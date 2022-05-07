https://arabic.sputniknews.com/20220507/25-مليار-دولار-قيمة-صادرات-المشتقات-النفطية-الإيرانية-خلال-العام-المالي-الماضي-1061969377.html
25 مليار دولار قيمة صادرات المشتقات النفطية الإيرانية خلال العام المالي الماضي
25 مليار دولار قيمة صادرات المشتقات النفطية الإيرانية خلال العام المالي الماضي
أعلن حميد حسيني رئيس اتحاد مصدري المشتقات النفطية الإيرانية، أن صادرات بلاده من مشتقات النفط والغاز والبتروكيماويات بلغت 25 مليار دولار في العام المالي المنتهي... 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T21:34+0000
2022-05-07T21:34+0000
2022-05-07T21:34+0000
إيران
نفط وغاز
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جاءت تصريحات حسيني خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، بحسب وكالة "فارس".وقال حسيني إن قيمة صادرات المشتقات النفطية والغاز والبتروكيماويات بلغت 25 مليار دولار من إجمالي صادرات البلاد البالغة 48 مليار دولار خلال الفترة المذكورة.واعتبر رئيس اتحاد مصدري المشتقات النفطية الإيرانية أن هذه حصة ملحوظة في ظل الحظر المفروض على طهران.وتوقع حسيني أن تبلغ قيمة الصادرات غير النفطية حتى نهاية العالم المالي الجاري 20 مارس/آذار 2023، 48 مليار دولار وأن تستحوذ المشتقات على نحو 58% منها.وأشار إلى أن صادرات القطران التي كانت أقل من 100 ألف طن تضاعفت قيمتها مثل النفط وذلك على خلفية ارتفاع سعره العالمي.
https://arabic.sputniknews.com/20220507/إعلام-إيران-مستعدة-لاستخدام-العملات-الوطنية-في-التجارة-مع-إندونيسيا-1061968150.html
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إيران, نفط وغاز
25 مليار دولار قيمة صادرات المشتقات النفطية الإيرانية خلال العام المالي الماضي
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أعلن حميد حسيني رئيس اتحاد مصدري المشتقات النفطية الإيرانية، أن صادرات بلاده من مشتقات النفط والغاز والبتروكيماويات بلغت 25 مليار دولار في العام المالي المنتهي 20 مارس/آذار 2022.
جاءت تصريحات حسيني خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، بحسب وكالة "فارس"
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وقال حسيني إن قيمة صادرات المشتقات النفطية والغاز والبتروكيماويات بلغت 25 مليار دولار من إجمالي صادرات البلاد البالغة 48 مليار دولار خلال الفترة المذكورة.
واعتبر رئيس اتحاد مصدري المشتقات النفطية الإيرانية أن هذه حصة ملحوظة في ظل الحظر المفروض على طهران.
وتوقع حسيني أن تبلغ قيمة الصادرات غير النفطية حتى نهاية العالم المالي الجاري 20 مارس/آذار 2023، 48 مليار دولار وأن تستحوذ المشتقات على نحو 58% منها.
وأشار إلى أن صادرات القطران التي كانت أقل من 100 ألف طن تضاعفت قيمتها مثل النفط وذلك على خلفية ارتفاع سعره العالمي.