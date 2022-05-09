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الشرطة والجيش يتدخلان لوقف معارك عشائرية مسلحة في بابوا غينيا الجديدة
الشرطة والجيش يتدخلان لوقف معارك عشائرية مسلحة في بابوا غينيا الجديدة
تحركت قوات من الشرطة والجيش، اليوم الاثنين، لوقف معارك عشائرية مسلحة مندلعة منذ ثلاثة أيام في بابوا غينيا الجديدة، وهو ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل قرب... 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T06:51+0000
2022-05-09T06:51+0000
بابوا غينيا الجديدة
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كما أضرمت العشائر النيران في مبان في بلدة بيام وبلدة بورغيرا المجاورة أثناء القتال، وفقا للشرطة التي قالت إن حصيلة القتلى ربما تكون أعلى من ذلك بكثير.نقلت وكالة "فرانس برس" عن ديفيد ماننيغ مفوض الشرطة أن اثنين من وحدات الشرطة المتحركة "تحتويان الموقف في بورغيرا وانتقلتا إلى موقع المنجم كذلك".من جانبه قال الميجور جنرال مارك غوينا إن قوات الجيش تساعد الشرطة على الأرض في احتواء الموقف.وقال المشرف الطبي جيري هوغا إن 4 جثث نقلت إلى مشرحة مستشفى منطقة بيام منذ بدء القتال.وأشارت الشرطة إلى أن 17 شخصا على الأقل وربما العشرات قتلوا خلال المعارك المتواصلة منذ ثلاثة أيام.وبورغيرا هي موقع لعملية تعدين كبيرة للذهب والفضة، حيث تسعى شركة التعدين الكندية باريك غولد للاستحواذ على حصة تبلغ 49 في المئة.
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بابوا غينيا الجديدة
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بابوا غينيا الجديدة

الشرطة والجيش يتدخلان لوقف معارك عشائرية مسلحة في بابوا غينيا الجديدة

06:51 GMT 09.05.2022
© AFP 2022 / Pius Utomi Ekpeiأهالي حي سوق بالوغون في لاغوس يحملون أغراضهم بعد أن تم اطفاء الحريق في المنطقة، نيجيريا 29 يناير 2020
أهالي حي سوق بالوغون في لاغوس يحملون أغراضهم بعد أن تم اطفاء الحريق في المنطقة، نيجيريا 29 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
© AFP 2022 / Pius Utomi Ekpei
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تحركت قوات من الشرطة والجيش، اليوم الاثنين، لوقف معارك عشائرية مسلحة مندلعة منذ ثلاثة أيام في بابوا غينيا الجديدة، وهو ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل قرب منجم رئيسي للذهب.
كما أضرمت العشائر النيران في مبان في بلدة بيام وبلدة بورغيرا المجاورة أثناء القتال، وفقا للشرطة التي قالت إن حصيلة القتلى ربما تكون أعلى من ذلك بكثير.
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نقلت وكالة "فرانس برس" عن ديفيد ماننيغ مفوض الشرطة أن اثنين من وحدات الشرطة المتحركة "تحتويان الموقف في بورغيرا وانتقلتا إلى موقع المنجم كذلك".
من جانبه قال الميجور جنرال مارك غوينا إن قوات الجيش تساعد الشرطة على الأرض في احتواء الموقف.
وقال المشرف الطبي جيري هوغا إن 4 جثث نقلت إلى مشرحة مستشفى منطقة بيام منذ بدء القتال.
وأشارت الشرطة إلى أن 17 شخصا على الأقل وربما العشرات قتلوا خلال المعارك المتواصلة منذ ثلاثة أيام.
وبورغيرا هي موقع لعملية تعدين كبيرة للذهب والفضة، حيث تسعى شركة التعدين الكندية باريك غولد للاستحواذ على حصة تبلغ 49 في المئة.
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- سبوتنيك عربيبث مباشر... العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر على النازية06:39 GMT
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