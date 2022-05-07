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وزير الداخلية التونسي يتوعد المتورطين في حرائق الغابات والمحاصيل
وزير الداخلية التونسي يتوعد المتورطين في حرائق الغابات والمحاصيل
توعد وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، اليوم السبت، المتورطين في حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T20:16+0000
2022-05-07T20:16+0000
2022-05-07T20:16+0000
أخبار تونس اليوم
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، خلال إشرافه على اجتماع استثنائي لـ"اللجنة الدائمة لتفادي الكوارث ومُجابهتها وتنظيم النجدة" التابعة للوزارة، بحسب موقع "شمس إف إم".دعا وزير الداخلية الهياكل الأمنية إلى مضاعفة جهودها للوقوف بالمرصاد للعابثين بثروة البلاد وبقوت الشعب.وشدد على توقيف كل مشتبه به وكل من يضرم النيران عمدا بالغابات أو المحاصيل الزراعية وتقديمه للعدالة.كما حث أعضاء اللجنة للبقاء على أهبة الاستعداد، لاسيما بعد أن شهدت تونس خلال الأيام الأخيرة موجة من الحرائق شملت أغلب الجهات وتسبّبت في خسائر مادية فادحة.وشهدت تونس خلال الأيام الماضية سلسلة حرائق في مناطق متفرقة من تونس شب عدد منها في 3 قوارب صيد في ميناء صفاقس، وسوق "جارة" التاريخي وواحة "الحامة" بمدينة قابس.وشدد وزير الداخلية على ضرورة تظافر جهود مختلف الهياكل ومزيد التنسيق بينها، من أجل التصدي لهذه الظاهرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220507/سياسي-تونسي-قيس-سعيد-يعاملنا-بلاءات-جمال-عبد-الناصرالثلاث-وكأننا-إسرائيليون-فيديو-1061945245.html
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أخبار تونس اليوم
وزير الداخلية التونسي يتوعد المتورطين في حرائق الغابات والمحاصيل
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توعد وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، اليوم السبت، المتورطين في حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، خلال إشرافه على اجتماع استثنائي لـ"اللجنة الدائمة لتفادي الكوارث ومُجابهتها وتنظيم النجدة" التابعة للوزارة، بحسب موقع "شمس إف إم"
.
دعا وزير الداخلية الهياكل الأمنية إلى مضاعفة جهودها للوقوف بالمرصاد للعابثين بثروة البلاد وبقوت الشعب.
وشدد على توقيف كل مشتبه به وكل من يضرم النيران عمدا بالغابات أو المحاصيل الزراعية وتقديمه للعدالة.
كما حث أعضاء اللجنة للبقاء على أهبة الاستعداد، لاسيما بعد أن شهدت تونس خلال الأيام الأخيرة موجة من الحرائق شملت أغلب الجهات وتسبّبت في خسائر مادية فادحة.
وشهدت تونس خلال الأيام الماضية سلسلة حرائق في مناطق متفرقة من تونس شب عدد منها في 3 قوارب صيد في ميناء صفاقس، وسوق "جارة" التاريخي وواحة "الحامة" بمدينة قابس.
وشدد وزير الداخلية على ضرورة تظافر جهود مختلف الهياكل ومزيد التنسيق بينها، من أجل التصدي لهذه الظاهرة.