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https://arabic.sputniknews.com/20220508/ردا-على-تصريحات-بينيت-الرئاسة-الفلسطينية-السيادة-على-القدس-ومقدساتها-هي-لدولة-فلسطين-1061991588.html
ردا على تصريحات بينيت... الرئاسة الفلسطينية: السيادة على القدس ومقدساتها هي لدولة فلسطين
ردا على تصريحات بينيت... الرئاسة الفلسطينية: السيادة على القدس ومقدساتها هي لدولة فلسطين
قال نبيل أبو ردينة، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأحد، إن "ملكية المسجد الأقصى المبارك وحائط البراق والساحة المقابلة له تعود للمسلمين وحدهم". 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T14:58+0000
2022-05-08T14:58+0000
إسرائيل
المسجد الأقصى
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، عن أبو ردينة، رده على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، التي ادعى فيها أن القرارات الخاصة بالمسجد الأقصى والقدس تتخذ من قبل حكومة بلاده، دون أي اهتمام باعتبارات خارجية.وشدد أبو ردينة على أن مدينة القدس الشرقية بمقدساتها الإسلامية والمسيحية تعد العاصمة الأبدية لدولة فلسطين حسب قرارات الشرعية الدولية، مضيفا أن جميع أشكال الاستيطان غير شرعية في جميع الأراضي الفلسطينية.وأفاد المسؤول الفلسطيني بأن أي محاولات إسرائيلية لإضفاء شرعية على احتلالها لأراضي دولة فلسطين، بما فيها مدينة القدس الشرقية هي محاولات فاشلة، وبأن الطريق الوحيدة لتحقيق الأمن والسلام يكمن في الإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود العام 1967.وزعم نفتالي بينيت أن بلاده ترفض رفضا قاطعا أي تدخل خارجي في قرارات الحكومة الإسرائيلية.
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إسرائيل, المسجد الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي

ردا على تصريحات بينيت... الرئاسة الفلسطينية: السيادة على القدس ومقدساتها هي لدولة فلسطين

14:58 GMT 08.05.2022
© AFP 2022 / Hazem Bader قوات الشرطة الإسرائيلية تمنع الفلسطييين من دخول المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022
قوات الشرطة الإسرائيلية تمنع الفلسطييين من دخول المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
© AFP 2022 / Hazem Bader
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قال نبيل أبو ردينة، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأحد، إن "ملكية المسجد الأقصى المبارك وحائط البراق والساحة المقابلة له تعود للمسلمين وحدهم".
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، عن أبو ردينة، رده على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، التي ادعى فيها أن القرارات الخاصة بالمسجد الأقصى والقدس تتخذ من قبل حكومة بلاده، دون أي اهتمام باعتبارات خارجية.
وشدد أبو ردينة على أن مدينة القدس الشرقية بمقدساتها الإسلامية والمسيحية تعد العاصمة الأبدية لدولة فلسطين حسب قرارات الشرعية الدولية، مضيفا أن جميع أشكال الاستيطان غير شرعية في جميع الأراضي الفلسطينية.
وأفاد المسؤول الفلسطيني بأن أي محاولات إسرائيلية لإضفاء شرعية على احتلالها لأراضي دولة فلسطين، بما فيها مدينة القدس الشرقية هي محاولات فاشلة، وبأن الطريق الوحيدة لتحقيق الأمن والسلام يكمن في الإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود العام 1967.
وزعم نفتالي بينيت أن بلاده ترفض رفضا قاطعا أي تدخل خارجي في قرارات الحكومة الإسرائيلية.
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