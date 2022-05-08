https://arabic.sputniknews.com/20220508/إعلام-الإدارة-الأمريكية-ترسل-دبلوماسييها-إلى-كييف-قبيل-عيد-النصر-1061993966.html
إعلام: الإدارة الأمريكية ترسل دبلوماسييها إلى كييف قبيل عيد النصر
إعلام: الإدارة الأمريكية ترسل دبلوماسييها إلى كييف قبيل عيد النصر
تعتزم الإدارة الأمريكية إرسال مجموعة من دبلوماسييها إلى كييف، وتتوقع إعادة فتح السفارة في العاصمة الأوكرانية في الأسابيع المقبلة. 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T15:56+0000
2022-05-08T15:56+0000
2022-05-08T15:56+0000
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وذكر تقرير لقناة "سي بي إس" التلفزيونية، اليوم الأحد، نقلا عن مصادر في وزارة الخارجية أن "إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن سترسل مجموعة من الدبلوماسيين الأمريكيين إلى السفارة الأمريكية في كييف تزامنا مع يوم النصر في 9 مايو/أيار، حيث تحتفل روسيا بالنصر على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية".وبحسب أحد المسؤولين الأمريكيين، فإن هذا يتم، لمواجهة "الدعاية الروسية حول الصراع في أوكرانيا"، والتي تتوقع الولايات المتحدة سماعها من الكرملين في 9 مايو/أيار"، حسبما ذكره المصدر نفسه.وقالت مصادر السياسة الخارجية الأمريكية لـ"سي بي إس"، إن "واشنطن تأمل في إعادة فتح السفارة نفسها في كييف في الأسابيع المقبلة".
https://arabic.sputniknews.com/20220508/منطقة-خيرسون-تبدأ-بإصدار-جوازات-السفر-الروسية-1061991064.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
إعلام: الإدارة الأمريكية ترسل دبلوماسييها إلى كييف قبيل عيد النصر
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تعتزم الإدارة الأمريكية إرسال مجموعة من دبلوماسييها إلى كييف، وتتوقع إعادة فتح السفارة في العاصمة الأوكرانية في الأسابيع المقبلة.
وذكر تقرير لقناة "سي بي إس" التلفزيونية، اليوم الأحد، نقلا عن مصادر في وزارة الخارجية أن "إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن سترسل مجموعة من الدبلوماسيين الأمريكيين إلى السفارة الأمريكية في كييف تزامنا مع يوم النصر في 9 مايو/أيار، حيث تحتفل روسيا بالنصر على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية".
وبحسب أحد المسؤولين الأمريكيين، فإن هذا يتم، لمواجهة "الدعاية الروسية حول الصراع في أوكرانيا"، والتي تتوقع الولايات المتحدة سماعها من الكرملين في 9 مايو/أيار"، حسبما ذكره المصدر نفسه.
وقالت مصادر السياسة الخارجية الأمريكية لـ"سي بي إس"، إن "واشنطن تأمل في إعادة فتح السفارة نفسها في كييف في الأسابيع المقبلة".