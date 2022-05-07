https://arabic.sputniknews.com/20220507/مادورو-يعرب-عن-تعازيه-للشعب-الكوبي-بعد-انفجار-في-هافانا-1061937578.html
مادورو يعرب عن تعازيه للشعب الكوبي بعد انفجار في هافانا
مادورو يعرب عن تعازيه للشعب الكوبي بعد انفجار في هافانا
أعرب الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، عن تعازيه للشعب الكوبي بعد حدوث انفجار بفندق في العاصمة هافانا. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T04:25+0000
2022-05-07T04:25+0000
2022-05-07T04:25+0000
نيكولاس مادورو
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مكسيكو – سبوتنيك وكتب مادورو في تغريدة: أعبر عن تضامني مع الشعب الكوبي والرئيس دياز-كانيل فيما يتعلق بالحادث في فندق "ساراتوغا" في هافانا.هذا وحدث انفجار الغاز في فندق "ساراتوغا" صباح الجمعة، ما أدى لتدمير جزء من المبنى وألحق أضرارا بالمباني المجاورة.ووفقا لبيانات الحكومة الكوبية، أدى الانفجار إلى سقوط 18 قتيلا وجرح أكثر من 40 آخرين.
https://arabic.sputniknews.com/20220424/مادورو-يقول-إن-كولومبيا-تخطط-لهجمات-تخريبية-ضد-فنزويلا-1061537240.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
نيكولاس مادورو
مادورو يعرب عن تعازيه للشعب الكوبي بعد انفجار في هافانا
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أعرب الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، عن تعازيه للشعب الكوبي بعد حدوث انفجار بفندق في العاصمة هافانا.
مكسيكو – سبوتنيك وكتب مادورو في تغريدة: أعبر عن تضامني مع الشعب الكوبي والرئيس دياز
-كانيل فيما يتعلق بالحادث في فندق "ساراتوغا" في هافانا.
هذا وحدث انفجار الغاز في فندق "ساراتوغا" صباح الجمعة، ما أدى لتدمير جزء من المبنى وألحق أضرارا بالمباني المجاورة.
ووفقا لبيانات الحكومة الكوبية، أدى الانفجار إلى سقوط 18 قتيلا وجرح أكثر من 40 آخرين.