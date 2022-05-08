https://arabic.sputniknews.com/20220508/إعلام-زيلينسكي-استفز-الألمان-بشكل-غير-مسبوق-1061977387.html

إعلام: زيلينسكي استفز الألمان بشكل غير مسبوق

إعلام: زيلينسكي استفز الألمان بشكل غير مسبوق

وصف تقرير إعلامي ألماني دعوة المستشار أولاف شولتز إلى كييف في "يوم النصر" بالاستفزاز غير المسبوق. 08.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-08T09:31+0000

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2022-05-08T09:31+0000

العالم

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وبحسب تقرير نشرته صحيفة "دي فيلت"، قالت فيه كاتبته الصحفية الألمانية أليسا شوارزر، إن سياسة الرئيس الأوكراني تجاه ألمانيا في ظل الظروف الحالية تبدو مشكوك فيها.ووجهت الصحفية نداء علنيا للمثقفين الألمان ليتوجهوا للسلطات لمطالبتهم بالتخلي عن تسليح كييف، خوفا من تصعيد الصراع. ووقع النداء نحو 250 ألف شخص. وأضافت: "لقد أسقطت رسالتنا المفتوحة غطاء الفلين عن زجاجة. ونتيجة لذلك، اندلع النقاش الآن بقوة كاملة، وهو أمر جيد. لأن مثل هذه القضايا الحيوية تحتاج إلى التحدث عنها. القليل من الأشياء في حياتي كانت منطقية أكثر من بدء هذه الرسالة المفتوحة".وانضم قراء "دي فيلت" إلى مناقشة العلاقات بين برلين وكييف في سياق الأزمة المستمرة. وعلق أحد قراء الصحيفة ويعرف بـ"جيمس ج"، قائلا: "أشعر بالاكتئاب من فكرة أن الحكومة الألمانية ليس لديها خطتها الخاصة، ولكنها تفعل دائما ما هو مطلوب منها بالضبط في كييف، حتى لا أستمع إلى اللوم. ولهذا السبب وقعت على الخطاب المفتوح الأول".يذكر أنه في وقت سابق قال فلاديمير زيلينسكي إنه خلال محادثة مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، وجه دعوة إلى شولتز للحضور إلى أوكرانيا في 9 مايو/أيار، و"اتخاذ هذه الخطوة السياسية القوية". وجرت المحادثة بين زيلينسكي وشتاينماير على خلفية سلسلة من الفضائح السياسية والدبلوماسية بين برلين وكييف، ففي أبريل/نيسان، رفضت السلطات الأوكرانية زيارة الرئيس الألماني. بعد ذلك، أشار أولاف شولتز إلى أنه لا يخطط لزيارة كييف بعد.

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