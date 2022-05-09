https://arabic.sputniknews.com/20220509/الجيش-الصيني-يعلن-إجراء-تدريبات-عسكرية-قرب-تايوان-وسط-مخاوف-من-غزو-الجزيرة-1062016676.html
الجيش الصيني يعلن إجراء تدريبات عسكرية قرب تايوان وسط مخاوف من "غزو الجزيرة"
الجيش الصيني يعلن إجراء تدريبات عسكرية قرب تايوان وسط مخاوف من "غزو الجزيرة"
أجرت القوات المسلحة الصينية جولة أخرى من التدريبات بالقرب من تايوان، لتحسين العمليات القتالية المشتركة، بحسب بيان للجيش الصيني. 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T10:01+0000
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وقالت قيادة المنطقة الشرقية بجيش التحرير الشعبي الصيني في بيان، إن القوات البحرية والجوية نفذت تدريبات من يومي الجمعة إلى الأحد في مناطق تقع بالقرب من شرق وجنوب غربي تايوان.وعلى مدار العامين الماضيين، تشكو تايوان من الأنشطة العسكرية الصينية المتكررة بالقرب منها، والتي يتركز معظمها في الجزء الجنوبي والجنوب الغربي من منطقة تحديد الدفاع الجوي للجزيرة.وسارعت القوات الجوية التايوانية، يوم الجمعة، لتحذير 18 طائرة صينية دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي للجزيرة، وأفادت بحدوث المزيد من التوغلات يومي السبت والأحد، وإن كان ذلك باستخدام عدد أقل من الطائرات.
https://arabic.sputniknews.com/20220506/البنتاغون-لا-نرى-أي-مؤشر-على-نية-الصين-لمهاجمة-تايوان-1061934706.html
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الصين, أخبار تايوان, العالم
الجيش الصيني يعلن إجراء تدريبات عسكرية قرب تايوان وسط مخاوف من "غزو الجزيرة"
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أجرت القوات المسلحة الصينية جولة أخرى من التدريبات بالقرب من تايوان، لتحسين العمليات القتالية المشتركة، بحسب بيان للجيش الصيني.
وقالت قيادة المنطقة الشرقية بجيش التحرير الشعبي الصيني في بيان، إن القوات البحرية والجوية نفذت تدريبات
من يومي الجمعة إلى الأحد في مناطق تقع بالقرب من شرق وجنوب غربي تايوان.
وأضافت دون المزيد من التفاصيل أن التدريبات تهدف إلى "اختبار وتحسين القدرة القتالية المشتركة للخدمات المتعددة والأسلحة"، وفقا لوكالة "رويترز".
وعلى مدار العامين الماضيين، تشكو تايوان من الأنشطة العسكرية الصينية المتكررة
بالقرب منها، والتي يتركز معظمها في الجزء الجنوبي والجنوب الغربي من منطقة تحديد الدفاع الجوي للجزيرة.
وسارعت القوات الجوية التايوانية، يوم الجمعة، لتحذير 18 طائرة صينية دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي للجزيرة، وأفادت بحدوث المزيد من التوغلات يومي السبت والأحد، وإن كان ذلك باستخدام عدد أقل من الطائرات.