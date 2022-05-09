https://arabic.sputniknews.com/20220509/إصابة-شرطي-عراقي-برصاص-مجهولين-شرقي-بغداد-1062006995.html
إصابة شرطي عراقي برصاص مجهولين شرقي بغداد
إصابة شرطي عراقي برصاص مجهولين شرقي بغداد
أصيب شرطي عراقي، في العاصمة بغداد، إثر هجوم نفذه مجهولون مسلحون يستقلون دراجات نارية يشتبه في انتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابي. 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T06:26+0000
2022-05-09T06:26+0000
2022-05-09T06:26+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
تنظيم داعش الإرهابي
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ونقلت "السومرية نيوز" عن مصدر أمني (لم تسمه)، أن منتسبا في وزارة الداخلية أصيب أمس الأحد، شرقي العاصمة بغداد بجروح جراء إطلاق النار عليه.وأضاف المصدر أن "مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه شخص يعمل منتسبا في وزارة الداخلية ضمن منطقة البلديات".ولم يكشف المصدر عن هوية المسلحين، إلا أن الهجوم يحمل بصمات تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا والعديد من الدول).ويأتي الهجوم بعد وقت قصير من إعلان القوات العراقية القبض على ثلاثة من قادة التنظيم في العاصمة بغداد.ويوم الأحد، قال المتحدث الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول في تغريدة على حسابه في موقع تويتر: "بعملية استخبارية وجهد استمر لأيام تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية من إلقاء القبض على ثلاثة من قيادات داعش (محظور في روسيا والعديد من الدول) الإرهابي في بغداد عملوا بما يسمى قاطعي الفرات والبركة".وأضاف أن القادة الثلاثة في "داعش" اعترفوا "بتزعمهم قيادة مجموعات من الزمر الإرهابية واشتراكهم بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين".يشار إلى أن العراق كان قد أعلن في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر التنظيم الإرهابي وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220508/العراق-القبض-على-ثلاثة-من-قادة-داعش-في-بغداد-وتدمير-أنفاق-للتنظيم-غربي-البلاد-1061993391.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي
إصابة شرطي عراقي برصاص مجهولين شرقي بغداد
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أصيب شرطي عراقي، في العاصمة بغداد، إثر هجوم نفذه مجهولون مسلحون يستقلون دراجات نارية يشتبه في انتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابي.
ونقلت "السومرية نيوز
" عن مصدر أمني (لم تسمه)، أن منتسبا في وزارة الداخلية أصيب أمس الأحد، شرقي العاصمة بغداد بجروح جراء إطلاق النار عليه.
وأضاف المصدر أن "مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه شخص يعمل منتسبا في وزارة الداخلية ضمن منطقة البلديات".
ولم يكشف المصدر عن هوية المسلحين، إلا أن الهجوم يحمل بصمات تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا والعديد من الدول).
ويأتي الهجوم بعد وقت قصير من إعلان القوات العراقية القبض على ثلاثة من قادة التنظيم في العاصمة بغداد
.
ويوم الأحد، قال المتحدث الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول في تغريدة على حسابه في موقع تويتر: "بعملية استخبارية وجهد استمر لأيام تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية من إلقاء القبض على ثلاثة من قيادات داعش (محظور في روسيا والعديد من الدول) الإرهابي في بغداد عملوا بما يسمى قاطعي الفرات والبركة".
وأضاف أن القادة الثلاثة في "داعش" اعترفوا "بتزعمهم قيادة مجموعات من الزمر الإرهابية واشتراكهم بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين".
يشار إلى أن العراق كان قد أعلن في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر التنظيم الإرهابي وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.