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أبو الغيط: أي محاولة لتغيير وضع القدس تنذر بإشعال دوامة من العنف
أبو الغيط: أي محاولة لتغيير وضع القدس تنذر بإشعال دوامة من العنف
أكد أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط استهجانه التام لأي مواقف أو تصريحات إسرائيلية بشأن محاولة تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم للقدس. 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T16:15+0000
2022-05-09T16:15+0000
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العالم العربي
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جاء ذلك وفقا لبيان نشره الموقع الرسمي لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، جاء فيه أن أبو الغيط يرفض بشدة أي محاولة لانتهاك الوضع القائم بالمسجد الأقصى الذي يقصر حق الصلاة للمسلمين فقط.ولفت البيان إلى قول مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة إن أبو الغيط أوضح أن "الحديث عن سيادة إسرائيلية مزعومة على القدس الشرقية ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، يمثل خرقا سافرا للقانون الدولي كما يعد انتهاكا لقرارات الشرعية الدولية"، مشيرا إلى أن مثل هذه الأمور لا يعتد بها أو يعترف بها أحد.وبحسب المصدر، فإن أبو الغيط أكد على ثبات موقف الجامعة العربية في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية ودعم صمود الشعب الفلسطيني في الدفاع عن القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، في وقت سابق، إن حكومة بلاده ستتخذ جميع القرارات المتعلقة بجبل الهيكل والقدس دون أي اهتمام باعتبارات خارجية.وتابع: "ستواصل إسرائيل احترام أبناء جميع الأديان في القدس الموحدة التي تشكل عاصمة لدولة واحدة فقط وهي إسرائيل"، حسب تعبيره.
https://arabic.sputniknews.com/20220508/حماس-تصدر-بيانا-شديد-اللجهة-بشأن-تصريحات-بينيت-عن-مدينة-القدس-والمسجد-الأقصى-1062000843.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, آخر أخبار القدس الأن
أبو الغيط: أي محاولة لتغيير وضع القدس تنذر بإشعال دوامة من العنف
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أكد أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط استهجانه التام لأي مواقف أو تصريحات إسرائيلية بشأن محاولة تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم للقدس.
جاء ذلك وفقا لبيان نشره الموقع الرسمي لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، جاء فيه أن أبو الغيط يرفض بشدة أي محاولة لانتهاك الوضع القائم بالمسجد الأقصى
الذي يقصر حق الصلاة للمسلمين فقط.
وحذر أبو الغيط من أن أي محاولة لتغيير وضع القدس تنذر بإشعال دوامة من العنف تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها.
ولفت البيان إلى قول مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة إن أبو الغيط أوضح أن "الحديث عن سيادة إسرائيلية مزعومة على القدس الشرقية ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، يمثل خرقا سافرا للقانون الدولي كما يعد انتهاكا لقرارات الشرعية
الدولية"، مشيرا إلى أن مثل هذه الأمور لا يعتد بها أو يعترف بها أحد.
وبحسب المصدر، فإن أبو الغيط أكد على ثبات موقف الجامعة العربية في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية ودعم صمود الشعب الفلسطيني في الدفاع عن القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، في وقت سابق، إن حكومة بلاده ستتخذ جميع القرارات المتعلقة بجبل الهيكل والقدس
دون أي اهتمام باعتبارات خارجية.
وتابع: "ستواصل إسرائيل احترام أبناء جميع الأديان في القدس الموحدة التي تشكل عاصمة لدولة واحدة فقط وهي إسرائيل"، حسب تعبيره.