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البنتاغون يعلن تسليم أوكرانيا نحو 90 مدفع هاوتزر وتدريب 310 جنود على استخدامها
البنتاغون يعلن تسليم أوكرانيا نحو 90 مدفع هاوتزر وتدريب 310 جنود على استخدامها
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عن تسليم الجيش الأوكراني نحو 90 مدفع هاوتزر، مشيرة إلى أنها دربت نحو 310 من الجنود الأوكرانيين على استخدامها. 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T15:51+0000
2022-05-09T16:22+0000
العالم
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واشنطن - سبوتنيك. وقال مسؤول كبير في البنتاغون خلال إفادة صحفية: "لقد انتهى أكثر من 310 من الجنود الأوكرانيين من التدريب على استخدام مدافع هاوتزر إم777".وبحسب المسؤول الأمريكي، فقد تم تسليم نحو 90 مدفع هاوتزر إلى القوات الأوكرانية.
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العالم, أخبار أوكرانيا

البنتاغون يعلن تسليم أوكرانيا نحو 90 مدفع هاوتزر وتدريب 310 جنود على استخدامها

15:51 GMT 09.05.2022 (تم التحديث: 16:22 GMT 09.05.2022)
© AP Photo / Sgt. Paul Saleمدفع هاوتزر أمريكي إم 777
مدفع هاوتزر أمريكي إم 777 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
© AP Photo / Sgt. Paul Sale
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عن تسليم الجيش الأوكراني نحو 90 مدفع هاوتزر، مشيرة إلى أنها دربت نحو 310 من الجنود الأوكرانيين على استخدامها.
واشنطن - سبوتنيك. وقال مسؤول كبير في البنتاغون خلال إفادة صحفية: "لقد انتهى أكثر من 310 من الجنود الأوكرانيين من التدريب على استخدام مدافع هاوتزر إم777".
الرئيس الأمريكي جو بايدن، واشنطن، الولايات المتحدة 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2022
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وأوضح المسؤول أن هناك 50 أوكرانيا آخرين يتم تدريبهم على استخدام أنظمة دفاع جوي أخرى، بينما أكمل 15 آخرون تدريبهم على استخدام رادار أنظمة الدفاع الجوي، ونحو 100 شخص أكملوا دورة في استخدام السيارات المدرعة.

وبحسب المسؤول الأمريكي، فقد تم تسليم نحو 90 مدفع هاوتزر إلى القوات الأوكرانية.
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