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العراق يدرس إلغاء ما تبقى من قيود كورونا
العراق يدرس إلغاء ما تبقى من قيود كورونا
أعلنت وزارة الصحة العراقية عن قرب رفع دراسة إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة تتعلق بإلغاء القيود المتبقية لمواجهة وباء كورونا. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T15:34+0000
2022-05-07T15:34+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء ذلك في تصريحات لمدير عام الصحة العامة رياض عبد الأمير، الجمعة، بحسب وكالة الأنباء العراقية.وقال عبد الأمير: "القيود المتبقية الخاصة بجائحة كورونا في العراق ضئيلة جدا"، معتبرا أن "الدراسة متواصلة الآن لرفع القيود المتبقية في الأيام المقبلة".وأشار المسؤول العراقي إلى أن إعلان رفع القيود يأتي بالتزامن مع عقد لجنة الصحة والسلامة الوطنية اجتماعها.وخلال الأيام الماضية، سجل العراق معدل إصابات بوباء كورونا دون 100 إصابة.
https://arabic.sputniknews.com/20220507/الموارد-المائية-العراقية-تعلن-تحقيق-زيادة-في-التخزين-المائي-1061952617.html
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أخبار العراق اليوم

العراق يدرس إلغاء ما تبقى من قيود كورونا

15:34 GMT 07.05.2022
© REUTERS / Thaier Al-Sudaniالعراقيون أثناء صلاة عيد الأضحى وسط قيود مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا في بغداد، العراق، 31 يوليو 2020
العراقيون أثناء صلاة عيد الأضحى وسط قيود مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا في بغداد، العراق، 31 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2022
© REUTERS / Thaier Al-Sudani
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أعلنت وزارة الصحة العراقية عن قرب رفع دراسة إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة تتعلق بإلغاء القيود المتبقية لمواجهة وباء كورونا.
جاء ذلك في تصريحات لمدير عام الصحة العامة رياض عبد الأمير، الجمعة، بحسب وكالة الأنباء العراقية.
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وقال عبد الأمير: "القيود المتبقية الخاصة بجائحة كورونا في العراق ضئيلة جدا"، معتبرا أن "الدراسة متواصلة الآن لرفع القيود المتبقية في الأيام المقبلة".
وأشار المسؤول العراقي إلى أن إعلان رفع القيود يأتي بالتزامن مع عقد لجنة الصحة والسلامة الوطنية اجتماعها.
وخلال الأيام الماضية، سجل العراق معدل إصابات بوباء كورونا دون 100 إصابة.
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