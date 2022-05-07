https://arabic.sputniknews.com/20220507/العراق-يدرس-إلغاء-ما-تبقى-من-قيود-كورونا-1061956492.html
العراق يدرس إلغاء ما تبقى من قيود كورونا
العراق يدرس إلغاء ما تبقى من قيود كورونا
أعلنت وزارة الصحة العراقية عن قرب رفع دراسة إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة تتعلق بإلغاء القيود المتبقية لمواجهة وباء كورونا. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T15:34+0000
2022-05-07T15:34+0000
2022-05-07T15:34+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء ذلك في تصريحات لمدير عام الصحة العامة رياض عبد الأمير، الجمعة، بحسب وكالة الأنباء العراقية.وقال عبد الأمير: "القيود المتبقية الخاصة بجائحة كورونا في العراق ضئيلة جدا"، معتبرا أن "الدراسة متواصلة الآن لرفع القيود المتبقية في الأيام المقبلة".وأشار المسؤول العراقي إلى أن إعلان رفع القيود يأتي بالتزامن مع عقد لجنة الصحة والسلامة الوطنية اجتماعها.وخلال الأيام الماضية، سجل العراق معدل إصابات بوباء كورونا دون 100 إصابة.
https://arabic.sputniknews.com/20220507/الموارد-المائية-العراقية-تعلن-تحقيق-زيادة-في-التخزين-المائي-1061952617.html
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أخبار العراق اليوم
العراق يدرس إلغاء ما تبقى من قيود كورونا
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أعلنت وزارة الصحة العراقية عن قرب رفع دراسة إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة تتعلق بإلغاء القيود المتبقية لمواجهة وباء كورونا.
جاء ذلك في تصريحات لمدير عام الصحة العامة رياض عبد الأمير، الجمعة، بحسب وكالة الأنباء العراقية
.
وقال عبد الأمير: "القيود المتبقية الخاصة بجائحة كورونا في العراق ضئيلة جدا"، معتبرا أن "الدراسة متواصلة الآن لرفع القيود المتبقية في الأيام المقبلة".
وأشار المسؤول العراقي إلى أن إعلان رفع القيود يأتي بالتزامن مع عقد لجنة الصحة والسلامة الوطنية اجتماعها.
وخلال الأيام الماضية، سجل العراق معدل إصابات بوباء كورونا دون 100 إصابة.