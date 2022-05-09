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الأردن يشارك في مؤتمر "بروكسل 6" حول مستقبل سوريا
الأردن يشارك في مؤتمر "بروكسل 6" حول مستقبل سوريا
يشارك وفد أردني في مؤتمر بروكسل السادس حول مستقبل سوريا والمنطقة والذي ينطلق اليوم الاثنين، بتنظيم من الاتحاد الأوروبي على مدار يومين. 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T07:11+0000
2022-05-09T07:11+0000
أخبار الأردن
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وذكر موقع "عمون" أن وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ناصر الشريدة، يشارك في المؤتمر بهدف إطلاع المجتمع الدولي على حجم التحديات التي تواجهه والناجمة عن الإجراءات المتخذة للتخفيف من أعباء الأزمة السورية.وحث الشريدة المجتمع الدولي على مواصلة تحمل مسؤولياته تجاه بلاده كمستضيف للاجئين السوريين، خاصة وأن الأزمة السورية ما زالت تنعكس على كافة القطاعات الحيوية في الأردن.ويهدف المؤتمر للحفاظ على المشاركة الدولية وتوفير المزيد من الدعم للاجئين في المنطقة والدول المستضيفة لهم عبر المساعدة الإنسانية ودعم التعافي الاقتصادي في المنطقة.ويشكل المؤتمر فرصة للاجتماع بعدد من المسؤولين المشاركين من شركاء الأردن التنمويين لبحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.ويعيش في الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، بينهم نحو 672 ألف لاجئ مسجل لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن، ودول مجاورة.
https://arabic.sputniknews.com/20220508/ملك-الأردن-وعقيلته-يتسلمان-جائزة-في-الولايات-المتحدة-1061987608.html
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أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم

الأردن يشارك في مؤتمر "بروكسل 6" حول مستقبل سوريا

07:11 GMT 09.05.2022
© REUTERS / ELIZABETH FRANTZالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يتحدث بعد أن استقبلته رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في كبنى الكابيتول بالعاصمة الأمريكية واشنطن، 22 يوليو/ تموز 2021
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يتحدث بعد أن استقبلته رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في كبنى الكابيتول بالعاصمة الأمريكية واشنطن، 22 يوليو/ تموز 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
© REUTERS / ELIZABETH FRANTZ
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يشارك وفد أردني في مؤتمر بروكسل السادس حول مستقبل سوريا والمنطقة والذي ينطلق اليوم الاثنين، بتنظيم من الاتحاد الأوروبي على مدار يومين.
وذكر موقع "عمون" أن وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ناصر الشريدة، يشارك في المؤتمر بهدف إطلاع المجتمع الدولي على حجم التحديات التي تواجهه والناجمة عن الإجراءات المتخذة للتخفيف من أعباء الأزمة السورية.
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
ملك الأردن وعقيلته يتسلمان جائزة في الولايات المتحدة
أمس, 13:12 GMT
وحث الشريدة المجتمع الدولي على مواصلة تحمل مسؤولياته تجاه بلاده كمستضيف للاجئين السوريين، خاصة وأن الأزمة السورية ما زالت تنعكس على كافة القطاعات الحيوية في الأردن.
ويهدف المؤتمر للحفاظ على المشاركة الدولية وتوفير المزيد من الدعم للاجئين في المنطقة والدول المستضيفة لهم عبر المساعدة الإنسانية ودعم التعافي الاقتصادي في المنطقة.
ويشكل المؤتمر فرصة للاجتماع بعدد من المسؤولين المشاركين من شركاء الأردن التنمويين لبحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.
ويعيش في الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، بينهم نحو 672 ألف لاجئ مسجل لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن، ودول مجاورة.
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- سبوتنيك عربيبث مباشر... العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر على النازية06:39 GMT
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