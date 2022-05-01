https://arabic.sputniknews.com/20220501/تركيا-تعلن-مقتل-أحد-جنودها-في-عملية-المخلب-القفل-1061773723.html
تركيا تعلن مقتل أحد جنودها في عملية "المخلب القفل"
تركيا تعلن مقتل أحد جنودها في عملية "المخلب القفل"
أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل أحد جنودها في عملية "المخلب – القفل" المتواصلة حاليا ضد حزب العمال الكردستاني "بي كا كا" شمالي العراق. 01.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-01T08:52+0000
2022-05-01T08:52+0000
2022-05-01T08:52+0000
أخبار تركيا اليوم
العراق
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1e/1049987785_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8525d260a8c0213e9b2c2760cd5be65d.jpg
ونقلت وكالة "الأناضول" عن بيان لوزارة الدفاع، اليوم الأحد، أن الرقيب مؤمن تشارقجي توفي، يوم السبت، متأثرا بإصابته.وأوضحت الوزارة أن تشارقجي أصيب بجروح نتيجة انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون في منطقة العملية.وقدمت وزارة الدفاع تعازيها لأسرة الجندي والقوات المسلحة والشعب التركي عامة، في وفاة تشارقجي.وفي 18 أبريل/نيسان الماضي، أعلنت تركيا إطلاق العملية العسكرية ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في مناطق شمالي العراق.وعقب انطلاق العملية العسكرية، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في تصريحات له، إن العملية تأتي في إطار القضاء على معاقل الإرهاب شمالي العراق، وضمان أمن الحدود التركية، مع احترام سيادة العراق "الصديق والشقيق ووحدة أراضيه".وأدانت الحكومة العراقية العملية العسكرية التي تنفذها تركيا داخل الأراضي العراقية شمالي البلاد، معتبرة أنها تمثل خرقا لسيادة البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220430/أردوغان-تركيا-مستعدة-لإقامة-حوار-مع-مصر-كما-تفعل-مع-إسرائيل-1061758819.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1e/1049987785_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_53d69298aaeaeae0a26d030b7b6edca1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, العراق
تركيا تعلن مقتل أحد جنودها في عملية "المخلب القفل"
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل أحد جنودها في عملية "المخلب – القفل" المتواصلة حاليا ضد حزب العمال الكردستاني "بي كا كا" شمالي العراق.
ونقلت وكالة "الأناضول"
عن بيان لوزارة الدفاع، اليوم الأحد، أن الرقيب مؤمن تشارقجي توفي، يوم السبت، متأثرا بإصابته.
وأوضحت الوزارة أن تشارقجي أصيب بجروح نتيجة انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون في منطقة العملية.
وقدمت وزارة الدفاع تعازيها لأسرة الجندي والقوات المسلحة والشعب التركي عامة، في وفاة تشارقجي.
وفي 18 أبريل/نيسان الماضي، أعلنت تركيا إطلاق العملية العسكرية
ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في مناطق شمالي العراق.
وعقب انطلاق العملية العسكرية، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في تصريحات له، إن العملية تأتي في إطار القضاء على معاقل الإرهاب شمالي العراق، وضمان أمن الحدود التركية، مع احترام سيادة العراق "الصديق والشقيق ووحدة أراضيه".
وأدانت الحكومة العراقية العملية العسكرية التي تنفذها تركيا داخل الأراضي العراقية شمالي البلاد، معتبرة أنها تمثل خرقا لسيادة البلاد.