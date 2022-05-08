https://arabic.sputniknews.com/20220508/إيلون-ماسك-سيعتمد-على-المنتج-إكس-ضمن-عوامل-أخرى-لمضاعفة-عدد-مستخدمي-تويتر-في-2028-1061972913.html

إيلون ماسك سيعتمد على المنتج "إكس" ضمن عوامل أخرى لمضاعفة عدد مستخدمي "تويتر"‏ في 2028

إيلون ماسك سيعتمد على المنتج "إكس" ضمن عوامل أخرى لمضاعفة عدد مستخدمي "تويتر"‏ في 2028

كشفت تقارير أمريكية أن الملياردير، إيلون ماسك، قدم للمستثمرين، رؤيته الخاصة بشأن تطويره لموقع ‏التغريدات "تويتر"، وذلك لإقناعهم للحصول على التمويل الذي يحتاجه... 08.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-08T06:29+0000

2022-05-08T06:29+0000

2022-05-08T06:29+0000

إيلون ماسك

تويتر

مجتمع

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وقال ماسك إنه يسعى إلى زيادة عدد مستخدمي "تويتر" شهريا من 217 مليون مستخدم في نهاية عام 2021 إلى ما يقرب من 600 مليون في عام 2025، و931 مليون مستخدم بحلول عام 2028، وهذا أكثر من 4 أضعاف مستخدميه شهريا في السنوات الست المقبلة، وفقا صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.كما يريد ماسك الحصول على 104 ملايين مشترك مدفوع مقابل خدمة يشار إليها فقط باسم "إكس"، والتي قد تكون تجربة مدفوعة من "تويتر" لا يصاحبها إعلانات.ويعتقد إيلون ماسك أن "تويتر" يمكن أن يضاعف عائداته السنوية 5 مرات إلى 26.4 مليار دولار بحلول عام 2028، مقارنة بنحو 5 مليارات دولار حققتها الشركة العام الماضي.ويريد ماسك كذلك أن ينوّع بشكل كبير من كيفية كسب "تويتر" للأموال، ففي الوقت الحالي، تشكل الإعلانات نحو 90 في المئة من عائدات موقع التواصل الاجتماعي، ويريد ماسك خفض ذلك إلى نحو 45 في المئة بحلول عام 2028، وستشمل توقعاته 12 مليار دولار من عائدات الإعلانات، و10 مليارات دولار من عائدات الاشتراك.ويتوقع ماسك 69 مليون مستخدم لـ"تويتر بلو" بحلول عام 2025، و159 مليون بحلول عام 2028، و"تويتر بلو" هي خدمة بقيمة 3 دولارات شهريا تم إطلاقها في أمريكا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وتقدم مزايا مثل المقالات الإخبارية الخالية من الإعلانات، والقدرة على التراجع عن إرسال تغريدة، وبعض التفاصيل الصغيرة الأخرى.وبين منتج "إكس" الغامض و"تويتر بلو"، من الواضح أن إيلون ماسك يعلّق أهمية كبيرة على حث المستخدمين على الاشتراك في نوع من تجربة "تويتر" المدفوعة.قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، إنه يريد أن يجعل تويتر "أفضل من أي وقت مضى"، وذلك عقب إعلان شركة "تويتر"، موافقتها على بيع الشركة لماسك في صفقة تقدر بنحو 44 مليار دولار.ويحصل ماسك على الجزء الأول من التمويل، عبر قرض ضخم إذ كشف، الأسبوع الماضي، أنه قد جمع 25.5 مليار دولار من خلال الدين وتمويل بقرض هامشي من عشرات المصارف من أجل دعم الصفقة. وعند إتمام الصفقة، ستصبح تويتر شركة خاصة مملوكة له.

https://arabic.sputniknews.com/20220506/إيلون-ماسك-يكشف-عن-4-مجالات-سيركز-تويتر-عليها-بقوة-في-حال-استحواذه-عليه-1061929586.html

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إيلون ماسك, تويتر, مجتمع