https://arabic.sputniknews.com/20220509/الدفاع-الروسية-تعلن-إحباط-محاولات-أوكرانية-لاحتلال-جزيرة-زميني-1062038141.html
الجيش الروسي يحبط محاولات أوكرانية لاحتلال جزيرة زميني
الجيش الروسي يحبط محاولات أوكرانية لاحتلال جزيرة زميني
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، صد العديد من الهجمات اليائسة، التي شنتها كييف لاحتلال جزيرة زميني (جزيرة الثعبان)، منذ 7 مايو/أيار الجاري. 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T17:00+0000
2022-05-09T17:00+0000
2022-05-09T17:45+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، إنه منذ 7 مايو الجاري، وبتوجيه مباشر من الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، وبمشاركة غير مباشرة من جانب المستشارين الأمريكيين والبريطانيين، تم التخطيط لاستفزاز كبير لاحتلال جزيرة زميني.وأضاف كوناشينكوف: "أسفرت أنشطة وحدات القوات المسلحة الروسية الموجودة على الجزيرة، عن فشل الاستفزاز الأوكراني. لقد تكبد العدو خسائر كبيرة. وخلال فترة صد الهجوم في منطقة زميني، تم إسقاط 4 مقاتلات أوكرانية، بما فيها 3 مقاتلات (سو-24)، ومقاتلة (سو-27)، و3 مروحيات من طراز (مي-8) على متنها جنود، ومروحية واحدة من طراز (مي-24)".وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتطرفة.
https://arabic.sputniknews.com/20220509/مقتل-مرتزق-هولندي-بالقرب-من-خاركوف-1062037236.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
الجيش الروسي يحبط محاولات أوكرانية لاحتلال جزيرة زميني
17:00 GMT 09.05.2022 (تم التحديث: 17:45 GMT 09.05.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، صد العديد من الهجمات اليائسة، التي شنتها كييف لاحتلال جزيرة زميني (جزيرة الثعبان)، منذ 7 مايو/أيار الجاري.
موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، إنه منذ 7 مايو الجاري، وبتوجيه مباشر من الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، وبمشاركة غير مباشرة من جانب المستشارين الأمريكيين والبريطانيين، تم التخطيط لاستفزاز كبير لاحتلال جزيرة زميني.
وأوضح كوناشينكوف أن كييف نفذت عدة محاولات يائسة خلال اليومين الماضيين، لشن هجوم بري وبحري، لاحتلال الجزيرة، لما لها من أهمية لضمان السيطرة على الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود.
وأضاف كوناشينكوف: "أسفرت أنشطة وحدات القوات المسلحة الروسية الموجودة على الجزيرة، عن فشل الاستفزاز الأوكراني. لقد تكبد العدو خسائر كبيرة. وخلال فترة صد الهجوم في منطقة زميني، تم إسقاط 4 مقاتلات أوكرانية، بما فيها 3 مقاتلات (سو-24)، ومقاتلة (سو-27)، و3 مروحيات من طراز (مي-8) على متنها جنود، ومروحية واحدة من طراز (مي-24)".
وتواصل القوات الروسية
وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتطرفة.