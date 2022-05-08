https://arabic.sputniknews.com/20220508/ياسمين-صبري-تخرج-عن-صمتها-بعد-خبر-تكلفة-طلاقها-من-أحمد-أبو-هشيمة-1061991983.html

ياسمين صبري تخرج عن صمتها بعد خبر تكلفة طلاقها من أحمد أبو هشيمة

ياسمين صبري تخرج عن صمتها بعد خبر تكلفة طلاقها من أحمد أبو هشيمة

خرجت الفنانة المصرية ياسمين صبري عن صمتها، بعدما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي تكلفة طلاقها من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، الذي وقع قبل أيام. 08.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-08T15:14+0000

2022-05-08T15:14+0000

2022-05-08T15:14+0000

ياسمين صبري

أخبار الفنانين في مصر

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وأكدت ياسمين صبري، في تصريحات مع قناة صدى البلد المصرية، أنها "تزوجت رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة يوم 17 أبريل عام 2020، دون مهر أو مؤخر صداق"، مضيفة أن "أبو هشيمة كان بالفعل زوجا كريما معها للغاية خلال فترة الزواج، وكان يفاجئها بالهدايا، ولكن ما قيل حول حصولها على 15 مليون جنيه كلام غير صحيح".كذلك، نفت صحة ما تردد عما نشر حول حصولها على مصنع للعدسات أو مصنع للملابس وامتلاكها 24 سيارة، مؤكدة أن هذا الكلام غير صحيح.وأثار نبأ انفصال ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة، يوم الخميس الماضي، جدلا ‏واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي والأوساط المصرية.‏وكانت وسائل إعلام منها موقع فضائية "صدى البلد" المصرية، أشارت إلى أن ياسمين صبري علقت على انفصالها عن أبو هشيمة، قائلة: "كل شيء قسمة ونصيب، والحمد لله الانفصال تم في هدوء"، وأنها تكن له كل الاحترام.بينما أكدت مصادر مقربة من الزوجين في تصريحات لبرنامج "إي تي بالعربي"، المذاع على فضائية "إم بي سي 4" السعودية صحة أنباء انفصالهما.كما فسّر متابعون الحالة التي نشرها أحمد أبو هشيمة عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، عندما قال: "أنا لا أخسر أبدًا.. إما أن أربح أو أن أتعلم"، بأنه تأكيد على أنباء طلاقه من ياسمين صبري.

https://arabic.sputniknews.com/20220505/كيف-تلقى-المتابعون-العرب-أنباء-انفصال-ياسمين-صبري-عن-أحمد-أبو-هشيمة-1061885050.html

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ياسمين صبري, أخبار الفنانين في مصر