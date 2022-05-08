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https://arabic.sputniknews.com/20220508/صحيفة-بريطانية-تكشف-نصيحة-فيرغسون-إلى-رونالدو-بعد-أنباء-عن-تركه-مانشستر-يونايتد-نهاية-الموسم-1061995680.html
صحيفة بريطانية تكشف نصيحة فيرغسون إلى رونالدو بعد أنباء عن تركه مانشستر يونايتد نهاية الموسم
صحيفة بريطانية تكشف نصيحة فيرغسون إلى رونالدو بعد أنباء عن تركه مانشستر يونايتد نهاية الموسم
كشفت وسائل إعلام بريطانية عن اجتماع خاص جمع مؤخرا أليكس فيرغسون، أسطورة ومدرب مانشستر يونايتد الأسبق، بالبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم الفريق، للحديث عن... 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T16:15+0000
2022-05-08T16:15+0000
مانشستر يونايتد
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وقالت صحيفة ميرور إن "فيرغسون نصح رونالدو، خلال المناقشات الشخصية، بضرورة البقاء لموسم آخر في مشروع النادي الجديد مع تين هاغ للحفاظ على إرثه في مانشستر يونايتد وعدم المغادرة بعد موسم غير ناجح للفريق".وعاد رونالدو في الميركاتو الصيفي الماضي إلى صفوف مانشستر يونايتد قادما من يوفنتوس، في عقد لمدة عامين ينتهي في يونيو/ حزيران 2023، لكن مانشستر يونايتد لن يشارك في الموسم المقبل ببطولة دوري أبطال أوروبا، وبالتالي، وفي حال استمرار رونالدو مع الفريق لن يشارك للمرة الأولى في المسابقة القارية منذ موسم 2003/2004.وارتبط اللاعب بالرحيل عن الفريق بعد المستويات المحبطة لمانشستر هذا الموسم وخروجه من كل البطولات، وسط أنباء حول رغبة ريال مدريد وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في الحصول على خدماته.
https://arabic.sputniknews.com/20220423/رونالدو-يهدي-هدفه-المئة-في-الدوري-الإنجليزي-الممتاز-لطفله-المتوفى-1061522519.html
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مانشستر يونايتد

صحيفة بريطانية تكشف نصيحة فيرغسون إلى رونالدو بعد أنباء عن تركه مانشستر يونايتد نهاية الموسم

16:15 GMT 08.05.2022
© AFP 2022 / ANDREW YATESالبرتغالي كريستيانو رونالدو
البرتغالي كريستيانو رونالدو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
© AFP 2022 / ANDREW YATES
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كشفت وسائل إعلام بريطانية عن اجتماع خاص جمع مؤخرا أليكس فيرغسون، أسطورة ومدرب مانشستر يونايتد الأسبق، بالبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم الفريق، للحديث عن مستقبله في قلعة "أولد ترافورد".
وقالت صحيفة ميرور إن "فيرغسون نصح رونالدو، خلال المناقشات الشخصية، بضرورة البقاء لموسم آخر في مشروع النادي الجديد مع تين هاغ للحفاظ على إرثه في مانشستر يونايتد وعدم المغادرة بعد موسم غير ناجح للفريق".
لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي كريستيانو رونالدو بقميص المنتخب البرتغالي في مباراة أيرلندا في تصفيات كأس العالم 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2022
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23 أبريل, 13:07 GMT
وعاد رونالدو في الميركاتو الصيفي الماضي إلى صفوف مانشستر يونايتد قادما من يوفنتوس، في عقد لمدة عامين ينتهي في يونيو/ حزيران 2023، لكن مانشستر يونايتد لن يشارك في الموسم المقبل ببطولة دوري أبطال أوروبا، وبالتالي، وفي حال استمرار رونالدو مع الفريق لن يشارك للمرة الأولى في المسابقة القارية منذ موسم 2003/2004.
وارتبط اللاعب بالرحيل عن الفريق بعد المستويات المحبطة لمانشستر هذا الموسم وخروجه من كل البطولات، وسط أنباء حول رغبة ريال مدريد وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في الحصول على خدماته.
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