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انتخاب جون لي رئيسا للسلطة التنفيذية في هونغ كونغ
انتخاب جون لي رئيسا للسلطة التنفيذية في هونغ كونغ
انتخب جون لي قائدا قادما لهونغ كونغ، اليوم الأحد، بعد فوزه بأكثر من 99% من أصوات لجنة الانتخابات الموالية بشكل واسع لبكين. 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T06:58+0000
2022-05-08T06:58+0000
أحداث هونغ كونغ
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حصل لي على 1416 صوتا في انتخاب الرئيس التنفيذي ليتجاوز بكثير 751 صوتا التي يحتاجها للفوز، وعلى أكبر دعم لأعلى منصب قيادي بالمدينة، بحسب "أسوشيتد برس".وأدلى 1500 عضو تقريبا في لجنة الانتخابات بأصواتهم في اقتراع سري صباح الأحد.وقال لي في خطاب الفوز: "أتطلع أن نبدأ معا فصلا جديدا، ونبني هونغ كونغ التي تهتم بالانفتاح والحيوية، وهونغ كونغ مليئة بالفرص والوئام".ومن المقرر أن يتولى لي المسؤول الأمني السابق الذي أشرف على حملة قمع التظاهرات المطالبة بالديمقراطية في هونغ كونغ، منصبه خلفا للزعيمة الحالية كاري لام في 1 يوليو/ تموز.ويأتي تعيين مسؤول أمني في المنصب الرفيع بعد سنوات صعبة شهدت المدينة خلالها اضطرابات سياسية وتدابير قاسية لمكافحة جائحة كورونا.
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أحداث هونغ كونغ

انتخاب جون لي رئيسا للسلطة التنفيذية في هونغ كونغ

06:58 GMT 08.05.2022
© REUTERS / JOYCE ZHOUأشخاص يرتدون أقنعة الوجه في جزيرة تشيونغ تشاو خلال عطلة عيد الفصح وسط انتشار مرض فيروس كورونا في هونغ كونغ
أشخاص يرتدون أقنعة الوجه في جزيرة تشيونغ تشاو خلال عطلة عيد الفصح وسط انتشار مرض فيروس كورونا في هونغ كونغ - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
© REUTERS / JOYCE ZHOU
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انتخب جون لي قائدا قادما لهونغ كونغ، اليوم الأحد، بعد فوزه بأكثر من 99% من أصوات لجنة الانتخابات الموالية بشكل واسع لبكين.
حصل لي على 1416 صوتا في انتخاب الرئيس التنفيذي ليتجاوز بكثير 751 صوتا التي يحتاجها للفوز، وعلى أكبر دعم لأعلى منصب قيادي بالمدينة، بحسب "أسوشيتد برس".
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وأدلى 1500 عضو تقريبا في لجنة الانتخابات بأصواتهم في اقتراع سري صباح الأحد.
وقال لي في خطاب الفوز: "أتطلع أن نبدأ معا فصلا جديدا، ونبني هونغ كونغ التي تهتم بالانفتاح والحيوية، وهونغ كونغ مليئة بالفرص والوئام".
ومن المقرر أن يتولى لي المسؤول الأمني السابق الذي أشرف على حملة قمع التظاهرات المطالبة بالديمقراطية في هونغ كونغ، منصبه خلفا للزعيمة الحالية كاري لام في 1 يوليو/ تموز.
ويأتي تعيين مسؤول أمني في المنصب الرفيع بعد سنوات صعبة شهدت المدينة خلالها اضطرابات سياسية وتدابير قاسية لمكافحة جائحة كورونا.
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