https://arabic.sputniknews.com/20220508/بنك-ألماني-يحذر-من-موجة-إفلاس-في-البلاد-بسبب-إمدادات-الطاقة-1061973338.html
بنك ألماني يحذر من موجة إفلاس في البلاد بسبب إمدادات الطاقة
بنك ألماني يحذر من موجة إفلاس في البلاد بسبب إمدادات الطاقة
صرح مانفريد كنو رئيس مجلس إدارة "كومرتس بنك" إن إمدادات الطاقة في ألمانيا معرضة للخطر، الأمر الذي يحمل في طياته خطر المزيد من حالات الإفلاس في البلاد. 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T06:42+0000
2022-05-08T06:42+0000
2022-05-08T06:42+0000
اقتصاد
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وقال كنو، في تصريحات صحفية لموقع handelsblatt، إن إمدادات الطاقة في ألمانيا مهددة، وسلاسل الإمداد تنكسر، بالإضافة للتضخم المرتفع في البلاد.وأضاف أن البنك يعمل بنشاط مع العملاء من الشركات لمواجهة تحديات مثل ارتفاع أسعار المواد الخام والصعوبات في الطرق اللوجستية.يذكر أن ألمانيا، مثلها مثل الدول الغربية الأخرى، تواجه ارتفاعا في أسعار الطاقة وارتفاعا في التضخم بسبب فرض عقوبات على روسيا بعد بدء عملية خاصة لنزع السلاح من أوكرانيا. وأثرت الإجراءات بشكل أساسي على القطاع المالي وتوريد منتجات التكنولوجيا الفائقة ، لكن الدعوات لتقليل الاعتماد على موارد الطاقة الروسية أصبحت أعلى في أوروبا، وأعلنت العديد من العلامات التجارية انسحابها من روسيا.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
بنك ألماني يحذر من موجة إفلاس في البلاد بسبب إمدادات الطاقة
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صرح مانفريد كنو رئيس مجلس إدارة "كومرتس بنك" إن إمدادات الطاقة في ألمانيا معرضة للخطر، الأمر الذي يحمل في طياته خطر المزيد من حالات الإفلاس في البلاد.
وقال كنو، في تصريحات صحفية لموقع handelsblatt، إن إمدادات الطاقة
في ألمانيا مهددة، وسلاسل الإمداد تنكسر، بالإضافة للتضخم المرتفع في البلاد.
وأضاف أن البنك يعمل بنشاط مع العملاء من الشركات لمواجهة تحديات مثل ارتفاع أسعار المواد الخام والصعوبات في الطرق اللوجستية.
وتابع قائلا: "ولكن لا ينبغي لنا أيضا أن نخدع أنفسنا، من المرجح أن يزداد عدد حالات الإفلاس في أسواقنا".
يذكر أن ألمانيا، مثلها مثل الدول الغربية الأخرى، تواجه ارتفاعا في أسعار الطاقة وارتفاعا في التضخم بسبب فرض عقوبات على روسيا بعد بدء عملية خاصة لنزع السلاح
من أوكرانيا. وأثرت الإجراءات بشكل أساسي على القطاع المالي وتوريد منتجات التكنولوجيا الفائقة ، لكن الدعوات لتقليل الاعتماد على موارد الطاقة الروسية أصبحت أعلى في أوروبا، وأعلنت العديد من العلامات التجارية انسحابها من روسيا.