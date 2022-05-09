https://arabic.sputniknews.com/20220509/البنتاغون-يعلن-تسليم-أوكرانيا-نحو-90-مدفع-هاوتزر-وتدريب-310-جنود-على-استخدامها-1062034657.html
البنتاغون يعلن تسليم أوكرانيا نحو 90 مدفع هاوتزر وتدريب 310 جنود على استخدامها
البنتاغون يعلن تسليم أوكرانيا نحو 90 مدفع هاوتزر وتدريب 310 جنود على استخدامها
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عن تسليم الجيش الأوكراني نحو 90 مدفع هاوتزر، مشيرة إلى أنها دربت نحو 310 من الجنود الأوكرانيين على استخدامها. 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T15:51+0000
2022-05-09T15:51+0000
2022-05-09T16:22+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقال مسؤول كبير في البنتاغون خلال إفادة صحفية: "لقد انتهى أكثر من 310 من الجنود الأوكرانيين من التدريب على استخدام مدافع هاوتزر إم777".وبحسب المسؤول الأمريكي، فقد تم تسليم نحو 90 مدفع هاوتزر إلى القوات الأوكرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220421/بايدن-مساعداتنا-الجديدة-لأوكرانيا-تضم-مسيرات-ومروحيات-ومدفعية-ثقيلة-ومدافع-هاوتزر-1061457074.html
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العالم, أخبار أوكرانيا
البنتاغون يعلن تسليم أوكرانيا نحو 90 مدفع هاوتزر وتدريب 310 جنود على استخدامها
15:51 GMT 09.05.2022 (تم التحديث: 16:22 GMT 09.05.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عن تسليم الجيش الأوكراني نحو 90 مدفع هاوتزر، مشيرة إلى أنها دربت نحو 310 من الجنود الأوكرانيين على استخدامها.
واشنطن - سبوتنيك. وقال مسؤول كبير في البنتاغون خلال إفادة صحفية: "لقد انتهى أكثر من 310 من الجنود الأوكرانيين من التدريب على استخدام مدافع هاوتزر إم777".
وأوضح المسؤول أن هناك 50 أوكرانيا آخرين يتم تدريبهم على استخدام أنظمة دفاع جوي أخرى، بينما أكمل 15 آخرون تدريبهم على استخدام رادار أنظمة الدفاع الجوي، ونحو 100 شخص أكملوا دورة في استخدام السيارات المدرعة.
وبحسب المسؤول الأمريكي، فقد تم تسليم نحو 90 مدفع هاوتزر إلى القوات الأوكرانية.