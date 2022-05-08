عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220508/إعلام-أحزاب-المعارضة-الإسرائيلية-يتفقون-على-إسقاط-حكومة-بينيت-1061984050.html
إعلام: أحزاب المعارضة الإسرائيلية يتفقون على إسقاط حكومة بينيت
إعلام: أحزاب المعارضة الإسرائيلية يتفقون على إسقاط حكومة بينيت
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بأن أحزاب المعارضة الإسرائيلية، وعلى رأسها حزب "الليكود" اتفقوا على إسقاط حكومة نفتالي بينيت. 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T11:58+0000
2022-05-08T11:58+0000
بنيامين نتنياهو
إسرائيل
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/16/1050501485_0:0:2995:1685_1920x0_80_0_0_acf01f8ba2add3c1fc434e449278bd70.jpg
وذكرت صحيفة معاريف العبرية، صباح اليوم الأحد، أن قادة أحزاب المعارضة الإسرائيلية، وعلى رأسها حزب "الليكود" قد عقدوا اجتماعا حول الخطة المقبلة لهم، والتي تهدف إلى إسقاط حكومة بينيت.وأكد المشاركون في الاجتماع أنه تم الاتفاق على أن الحكومة الإسرائيلية خسرت الأغلبية في البرلمان "الكنيست"، وليس لديها شرعية عامة وبالتالي فهي حكومة غير شرعية، حيث اتفقوا، أيضا، على ضرورة العمل معا من أجل إسقاط حكومة نفتالي بينيت.وفي سياق متصل، دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أمس السبت، حكومة نفتالي بينيت للاستقالة، وتشكيل حكومة "قوية" برئاسته تكون قادرة على مواجهة حركة "حماس" الفلسطينية، وإعادة الأمن إلى الإسرائيليين، على حد قوله.جاء ذلك في سلسلة تغريدات لنتنياهو في حسابه على تويتر، على وقع أزمة كبيرة تواجهها حكومة بينيت، بما في ذلك على خلفية عدم قدرتها على منع سلسلة من الهجمات التي حصدت أرواح ما يزيد على 15 إسرائيليا خلال الأسابيع الأخيرة الماضية.وقال نتنياهو الذي أسدلت حكومة بينيت الستار على 12 عاما متصلة قضاها في السلطة: "بدلا من محاربة الإرهاب، تنشغل حكومة الاحتيال والضعف برئاسة بينيت بإيجازات صحفية كاذبة. كالعادة ينسون الحقائق".وتابع: "نتنياهو هو الذي أمر باغتيال أحمد الجعبري، قائد الجناح العسكري لحركة حماس، و(بهاء)أبو العطا القائد البارز في حركة الجهاد الإسلامي، وأمر بتمديد عملية حرس الحائط لمحاولة القضاء على السنوار ومحمد ضيف (قائد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس) خلافا لضغوط جهات مختلفة في إسرائيل".
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/16/1050501485_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_a76ae91d2243b0cc161e19998013fe25.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار العالم الآن

إعلام: أحزاب المعارضة الإسرائيلية يتفقون على إسقاط حكومة بينيت

11:58 GMT 08.05.2022
© Sputnik . Evgueniy Batov / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في سوتشي، روسيا 22 أكتوبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في سوتشي، روسيا 22 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
© Sputnik . Evgueniy Batov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بأن أحزاب المعارضة الإسرائيلية، وعلى رأسها حزب "الليكود" اتفقوا على إسقاط حكومة نفتالي بينيت.
وذكرت صحيفة معاريف العبرية، صباح اليوم الأحد، أن قادة أحزاب المعارضة الإسرائيلية، وعلى رأسها حزب "الليكود" قد عقدوا اجتماعا حول الخطة المقبلة لهم، والتي تهدف إلى إسقاط حكومة بينيت.
وأكد المشاركون في الاجتماع أنه تم الاتفاق على أن الحكومة الإسرائيلية خسرت الأغلبية في البرلمان "الكنيست"، وليس لديها شرعية عامة وبالتالي فهي حكومة غير شرعية، حيث اتفقوا، أيضا، على ضرورة العمل معا من أجل إسقاط حكومة نفتالي بينيت.
وفي سياق متصل، دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أمس السبت، حكومة نفتالي بينيت للاستقالة، وتشكيل حكومة "قوية" برئاسته تكون قادرة على مواجهة حركة "حماس" الفلسطينية، وإعادة الأمن إلى الإسرائيليين، على حد قوله.
جاء ذلك في سلسلة تغريدات لنتنياهو في حسابه على تويتر، على وقع أزمة كبيرة تواجهها حكومة بينيت، بما في ذلك على خلفية عدم قدرتها على منع سلسلة من الهجمات التي حصدت أرواح ما يزيد على 15 إسرائيليا خلال الأسابيع الأخيرة الماضية.
وقال نتنياهو الذي أسدلت حكومة بينيت الستار على 12 عاما متصلة قضاها في السلطة: "بدلا من محاربة الإرهاب، تنشغل حكومة الاحتيال والضعف برئاسة بينيت بإيجازات صحفية كاذبة. كالعادة ينسون الحقائق".
وتابع: "نتنياهو هو الذي أمر باغتيال أحمد الجعبري، قائد الجناح العسكري لحركة حماس، و(بهاء)أبو العطا القائد البارز في حركة الجهاد الإسلامي، وأمر بتمديد عملية حرس الحائط لمحاولة القضاء على السنوار ومحمد ضيف (قائد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس) خلافا لضغوط جهات مختلفة في إسرائيل".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала