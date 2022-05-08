https://arabic.sputniknews.com/20220508/إعلام-أحزاب-المعارضة-الإسرائيلية-يتفقون-على-إسقاط-حكومة-بينيت-1061984050.html

إعلام: أحزاب المعارضة الإسرائيلية يتفقون على إسقاط حكومة بينيت

إعلام: أحزاب المعارضة الإسرائيلية يتفقون على إسقاط حكومة بينيت

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بأن أحزاب المعارضة الإسرائيلية، وعلى رأسها حزب "الليكود" اتفقوا على إسقاط حكومة نفتالي بينيت. 08.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-08T11:58+0000

2022-05-08T11:58+0000

2022-05-08T11:58+0000

بنيامين نتنياهو

إسرائيل

أخبار العالم الآن

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وذكرت صحيفة معاريف العبرية، صباح اليوم الأحد، أن قادة أحزاب المعارضة الإسرائيلية، وعلى رأسها حزب "الليكود" قد عقدوا اجتماعا حول الخطة المقبلة لهم، والتي تهدف إلى إسقاط حكومة بينيت.وأكد المشاركون في الاجتماع أنه تم الاتفاق على أن الحكومة الإسرائيلية خسرت الأغلبية في البرلمان "الكنيست"، وليس لديها شرعية عامة وبالتالي فهي حكومة غير شرعية، حيث اتفقوا، أيضا، على ضرورة العمل معا من أجل إسقاط حكومة نفتالي بينيت.وفي سياق متصل، دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أمس السبت، حكومة نفتالي بينيت للاستقالة، وتشكيل حكومة "قوية" برئاسته تكون قادرة على مواجهة حركة "حماس" الفلسطينية، وإعادة الأمن إلى الإسرائيليين، على حد قوله.جاء ذلك في سلسلة تغريدات لنتنياهو في حسابه على تويتر، على وقع أزمة كبيرة تواجهها حكومة بينيت، بما في ذلك على خلفية عدم قدرتها على منع سلسلة من الهجمات التي حصدت أرواح ما يزيد على 15 إسرائيليا خلال الأسابيع الأخيرة الماضية.وقال نتنياهو الذي أسدلت حكومة بينيت الستار على 12 عاما متصلة قضاها في السلطة: "بدلا من محاربة الإرهاب، تنشغل حكومة الاحتيال والضعف برئاسة بينيت بإيجازات صحفية كاذبة. كالعادة ينسون الحقائق".وتابع: "نتنياهو هو الذي أمر باغتيال أحمد الجعبري، قائد الجناح العسكري لحركة حماس، و(بهاء)أبو العطا القائد البارز في حركة الجهاد الإسلامي، وأمر بتمديد عملية حرس الحائط لمحاولة القضاء على السنوار ومحمد ضيف (قائد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس) خلافا لضغوط جهات مختلفة في إسرائيل".

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بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار العالم الآن