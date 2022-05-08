https://arabic.sputniknews.com/20220508/رئيس-وزراء-كندا-يحمل-بوتين-مسؤولية-جرائم-حرب-في-أوكرانيا-1062002662.html
رئيس وزراء كندا يحمل بوتين مسؤولية "جرائم حرب" في أوكرانيا
رئيس وزراء كندا يحمل بوتين مسؤولية "جرائم حرب" في أوكرانيا
حمّل رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الأحد، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسؤولية ما وصفه بـ"جرائم حرب" في أوكرانيا، وذلك خلال زيارة لأوكرانيا التقى... 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T20:18+0000
2022-05-08T20:18+0000
2022-05-08T20:18+0000
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101850/52/1018505281_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_2336d9f65a1eb692c37f0198c5899450.jpg
ونقلت "فرانس برس" عن ترودو، تصريحاته في مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوكراني بعد اجتماع لمجموعة السبع، قال فيها: "من الواضح أن فلاديمير بوتين مسؤول عن جرائم حرب شنيعة" على حد زعمه، وأضاف "يجب أن تكون هناك مساءلة".وجاءت زيارة ترودو في اليوم نفسه الذي قامت فيه السيدة الأولى للولايات المتحدة جيل بايدن برحلة غير معلنة إلى أوكرانيا.يذكر أن قادة مجموعة السبع قد أصدروا بيانا مشترك، اليوم الأحد، قالوا فيه إنهم سيواصلون تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، بالإضافة إلى دعم أمنها الاقتصادي والطاقة والأمن السيبراني، وذلك في مواجهة العملية العسكرية الروسية الخاصة الجارية هناك.وأضاف البيان: "ولهذه الغاية، سنواصل مساعدتنا العسكرية والدفاعية المستمرة للقوات المسلحة الأوكرانية، وسنواصل دعم أوكرانيا في الدفاع عن شبكاتها ضد الحوادث الإلكترونية، وتوسيع تعاوننا، بما في ذلك في مجال أمن المعلومات. وسنواصل دعم أوكرانيا في زيادة وأمن الطاقة والاقتصاد".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101850/52/1018505281_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_84f7464eef072a41057a7d9be5b09f8e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
رئيس وزراء كندا يحمل بوتين مسؤولية "جرائم حرب" في أوكرانيا
تابعنا عبر
حمّل رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الأحد، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسؤولية ما وصفه بـ"جرائم حرب" في أوكرانيا، وذلك خلال زيارة لأوكرانيا التقى خلالها بالرئيس فلاديمير زيلينسكي.
ونقلت "فرانس برس" عن ترودو، تصريحاته في مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوكراني بعد اجتماع لمجموعة السبع، قال فيها: "من الواضح أن فلاديمير بوتين مسؤول عن جرائم حرب شنيعة" على حد زعمه، وأضاف "يجب أن تكون هناك مساءلة".
وجاءت زيارة ترودو في اليوم نفسه الذي قامت فيه السيدة الأولى للولايات المتحدة جيل بايدن برحلة غير معلنة إلى أوكرانيا.
يذكر أن قادة مجموعة السبع
قد أصدروا بيانا مشترك، اليوم الأحد، قالوا فيه إنهم سيواصلون تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، بالإضافة إلى دعم أمنها الاقتصادي والطاقة والأمن السيبراني، وذلك في مواجهة العملية العسكرية الروسية الخاصة الجارية هناك.
وجاء في البيان: "اليوم، طمأنّا، نحن مجموعة السبع، الرئيس (الأوكراني) زيلينسكي باستعدادنا المستمر للاضطلاع بمزيد من الالتزامات لمساعدة أوكرانيا على تأمين مستقبلها الحر والديمقراطي، بحيث تتمكن أوكرانيا من الدفاع عن نفسها الآن وردع أي أعمال عدوانية في المستقبل".
وأضاف البيان: "ولهذه الغاية، سنواصل مساعدتنا العسكرية والدفاعية المستمرة للقوات المسلحة الأوكرانية، وسنواصل دعم أوكرانيا في الدفاع عن شبكاتها ضد الحوادث الإلكترونية، وتوسيع تعاوننا، بما في ذلك في مجال أمن المعلومات. وسنواصل دعم أوكرانيا في زيادة وأمن الطاقة والاقتصاد".