عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220509/الرئيس-المكسيكي-يدعو-إلى-إنهاء-العقوبات-الأمريكية-على-كوبا-1062006400.html
الرئيس المكسيكي يدعو إلى إنهاء العقوبات الأمريكية على كوبا
الرئيس المكسيكي يدعو إلى إنهاء العقوبات الأمريكية على كوبا
دعا الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، أمس الأحد، إلى إنهاء العقوبات الأمريكيّة على كوبا، وذلك في ختام جولة له ركّزت على قضيّة الهجرة وشملت زيارات... 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T03:45+0000
2022-05-09T03:45+0000
المكسيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/19/1047898830_0:169:3043:1880_1920x0_80_0_0_a8cf41f783fcedb1bbe6d690cc83f9a5.jpg
ودعا لوبيز أوبرادور، خلال هذه الجولة، الولايات المتحدة التي يتّجه إليها كثير من المهاجرين، إلى المساعدة في حلّ المشكلات الاقتصاديّة التي تُغذي موجات الهجرة.وشهدت كوبا تسارعا في عمليّات النزوح، إذ وصل أكثر من 78 ألفا من مواطنيها إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2021 إلى مارس/آذار من هذا العام، وفقا لبيانات الجمارك الأمريكية.واعتبر الرئيس المكسيكي خلال جولته أن الهجرة من أمريكا اللاتينيّة هي "نتيجة الظروف الصعبة في بلداننا". مضيفا أن "إرادة أمريكا اللاتينية ليست كافية. نحن في حاجة أيضا إلى أن تصبح الولايات المتحدة منخرطة بوضوح في حل مشكلة تؤثر عليها أيضا، وأن تساهم في تمويل مشاريع توفر فرص عمل".كما شدّد الزعيم المكسيكي على أنّ كل دول المنطقة يجب أن تكون قادرة على المشاركة في قمة الأمريكيتين التي تعقد في لوس أنجلوس في يونيو/حزيران.
https://arabic.sputniknews.com/20220501/احتجاجات-لمهاجرين-غير-نظاميين-شمال-المكسيك-ضد-بطء-تدابير-الهجرة-واللجوء-1061771686.html
المكسيك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/19/1047898830_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_0468804eeabe78d1165db37384a992e6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
المكسيك

الرئيس المكسيكي يدعو إلى إنهاء العقوبات الأمريكية على كوبا

03:45 GMT 09.05.2022
© AP Photo / Marco Ugarteالرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور
الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
© AP Photo / Marco Ugarte
تابعنا عبرTelegram
دعا الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، أمس الأحد، إلى إنهاء العقوبات الأمريكيّة على كوبا، وذلك في ختام جولة له ركّزت على قضيّة الهجرة وشملت زيارات لغواتيمالا وهندوراس والسلفادور وبليز.
ودعا لوبيز أوبرادور، خلال هذه الجولة، الولايات المتحدة التي يتّجه إليها كثير من المهاجرين، إلى المساعدة في حلّ المشكلات الاقتصاديّة التي تُغذي موجات الهجرة.
وشهدت كوبا تسارعا في عمليّات النزوح، إذ وصل أكثر من 78 ألفا من مواطنيها إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2021 إلى مارس/آذار من هذا العام، وفقا لبيانات الجمارك الأمريكية.
دوريات حرس الحدود الأمريكية تحاول منع طالبي لجوء، مهاجرين من هايتي، عبور نهر ريو غراندي لعبور الحدود بين سيوداد أكونا بالمكسيك وديل ريو، ولاية تكساس، الولايات المتحدة، بعد شراء الإمدادات من الجانب المكسيكي، في سيوداد أكونا، المكسيك، 19 سبتمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2022
احتجاجات لمهاجرين غير نظاميين شمال المكسيك ضد "بطء" تدابير الهجرة واللجوء
1 مايو, 02:41 GMT
واعتبر الرئيس المكسيكي خلال جولته أن الهجرة من أمريكا اللاتينيّة هي "نتيجة الظروف الصعبة في بلداننا". مضيفا أن "إرادة أمريكا اللاتينية ليست كافية. نحن في حاجة أيضا إلى أن تصبح الولايات المتحدة منخرطة بوضوح في حل مشكلة تؤثر عليها أيضا، وأن تساهم في تمويل مشاريع توفر فرص عمل".
كما شدّد الزعيم المكسيكي على أنّ كل دول المنطقة يجب أن تكون قادرة على المشاركة في قمة الأمريكيتين التي تعقد في لوس أنجلوس في يونيو/حزيران.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала