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الرئيس العراقي يدعو لمواصلة الضغط على "داعش" وسد أي ثغرة أمامه
الرئيس العراقي يدعو لمواصلة الضغط على "داعش" وسد أي ثغرة أمامه
أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الاثنين، ضرورة مواصلة الضغط على الإرهاب وإغلاق أي ثغرة أمامه. 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T09:38+0000
2022-05-09T09:38+0000
أخبار العراق اليوم
تنظيم داعش الإرهابي
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جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن صالح استقبل في قصر السلام ببغداد، وزير الدفاع جمعة عناد، لبحث الأوضاع الأمنية في البلاد وتطوراتها، وجهود القوات المسلحة في ملاحقة "فلول الإرهاب".وشدد الرئيس العراقي خلال اللقاء على ضرورة اليقظة والحذر وعدم فسح أي ثغرة أمام الإرهاب لالتقاط أنفاسه والعمل على تهديد أمن واستقرار المواطنين.وأشاد صالح بجهود القوات الأمنية الأخيرة في تفكيك خلايا إرهابية واعتقال عدد من الإرهابيين البارزين.ودعا إلى مواصلة الضغط على تنظيم الدولة "داعش" (محظور في روسيا ودول أخرى) وتوفير جميع أشكال الدعم لقوات الأمن للقيام بمهامهم.
https://arabic.sputniknews.com/20220509/الداخلية-العراقية-تعلن-نتائج-حملة-أمنية-واسعة-في-بغداد-1062012907.html
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أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي

الرئيس العراقي يدعو لمواصلة الضغط على "داعش" وسد أي ثغرة أمامه

09:38 GMT 09.05.2022
© AFP 2022 / Craig Ruttle الرئيس العراقي برهم صالح
 الرئيس العراقي برهم صالح - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
© AFP 2022 / Craig Ruttle
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أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الاثنين، ضرورة مواصلة الضغط على الإرهاب وإغلاق أي ثغرة أمامه.
جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
الشرطة العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
الداخلية العراقية تعلن نتائج حملة أمنية واسعة في بغداد
08:50 GMT
وقال البيان إن صالح استقبل في قصر السلام ببغداد، وزير الدفاع جمعة عناد، لبحث الأوضاع الأمنية في البلاد وتطوراتها، وجهود القوات المسلحة في ملاحقة "فلول الإرهاب".
وشدد الرئيس العراقي خلال اللقاء على ضرورة اليقظة والحذر وعدم فسح أي ثغرة أمام الإرهاب لالتقاط أنفاسه والعمل على تهديد أمن واستقرار المواطنين.
وأشاد صالح بجهود القوات الأمنية الأخيرة في تفكيك خلايا إرهابية واعتقال عدد من الإرهابيين البارزين.
ودعا إلى مواصلة الضغط على تنظيم الدولة "داعش" (محظور في روسيا ودول أخرى) وتوفير جميع أشكال الدعم لقوات الأمن للقيام بمهامهم.
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