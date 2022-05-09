https://arabic.sputniknews.com/20220509/استئناف-الـفيفا-يقرر-إعادة-مباراة-البرازيل-والأرجنتين-في-تصفيات-كأس-العالم-1062039235.html
استئناف الـ"فيفا" يقرر إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم
استئناف الـ"فيفا" يقرر إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم
قررت محكمة الاستئناف في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الاثنين، عدم قبول طلب كل من البرازيل والأرجنتين القاضي بعدم إعادة مباراتهما في تصفيات كأس... 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T17:34+0000
2022-05-09T17:34+0000
2022-05-09T17:34+0000
منتخب البرازيل
الأرجنتين
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وحسب موقع فيفا، فقد خسرت البرازيل والأرجنتين مناشداتهما أمام الفيفا، وسيتعين عليهما خوض مباراة تصفيات كأس العالم التي تم إلغاؤها العام الماضي في ساو باولو بسبب فوضى عارمة حدثت في الملعب على إثر انتهاكات للقواعد الصحية الخاصة بوباء كورونا.ففي واحدة من أكثر المشاهد غرابة خلال برنامج التصفيات المؤهلة لكأس العالم، نزل مسؤولو الصحة البرازيليون إلى أرض الملعب بعد دقائق من انطلاق المباراة في سبتمبر/أيلول الماضي، للاعتراض على حالة الحجر الصحي لبعض لاعبي الأرجنتين.وواقعيا، تأهل كلا البلدين بسهولة لكأس العالم كأفضل فريقين في مجموعة أمريكا الجنوبية التي تضم 10 دول دون الحاجة إلى لعب هذه المباراة، والأكثر من ذلك أنهم شاركوا في سحب الشهر الماضي للبطولة النهائية، والتي من المقرر إجراؤها في الفترة من 21 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 21 ديسمبر/كانون الأول في قطر.ومع ذلك، فإن قرار محكمة استئناف الفيفا يعني أن البرازيل والأرجنتين ستضطران إلى لعب مباراتهما التأهيلية رقم 18 بلا معنى.وقد تضمن قرار الحكم اليوم خفض المبلغ الذي تم تغريمه على الاتحادين، حيث طُلب من البرازيل دفع 250 ألف فرنك سويسري (251 ألف دولار) مقابل "الانتهاكات المتعلقة بالنظام والأمن"، وتم تغريم الأرجنتين الآن 100000 فرنك سويسري (100500 دولار) بسبب "التزامات تتعلق بالتحضير للمباراة ومشاركتها فيها".
https://arabic.sputniknews.com/20210908/الفيفا-يلوح-بإجراءات-انضباطية-بحق-البرازيل-والأرجنتين-1050082673.html
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منتخب البرازيل, الأرجنتين
استئناف الـ"فيفا" يقرر إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم
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قررت محكمة الاستئناف في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الاثنين، عدم قبول طلب كل من البرازيل والأرجنتين القاضي بعدم إعادة مباراتهما في تصفيات كأس العالم التي ستقام في الدوحة.
وحسب موقع فيفا
، فقد خسرت البرازيل والأرجنتين مناشداتهما أمام الفيفا، وسيتعين عليهما خوض مباراة تصفيات كأس العالم التي تم إلغاؤها العام الماضي في ساو باولو بسبب فوضى عارمة حدثت في الملعب على إثر انتهاكات للقواعد الصحية الخاصة بوباء كورونا.
ففي واحدة من أكثر المشاهد غرابة خلال برنامج التصفيات المؤهلة لكأس العالم، نزل مسؤولو الصحة
البرازيليون إلى أرض الملعب بعد دقائق من انطلاق المباراة في سبتمبر/أيلول الماضي، للاعتراض على حالة الحجر الصحي لبعض لاعبي الأرجنتين.
وواقعيا، تأهل كلا البلدين بسهولة لكأس العالم كأفضل فريقين في مجموعة أمريكا الجنوبية التي تضم 10 دول دون الحاجة إلى لعب هذه المباراة، والأكثر من ذلك أنهم شاركوا في سحب الشهر الماضي للبطولة النهائية، والتي من المقرر إجراؤها في الفترة من 21 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 21 ديسمبر/كانون الأول في قطر.
وأسفرت القرعة عن مواجهة الأرجنتين لكل من المكسيك وبولندا والسعودية، بينما جاءت مجموعة البرازيل مع سويسرا وصربيا والكاميرون.
ومع ذلك، فإن قرار محكمة استئناف الفيفا يعني أن البرازيل والأرجنتين ستضطران إلى لعب مباراتهما التأهيلية رقم 18 بلا معنى.
وحسب لوائح الفيفا يمكن للاتحادين البرازيلي والأرجنتيني تحدي فيفا مرة أخرى في استئناف أمام محكمة التحكيم الرياضية لإلغاء أمر الإعادة.
وقد تضمن قرار الحكم اليوم خفض المبلغ الذي تم تغريمه على الاتحادين، حيث طُلب من البرازيل دفع 250 ألف فرنك سويسري (251 ألف دولار) مقابل "الانتهاكات المتعلقة بالنظام والأمن"، وتم تغريم الأرجنتين الآن 100000 فرنك سويسري (100500 دولار) بسبب "التزامات تتعلق بالتحضير للمباراة ومشاركتها فيها".