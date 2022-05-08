https://arabic.sputniknews.com/20220508/هجوم-قطيع-من-الذئاب-على-حظيرة-ماشية-يسفر-عن-مجزرة-في-تركيا-1061986298.html
هجوم قطيع من الذئاب على حظيرة ماشية يسفر عن مجزرة في تركيا
هجوم قطيع من الذئاب على حظيرة ماشية يسفر عن مجزرة في تركيا
أسفر اجتياح قطيع من الذئاب لحظيرة ماشية في ولاية ملاطيا جنوبي تركيا، عن نفوق وإصابة نحو مائتي خروف. 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T12:41+0000
2022-05-08T12:41+0000
2022-05-08T12:41+0000
ذئب
أخبار تركيا اليوم
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ونقلت وكالة "الأناضول"، اليوم الأحد، عن شخص يدعى لطفي شاهين أن مزرعة مربي الماشية تعرضت لهجوم من قبل الذئاب الليلة الماضية.وأوضح شاهين أن هجوم قطيع الذئاب على الحظيرة أسفر عن نفوق 162 خروفا وإصابة 36 وفقدان 10.وعبّر شاهين عن تعاطفه وتعاطف سكان المنطقة مع مربي الماشية، مؤكدا زيارة رئيس البلدية لأصحاب المزرعة ومواساته لهم.كما أشار شاهين إلى أن الشرطة التركية تفقدت مكان الواقعة.
https://arabic.sputniknews.com/20211229/ذئب-يتجول-في-شوارع-مدينة-بلجيكية-فيديو-1054744727.html
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ذئب, أخبار تركيا اليوم
هجوم قطيع من الذئاب على حظيرة ماشية يسفر عن مجزرة في تركيا
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أسفر اجتياح قطيع من الذئاب لحظيرة ماشية في ولاية ملاطيا جنوبي تركيا، عن نفوق وإصابة نحو مائتي خروف.
ونقلت وكالة "الأناضول"
، اليوم الأحد، عن شخص يدعى لطفي شاهين أن مزرعة مربي الماشية تعرضت لهجوم من قبل الذئاب الليلة الماضية.
29 ديسمبر 2021, 16:42 GMT
وأوضح شاهين أن هجوم قطيع الذئاب على الحظيرة أسفر عن نفوق 162 خروفا وإصابة 36 وفقدان 10.
وعبّر شاهين عن تعاطفه وتعاطف سكان المنطقة مع مربي الماشية، مؤكدا زيارة رئيس البلدية لأصحاب المزرعة ومواساته لهم.
كما أشار شاهين إلى أن الشرطة التركية تفقدت مكان الواقعة.