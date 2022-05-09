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الجيش الصيني يعلن إجراء تدريبات عسكرية قرب تايوان وسط مخاوف من "غزو الجزيرة"
الجيش الصيني يعلن إجراء تدريبات عسكرية قرب تايوان وسط مخاوف من "غزو الجزيرة"
أجرت القوات المسلحة الصينية جولة أخرى من التدريبات بالقرب من تايوان، لتحسين العمليات القتالية المشتركة، بحسب بيان للجيش الصيني. 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T10:01+0000
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وقالت قيادة المنطقة الشرقية بجيش التحرير الشعبي الصيني في بيان، إن القوات البحرية والجوية نفذت تدريبات من يومي الجمعة إلى الأحد في مناطق تقع بالقرب من شرق وجنوب غربي تايوان.وعلى مدار العامين الماضيين، تشكو تايوان من الأنشطة العسكرية الصينية المتكررة بالقرب منها، والتي يتركز معظمها في الجزء الجنوبي والجنوب الغربي من منطقة تحديد الدفاع الجوي للجزيرة.وسارعت القوات الجوية التايوانية، يوم الجمعة، لتحذير 18 طائرة صينية دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي للجزيرة، وأفادت بحدوث المزيد من التوغلات يومي السبت والأحد، وإن كان ذلك باستخدام عدد أقل من الطائرات.
https://arabic.sputniknews.com/20220506/البنتاغون-لا-نرى-أي-مؤشر-على-نية-الصين-لمهاجمة-تايوان-1061934706.html
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الصين, أخبار تايوان, العالم

الجيش الصيني يعلن إجراء تدريبات عسكرية قرب تايوان وسط مخاوف من "غزو الجزيرة"

10:01 GMT 09.05.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورمشجع الطاقم العسكري الصيني، خلال "بياثلون الدبابات 2020" في حقل ألابينو، في إطار المنتدى العكسري الدولي "أرميا 2020" والألعاب العسكرية الدولية "أرمي 2020" (الجيش 2020)
مشجع الطاقم العسكري الصيني، خلال بياثلون الدبابات 2020 في حقل ألابينو، في إطار المنتدى العكسري الدولي أرميا 2020 والألعاب العسكرية الدولية أرمي 2020 (الجيش 2020) - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev
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أجرت القوات المسلحة الصينية جولة أخرى من التدريبات بالقرب من تايوان، لتحسين العمليات القتالية المشتركة، بحسب بيان للجيش الصيني.
وقالت قيادة المنطقة الشرقية بجيش التحرير الشعبي الصيني في بيان، إن القوات البحرية والجوية نفذت تدريبات من يومي الجمعة إلى الأحد في مناطق تقع بالقرب من شرق وجنوب غربي تايوان.
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وأضافت دون المزيد من التفاصيل أن التدريبات تهدف إلى "اختبار وتحسين القدرة القتالية المشتركة للخدمات المتعددة والأسلحة"، وفقا لوكالة "رويترز".

وعلى مدار العامين الماضيين، تشكو تايوان من الأنشطة العسكرية الصينية المتكررة بالقرب منها، والتي يتركز معظمها في الجزء الجنوبي والجنوب الغربي من منطقة تحديد الدفاع الجوي للجزيرة.
وسارعت القوات الجوية التايوانية، يوم الجمعة، لتحذير 18 طائرة صينية دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي للجزيرة، وأفادت بحدوث المزيد من التوغلات يومي السبت والأحد، وإن كان ذلك باستخدام عدد أقل من الطائرات.
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