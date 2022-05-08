https://arabic.sputniknews.com/20220508/بينيت-القدس-عاصمة-موحدة-لإسرائيل-وسنتخذ-قراراتنا-بشأنها-دون-اعتبارات-خارجية-1061978291.html
بينيت: القدس عاصمة موحدة لإسرائيل وسنتخذ قراراتنا بشأنها دون اعتبارات خارجية
بينيت: القدس عاصمة موحدة لإسرائيل وسنتخذ قراراتنا بشأنها دون اعتبارات خارجية
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن جميع القرارات المتعلقة بجبل الهيكل والقدس ستتخذ من قبل حكومة بلاده دون أي اهتمام باعتبارات خارجية. 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T09:47+0000
2022-05-08T09:47+0000
2022-05-08T09:47+0000
إسرائيل
آخر أخبار القدس الأن
نفتالي بينيت
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وحسب هيئة البث الإسرائيلية، جاء ذلك في مستهل كلمته خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية، اليوم السبت.أضاف بينيت أنه يرفض أي تدخل أجنبي في قرارات بلاده.وأوضح أن "إسرائيل ستواصل احترام أبناء جميع الأديان في القدس الموحدة التي تشكل عاصمة لدولة واحدة فقط وهي إسرائيل"، حسب تعبيره.وخلال الجلسة، أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بتشكيل حرس وطني سيتكون من قوات تابعة لحرس الحدود وقوات احتياط ومتطوعين مدربين على السلاح.كما هنأ الأجهزة الأمنية على إلقاء القبض على الفلسطينيين اللذين نفذا العملية في إلعاد، قائلا: "قلنا إنا سنلقي القبض عليهما وقمنا بذلك".وتابع: "هذان الإرهابيان قتلا مدنيين بفؤوس بوحشية لا توصف"، لافتا إلى أن إسرائيل على عتبة مرحلة جديدة في الحرب على الإرهاب.
https://arabic.sputniknews.com/20220508/صحيفة-الشرطة-الإسرائيلية-اعتقلت-منفذي-هجوم-إلعاد-1061976745.html
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إسرائيل, آخر أخبار القدس الأن, نفتالي بينيت
بينيت: القدس عاصمة موحدة لإسرائيل وسنتخذ قراراتنا بشأنها دون اعتبارات خارجية
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن جميع القرارات المتعلقة بجبل الهيكل والقدس ستتخذ من قبل حكومة بلاده دون أي اهتمام باعتبارات خارجية.
وحسب هيئة البث الإسرائيلية، جاء ذلك في مستهل كلمته خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية، اليوم السبت.
أضاف بينيت أنه يرفض أي تدخل أجنبي في قرارات بلاده.
وأوضح أن "إسرائيل ستواصل احترام أبناء جميع الأديان في القدس
الموحدة التي تشكل عاصمة لدولة واحدة فقط وهي إسرائيل"، حسب تعبيره.
وخلال الجلسة، أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بتشكيل حرس وطني سيتكون من قوات تابعة لحرس الحدود وقوات احتياط ومتطوعين مدربين على السلاح.
كما هنأ الأجهزة الأمنية على إلقاء القبض على الفلسطينيين اللذين نفذا العملية في إلعاد، قائلا: "قلنا إنا سنلقي القبض عليهما وقمنا بذلك".
وتابع: "هذان الإرهابيان قتلا مدنيين بفؤوس بوحشية لا توصف"، لافتا إلى أن إسرائيل
على عتبة مرحلة جديدة في الحرب على الإرهاب.