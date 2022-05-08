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الآثار الأردنية تعلن فتح تحقيق في تشويه "أعمدة جرش"
الآثار الأردنية تعلن فتح تحقيق في تشويه "أعمدة جرش"
أكدت دائرة الآثار العامة الأردنية أنها فتحت تحقيقا في ما قام به بعض الأشخاص من تشويه متعمد لأعمدة وجدران أثرية في جرش عن طريق الكتابة عليها بالطلاء. 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T08:03+0000
2022-05-08T08:03+0000
أخبار الأردن
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وحسب تصريحات لوكالة عمون الأردنية، أوضح مدير دائرة الآثار العامة الدكتور فادي بلعاوي، أن تحقيقا في الأمر قد بدأ بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة، في تلك الحادثة.ولفت بلعاوي إلى أن "دائرة الآثار بدأت بمعالجة وإزالة التشوه الذي حدث بطريقة علمية للمحافظة على القيمة التاريخية والأثرية في ذلك الموقع".وأكد أن "جميع المواقع الأثرية يوجد بها حراسة وكاميرات ولكن هذا لا يكفي في حال وجود جهل وقلة وعي وإدراك من بعض العابثين الذين لا يقدرون قيمة تلك الأماكن والآثار التي هي إرث تاريخي وحضاري لكل مواطن"، وفقا لقوله.وكانت حالة من الغضب والاستياء قد عمت الأوساط الأردنية بعد نشر صور على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر قيام أحد الأشخاص بالكتابة على أعمدة وجدران أثرية في منطقة جرش مستخدما الطلاء.
https://arabic.sputniknews.com/20201229/اكتشاف-آثار-رومانية-أثناء-بناء-شبكة-لتصريف-المياه-بقلب-العاصمة-الأردنية-1047661826.html
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أخبار الأردن

الآثار الأردنية تعلن فتح تحقيق في تشويه "أعمدة جرش"

08:03 GMT 08.05.2022
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWIمدينة عمان، الأردن 5 أبريل 2021
مدينة عمان، الأردن 5 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWI
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أكدت دائرة الآثار العامة الأردنية أنها فتحت تحقيقا في ما قام به بعض الأشخاص من تشويه متعمد لأعمدة وجدران أثرية في جرش عن طريق الكتابة عليها بالطلاء.
وحسب تصريحات لوكالة عمون الأردنية، أوضح مدير دائرة الآثار العامة الدكتور فادي بلعاوي، أن تحقيقا في الأمر قد بدأ بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة، في تلك الحادثة.
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ولفت بلعاوي إلى أن "دائرة الآثار بدأت بمعالجة وإزالة التشوه الذي حدث بطريقة علمية للمحافظة على القيمة التاريخية والأثرية في ذلك الموقع".
وأكد أن "جميع المواقع الأثرية يوجد بها حراسة وكاميرات ولكن هذا لا يكفي في حال وجود جهل وقلة وعي وإدراك من بعض العابثين الذين لا يقدرون قيمة تلك الأماكن والآثار التي هي إرث تاريخي وحضاري لكل مواطن"، وفقا لقوله.

وبخصوص طرق العلاج الاستباقية لمثل تلك الحوادث، أكد المسؤول الأردني، أن إدراته ستطلق "بالتعاون مع وزارة السياحة ووزارة التربية والتعليم والجهات الأمنية المختصة، حملة توعية شاملة تهدف الى ضرورة الحفاظ على المقدرات الأثرية ومعرفة قيمتها التاريخية والحضارية، خاصة ونحن على أبواب موسم سياحي جديد".

وكانت حالة من الغضب والاستياء قد عمت الأوساط الأردنية بعد نشر صور على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر قيام أحد الأشخاص بالكتابة على أعمدة وجدران أثرية في منطقة جرش مستخدما الطلاء.
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