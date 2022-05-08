https://arabic.sputniknews.com/20220508/مشاركة-المئات-بمسيرة-الفوج-الخالد-في-بيروتصور-1061987771.html

مشاركة المئات بمسيرة الفوج الخالد في بيروت...صور

مشاركة المئات بمسيرة الفوج الخالد في بيروت...صور

شارك المئات من الجالية الروسية واللبنانيين بمسيرة الفوج الخالد في لبنان، ظهر اليوم الأحد 8 مايو/أيار، التي انطلقت من أمام السفارة الروسية في بيروت وصولا إلى... 08.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-08T13:19+0000

2022-05-08T13:19+0000

2022-05-08T13:19+0000

لبنان

عيد النصر

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وبصدور مزينة بشريط القديس جاورجيوس حمل المشاركون صور المحاربين القدامى الذين قضوا في الحرب الوطنية العظمى ضد النازية، بالإضافة إلى الأعلام الروسية والاتحاد السوفياتي وعلم النصر، على وقع عزف فرقة كشفيَة ألحان الأناشيد الروسية.وألقى السفير الروسي ألكسندر روداكوف كلمة أمام الجموع، قال فيها: "ينطلق شهر أيار في قلبنا ووعينا بزخات المفرقعات، بالعرض العسكري الضخم والمهيب في الساحة الحمراء في موسكو، بوضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول".وتابع: "تنظم في العديد من دول العالم احتفالات أصبحت تقليدا سنويا، وهي مسيرات الفوج الخالد التي يشارك فيها مئات الآلاف من الروس وأبناء الجاليات ومواطني الدول الأخرى، وكل من يعتز ويفتخر بذكرى النصر وبإحياء ذكرى هؤلاء الذين جعلوها حقيقة وواقعة يخرج الناس إلى الشوارع بصور أبطال في أيديهم وشرائط جاورجيوس رمز النصر وعلى صدورهم إشارة النصر".وأضاف: "كان لبلادنا الحصة الأعظم والوازنة والحاسمة في هزيمة ألمانيا النازية، دفعنا الثمن كبيرا ومؤلما من الخسائر والتضحيات، ولكننا حررنا بمساعدة الحلفاء أوروبا والعالم كله من الطاعون الفاشي، نتذكر اليوم الآباء والأجداد الذين سقطوا في حرب التحرير المقدسة والذين ستبقى ذكراهم حية ما بقي هذا العيد العظيم للشعوب المنتصرة، عيد الخلاص عيد التحرير، إنه من واجبنا المقدس الحفاظ على هذه الذاكرة".وتطرق السفير خلال كلمته إلى الدور الروسي اليوم في أوكرانيا، قائلا: "اليوم يقع على روسيا مجددا وكما جرى خلال الحرب العالمية الثانية دور مقاومة الشر العلني، يتم على نطاق عالمي تشكيل نظام جديد ديمقراطي عادل متعدد الأقطاب للعلاقات الدولية، وهذا لسوء الحظ لا يناسب الجميع اذ تحاول الولايات المتحدة يائسة الحفاظ على سطوتها وهيمنتها على الساحة الدولية، بينما تطرح وتدعم روسيا تعزيز السلام العالمي وإنشاء نظام للعلاقات الدولية يقوم على مبادئ سيادة القانون الدولي والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول".وأكد إنه "بسبب موقف روسيا المبدئي من هذه القضية رد فعل هستيري في الغرب، نحن نواجه حملة عداء وتخويف من روسيا (روسافوبيا) غير مسبوقة ومحاولات إلغاء وتدمير كل ما هو روسي، في السنوات الأخيرة تفاقم الوضع بشكل حاد نتيجة للرغبة العميقة وغير المحسوبة العواقب للناتو في إنشاء في أوكرانيا نقطة انطلاق للعدوان على روسيا وعلى كل دولة ذات سيادة ترغب في ممارسة حقها في تنفيذ سياسة خارجية وداخلية مستقلة".وأضاف: "يجري اليوم فرض إجراءات وعقوبات صارمة ضد روسيا يتم اتخاذ خطوات عدائية حاقدة لعزل بلدنا عن مختلف المنصات والهيئات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة، كما تم إطلاق حملة واسعة النطاق لتشويه الأسباب والأهداف والمسار الحقيقي للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا".وختم: "أريد ان أؤكد لكم أن محاولات التشهير وعزل روسيا لن تمر ولن يستطيعوا تركيع الشعب الروسي، نحن نناضل من أجل قضية عادلة وسيكون النصر حليفنا".وقال عدد من المشاركين في المسيرة لـ"سبوتنيك" إنهم " تجمعوا اليوم لتأييد الأفكار الإنسانية ضد النازية، وروسيا حاليا هي في الجبهة المتقدمة لتمثلنا، والعملية العسكرية الخاصة لروسيا في أوكرانيا خصوصا لأن الدعم الأساسي متوجه نحو الجيش الروسي كونه حافز أساسي لاستئصال النازية من أوكرانيا، نشد أيدينا على الأيادي الروسية وندعمهم إلى أقصى الحدود".يذكر أن الفوج الخالد فعالية وطنية تقام في روسيا ودول أخرى لإحياء ذكرى المشاركين وضحايا الحرب الوطنية العظمى، وتم عقده لأول مرة في 9 مايو 2012 في مدينة تومسك بمبادرة من الصحفيين المحليين، ومنذ عام 2013 أصبح يقام في كل أراضي روسيا.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

لبنان, عيد النصر