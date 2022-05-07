https://arabic.sputniknews.com/20220507/25-مليار-دولار-قيمة-صادرات-المشتقات-النفطية-الإيرانية-خلال-العام-المالي-الماضي-1061969377.html

25 مليار دولار قيمة صادرات المشتقات النفطية الإيرانية خلال العام المالي الماضي

25 مليار دولار قيمة صادرات المشتقات النفطية الإيرانية خلال العام المالي الماضي

أعلن حميد حسيني رئيس اتحاد مصدري المشتقات النفطية الإيرانية، أن صادرات بلاده من مشتقات النفط والغاز والبتروكيماويات بلغت 25 مليار دولار في العام المالي المنتهي... 07.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-07T21:34+0000

2022-05-07T21:34+0000

2022-05-07T21:34+0000

إيران

نفط وغاز

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/02/1049137580_0:0:2803:1577_1920x0_80_0_0_0534828427a7641a327b22600aecb12e.jpg

جاءت تصريحات حسيني خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، بحسب وكالة "فارس".وقال حسيني إن قيمة صادرات المشتقات النفطية والغاز والبتروكيماويات بلغت 25 مليار دولار من إجمالي صادرات البلاد البالغة 48 مليار دولار خلال الفترة المذكورة.واعتبر رئيس اتحاد مصدري المشتقات النفطية الإيرانية أن هذه حصة ملحوظة في ظل الحظر المفروض على طهران.وتوقع حسيني أن تبلغ قيمة الصادرات غير النفطية حتى نهاية العالم المالي الجاري 20 مارس/آذار 2023، 48 مليار دولار وأن تستحوذ المشتقات على نحو 58% منها.وأشار إلى أن صادرات القطران التي كانت أقل من 100 ألف طن تضاعفت قيمتها مثل النفط وذلك على خلفية ارتفاع سعره العالمي.

https://arabic.sputniknews.com/20220507/إعلام-إيران-مستعدة-لاستخدام-العملات-الوطنية-في-التجارة-مع-إندونيسيا-1061968150.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

إيران, نفط وغاز