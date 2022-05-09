https://arabic.sputniknews.com/20220509/الشرطة-والجيش-يتدخلان-لوقف-معارك-عشائرية-مسلحة-في-بابوا-غينيا-الجديدة-1062007692.html
الشرطة والجيش يتدخلان لوقف معارك عشائرية مسلحة في بابوا غينيا الجديدة
الشرطة والجيش يتدخلان لوقف معارك عشائرية مسلحة في بابوا غينيا الجديدة
تحركت قوات من الشرطة والجيش، اليوم الاثنين، لوقف معارك عشائرية مسلحة مندلعة منذ ثلاثة أيام في بابوا غينيا الجديدة، وهو ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل قرب... 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T06:51+0000
2022-05-09T06:51+0000
2022-05-09T06:51+0000
بابوا غينيا الجديدة
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كما أضرمت العشائر النيران في مبان في بلدة بيام وبلدة بورغيرا المجاورة أثناء القتال، وفقا للشرطة التي قالت إن حصيلة القتلى ربما تكون أعلى من ذلك بكثير.نقلت وكالة "فرانس برس" عن ديفيد ماننيغ مفوض الشرطة أن اثنين من وحدات الشرطة المتحركة "تحتويان الموقف في بورغيرا وانتقلتا إلى موقع المنجم كذلك".من جانبه قال الميجور جنرال مارك غوينا إن قوات الجيش تساعد الشرطة على الأرض في احتواء الموقف.وقال المشرف الطبي جيري هوغا إن 4 جثث نقلت إلى مشرحة مستشفى منطقة بيام منذ بدء القتال.وأشارت الشرطة إلى أن 17 شخصا على الأقل وربما العشرات قتلوا خلال المعارك المتواصلة منذ ثلاثة أيام.وبورغيرا هي موقع لعملية تعدين كبيرة للذهب والفضة، حيث تسعى شركة التعدين الكندية باريك غولد للاستحواذ على حصة تبلغ 49 في المئة.
https://arabic.sputniknews.com/20220301/زلزال-بقوة-5-ريختر-يضرب-مدينة-في-غينيا-الجديدة-1059306458.html
بابوا غينيا الجديدة
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
بابوا غينيا الجديدة
الشرطة والجيش يتدخلان لوقف معارك عشائرية مسلحة في بابوا غينيا الجديدة
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تحركت قوات من الشرطة والجيش، اليوم الاثنين، لوقف معارك عشائرية مسلحة مندلعة منذ ثلاثة أيام في بابوا غينيا الجديدة، وهو ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل قرب منجم رئيسي للذهب.
كما أضرمت العشائر النيران في مبان في بلدة بيام وبلدة بورغيرا المجاورة أثناء القتال، وفقا للشرطة التي قالت إن حصيلة القتلى ربما تكون أعلى من ذلك بكثير.
نقلت وكالة "فرانس برس" عن ديفيد ماننيغ مفوض الشرطة أن اثنين من وحدات الشرطة المتحركة
"تحتويان الموقف في بورغيرا وانتقلتا إلى موقع المنجم كذلك".
من جانبه قال الميجور جنرال مارك غوينا إن قوات الجيش تساعد الشرطة على الأرض في احتواء الموقف.
وقال المشرف الطبي جيري هوغا إن 4 جثث نقلت إلى مشرحة مستشفى منطقة بيام منذ بدء القتال.
وأشارت الشرطة إلى أن 17 شخصا على الأقل وربما العشرات قتلوا خلال المعارك المتواصلة منذ ثلاثة أيام.
وبورغيرا هي موقع لعملية تعدين كبيرة للذهب والفضة، حيث تسعى شركة التعدين الكندية باريك غولد للاستحواذ على حصة تبلغ 49 في المئة.