية أحيانا القواعد العسكرية لحزب العمال الكردستاني الواقعة في الجزء الشمالي من العراق.وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه منذ يوليو/ تموز 2015 قُتل 6000 من أعضاء حزب العمال الكردستاني في تركيا و6900 خارج البلاد، كما فقدت تركيا أكثر من 1200 جندي في اشتباكات مع حزب العمال الكردستاني.
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سبوتنيك عربي
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أخبار العالم الآن
الجيش التركي: تحييد 73 مسلحا من حزب العمال الكردستاني
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قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم السبت، إن عدد المسلحين التابعين لحزب العمال الكردستاني، الذين قتلوا على يد الجيش التركي خلال العملية الجارية في شمال العراق، ارتفع إلى 73.
سبوتنيك
. وقال أكار للصحفيين إن "عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم ارتفع إلى 73 وأن العملية تتقدم بنجاح"، وتصنف أنقرة حزب العمال الكردستاني بأنه إرهابي.
يذكر أن أنقرة كانت قد بدأت العملية العسكرية
الجديدة ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق في 17 أبريل/نيسان، فيما انتقد العراق العملية التركية في أراضيه، قائلا إنها تشكل تهديدا للأمن القومي.
وبدأ الصراع العسكري بين تركيا وحزب العمال الكردستاني في عام 1984 وتطور في عام 2015، حيث تستهدف القوات المسلحة التركية أحيانا القواعد العسكرية لحزب العمال الكردستاني الواقعة في الجزء الشمالي من العراق.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه منذ يوليو/ تموز 2015 قُتل 6000 من أعضاء حزب العمال الكردستاني في تركيا و6900 خارج البلاد، كما فقدت تركيا أكثر من 1200 جندي في اشتباكات مع حزب العمال الكردستاني.