https://arabic.sputniknews.com/20220507/وزير-الدفاع-الأمريكي-السابق-ترامب-سعى-لاغتيال-ضابط-إيراني-بارز-قبل-الانتخابات-1061939590.html

وزير الدفاع الأمريكي السابق: ترامب سعى لاغتيال ضابط إيراني بارز قبل الانتخابات

وزير الدفاع الأمريكي السابق: ترامب سعى لاغتيال ضابط إيراني بارز قبل الانتخابات

كشف وزير الدفاع الأمريكي السابق مارك إسبر في مذكراته الجديدة، أنه قبل انتخابات 2020 بوقت قصير، أراد الرئيس الأمريكي حينها دونالد ترامب، تنفيذ عملية لقتل ضابط... 07.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-07T07:41+0000

2022-05-07T07:41+0000

2022-05-07T07:41+0000

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

دونالد ترامب

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1a/1049950019_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7090863dadff585fa23dde86dd9d13f2.jpg

وحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، قال إسبر في المذكرات: "لقد كانت هذه فكرة سيئة حقا ذات عواقب وخيمة للغاية".وأضاف أن "مستشار الأمن القومي السابق في عهد ترامب روبرت أوبراين كان يدفع من أجل عمل عسكري". وأوضح أنه خلال اجتماع في يوليو/تموز 2020، اقترح أوبراين عملا عسكريا ضد إيران بسبب تخصيب اليورانيوم.وأوضح أن نائب الرئيس مايك بنس "انحنى بمهارة إلى الخلف"، عندما قال أوبراين إن "الرئيس لديه شهية لفعل شيء ما"، لافتا إلى أن مارك ميدوز، رئيس موظفي البيت الأبيض، "قفز ليعارض هذا الاقتراح".وتابع: "كنا أنا وميلي على دراية بهذا الشخص والمشكلة التي كان يثيرها في المنطقة لبعض الوقت. لكن لماذا الآن؟ ما الجديد؟ هل كان هناك تهديد وشيك؟".وكتب إسبر أنه أخبر ميلي أنه لن يفعل شيئًا دون أمر كتابي من ترامب، لأن ذلك "يمكن أن يغرقنا في حرب مع إيران".وفي سبتمبر/أيلول 2020، غرد ترامب: "أي هجوم من جانب إيران، بأي شكل من الأشكال، ضد الولايات المتحدة سيواجه ردا على إيران سيكون أكبر 1000 مرة من حيث الحجم!".ووفقا لوزير الدفاع الأمريكي السابق، استمرت المخاوف من أن ترامب قد يثير حربًا مع إيران طوال فترة رئاسته واشتدت هذه المخاوف مع اقتراب انتخابات 2020 خصوصا عندما كان خلف جو بايدن في استطلاعات الرأي.

https://arabic.sputniknews.com/20220506/ترامب-بلادنا-في-طريقها-إلى-الجحيم-1061895073.html

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم