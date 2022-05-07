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دراسة: المشي السريع يخفض العمر البيولوجي بمقدار 16 عاما
دراسة: المشي السريع يخفض العمر البيولوجي بمقدار 16 عاما
كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة ليستر البريطانية عن أن الانتظام في ممارسة رياضة المشي السريع يعمل على تقليل ما يعرف بالعمر البيولوجي بمقدار 16 عاما. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T08:50+0000
2022-05-07T08:50+0000
مجتمع
علوم
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ونقلت صحيفة "ديلي ميل" عن الباحثين قولهم بأن الذين مارسوا المشي السريع بانتظام يشعرون بأنهم أصغر سنا بمقدار16 عاما بحلول منتصف العمر.وثبتت تلك النتائج بعدما درس الباحثون بيانات 400 ألف بريطاني، متوسط أعمارهم 57 عاما، حيث حصل الباحثون على بياناتهم من البنك الحيوي بالمملكة المتحدة، وهي قاعدة بيانات لعدد من المرضى تمت مراقبتهم على مدار 10 سنوات.وتبين للعلماء أن المشاركين الذين ساروا أكثر من 4 أميال في الساعة، لديهم "تيلوميرات" أطول، والتيلوميرات هي أجزاء موجودة في نهاية كل كروموسوم، تساعد على التصدي للشيخوخة وتجديد الخلايا وحمايتها.ويعتبر طول التيلوميرات علامة على طول العمر البيولوجي الذي يحدد مدى حيوية الإنسان، ما يعني حماية الإنسان من الشعور بالضعف العام وأمراض الشيخوخة مثل مرض الشريان التاجي والسرطان.من جانبه، قال البروفسور توم ييتس، كبير مؤلفي الدراسة، إن نتائج دراسته تؤكد أن الالتزام بممارسة المشي السريع يؤدي إلى صحة أفضل، وانخفاض العمر البيولوجي بشكل ملحوظ.
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مجتمع, علوم

دراسة: المشي السريع يخفض العمر البيولوجي بمقدار 16 عاما

08:50 GMT 07.05.2022
© Sputnik . Ajwad Jradatمئات النساء يشاركن في رياضة المشي للتوعية بالرياضة النسائية في مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين
مئات النساء يشاركن في رياضة المشي للتوعية بالرياضة النسائية في مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة ليستر البريطانية عن أن الانتظام في ممارسة رياضة المشي السريع يعمل على تقليل ما يعرف بالعمر البيولوجي بمقدار 16 عاما.
ونقلت صحيفة "ديلي ميل" عن الباحثين قولهم بأن الذين مارسوا المشي السريع بانتظام يشعرون بأنهم أصغر سنا بمقدار16 عاما بحلول منتصف العمر.
وثبتت تلك النتائج بعدما درس الباحثون بيانات 400 ألف بريطاني، متوسط أعمارهم 57 عاما، حيث حصل الباحثون على بياناتهم من البنك الحيوي بالمملكة المتحدة، وهي قاعدة بيانات لعدد من المرضى تمت مراقبتهم على مدار 10 سنوات.
وتبين للعلماء أن المشاركين الذين ساروا أكثر من 4 أميال في الساعة، لديهم "تيلوميرات" أطول، والتيلوميرات هي أجزاء موجودة في نهاية كل كروموسوم، تساعد على التصدي للشيخوخة وتجديد الخلايا وحمايتها.
ويعتبر طول التيلوميرات علامة على طول العمر البيولوجي الذي يحدد مدى حيوية الإنسان، ما يعني حماية الإنسان من الشعور بالضعف العام وأمراض الشيخوخة مثل مرض الشريان التاجي والسرطان.
من جانبه، قال البروفسور توم ييتس، كبير مؤلفي الدراسة، إن نتائج دراسته تؤكد أن الالتزام بممارسة المشي السريع يؤدي إلى صحة أفضل، وانخفاض العمر البيولوجي بشكل ملحوظ.
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