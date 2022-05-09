https://arabic.sputniknews.com/20220509/الرئيس-المكسيكي-يدعو-إلى-إنهاء-العقوبات-الأمريكية-على-كوبا-1062006400.html
الرئيس المكسيكي يدعو إلى إنهاء العقوبات الأمريكية على كوبا
الرئيس المكسيكي يدعو إلى إنهاء العقوبات الأمريكية على كوبا
دعا الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، أمس الأحد، إلى إنهاء العقوبات الأمريكيّة على كوبا، وذلك في ختام جولة له ركّزت على قضيّة الهجرة وشملت زيارات... 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T03:45+0000
2022-05-09T03:45+0000
2022-05-09T03:45+0000
المكسيك
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ودعا لوبيز أوبرادور، خلال هذه الجولة، الولايات المتحدة التي يتّجه إليها كثير من المهاجرين، إلى المساعدة في حلّ المشكلات الاقتصاديّة التي تُغذي موجات الهجرة.وشهدت كوبا تسارعا في عمليّات النزوح، إذ وصل أكثر من 78 ألفا من مواطنيها إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2021 إلى مارس/آذار من هذا العام، وفقا لبيانات الجمارك الأمريكية.واعتبر الرئيس المكسيكي خلال جولته أن الهجرة من أمريكا اللاتينيّة هي "نتيجة الظروف الصعبة في بلداننا". مضيفا أن "إرادة أمريكا اللاتينية ليست كافية. نحن في حاجة أيضا إلى أن تصبح الولايات المتحدة منخرطة بوضوح في حل مشكلة تؤثر عليها أيضا، وأن تساهم في تمويل مشاريع توفر فرص عمل".كما شدّد الزعيم المكسيكي على أنّ كل دول المنطقة يجب أن تكون قادرة على المشاركة في قمة الأمريكيتين التي تعقد في لوس أنجلوس في يونيو/حزيران.
https://arabic.sputniknews.com/20220501/احتجاجات-لمهاجرين-غير-نظاميين-شمال-المكسيك-ضد-بطء-تدابير-الهجرة-واللجوء-1061771686.html
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المكسيك
الرئيس المكسيكي يدعو إلى إنهاء العقوبات الأمريكية على كوبا
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دعا الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، أمس الأحد، إلى إنهاء العقوبات الأمريكيّة على كوبا، وذلك في ختام جولة له ركّزت على قضيّة الهجرة وشملت زيارات لغواتيمالا وهندوراس والسلفادور وبليز.
ودعا لوبيز أوبرادور، خلال هذه الجولة، الولايات المتحدة التي يتّجه إليها كثير من المهاجرين
، إلى المساعدة في حلّ المشكلات الاقتصاديّة التي تُغذي موجات الهجرة.
وشهدت كوبا تسارعا في عمليّات النزوح، إذ وصل أكثر من 78 ألفا من مواطنيها إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2021 إلى مارس/آذار من هذا العام، وفقا لبيانات الجمارك الأمريكية.
واعتبر الرئيس المكسيكي خلال جولته أن الهجرة من أمريكا اللاتينيّة هي "نتيجة الظروف الصعبة في بلداننا". مضيفا أن "إرادة أمريكا اللاتينية ليست كافية. نحن في حاجة أيضا إلى أن تصبح الولايات المتحدة منخرطة بوضوح في حل مشكلة تؤثر عليها أيضا، وأن تساهم في تمويل مشاريع توفر فرص عمل".
كما شدّد الزعيم المكسيكي على أنّ كل دول المنطقة يجب أن تكون قادرة على المشاركة في قمة الأمريكيتين التي تعقد في لوس أنجلوس في يونيو/حزيران.