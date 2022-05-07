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https://arabic.sputniknews.com/20220507/مادورو-يعرب-عن-تعازيه-للشعب-الكوبي-بعد-انفجار-في-هافانا-1061937578.html
مادورو يعرب عن تعازيه للشعب الكوبي بعد انفجار في هافانا
مادورو يعرب عن تعازيه للشعب الكوبي بعد انفجار في هافانا
أعرب الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، عن تعازيه للشعب الكوبي بعد حدوث انفجار بفندق في العاصمة هافانا. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T04:25+0000
2022-05-07T04:25+0000
نيكولاس مادورو
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مكسيكو – سبوتنيك وكتب مادورو في تغريدة: أعبر عن تضامني مع الشعب الكوبي والرئيس دياز-كانيل فيما يتعلق بالحادث في فندق "ساراتوغا" في هافانا.هذا وحدث انفجار الغاز في فندق "ساراتوغا" صباح الجمعة، ما أدى لتدمير جزء من المبنى وألحق أضرارا بالمباني المجاورة.ووفقا لبيانات الحكومة الكوبية، أدى الانفجار إلى سقوط 18 قتيلا وجرح أكثر من 40 آخرين.
https://arabic.sputniknews.com/20220424/مادورو-يقول-إن-كولومبيا-تخطط-لهجمات-تخريبية-ضد-فنزويلا-1061537240.html
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نيكولاس مادورو

مادورو يعرب عن تعازيه للشعب الكوبي بعد انفجار في هافانا

04:25 GMT 07.05.2022
© AFP 2022 / HANDOUTنيكولاس مادورو أمام جهاز كمبيوتر لتعدين العملة المشفرة إثيريوم
نيكولاس مادورو أمام جهاز كمبيوتر لتعدين العملة المشفرة إثيريوم - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2022
© AFP 2022 / HANDOUT
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أعرب الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، عن تعازيه للشعب الكوبي بعد حدوث انفجار بفندق في العاصمة هافانا.
مكسيكو – سبوتنيك وكتب مادورو في تغريدة: أعبر عن تضامني مع الشعب الكوبي والرئيس دياز-كانيل فيما يتعلق بالحادث في فندق "ساراتوغا" في هافانا.
هذا وحدث انفجار الغاز في فندق "ساراتوغا" صباح الجمعة، ما أدى لتدمير جزء من المبنى وألحق أضرارا بالمباني المجاورة.
الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2022
مادورو يقول إن كولومبيا تخطط لهجمات تخريبية ضد فنزويلا
24 أبريل, 04:29 GMT
ووفقا لبيانات الحكومة الكوبية، أدى الانفجار إلى سقوط 18 قتيلا وجرح أكثر من 40 آخرين.
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