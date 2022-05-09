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انخفاض حاد لأسعار النفط وسط مخاوف من ركود اقتصادي
انخفاض حاد لأسعار النفط وسط مخاوف من ركود اقتصادي
تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، وتأثرت بقوة الدولار ومخاوف الطلب على خلفية استمرار الإغلاق بسبب فيروس كورونا في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، إلى جانب... 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T15:57+0000
2022-05-09T15:57+0000
اقتصاد
أسعار النفط اليوم
سعر الدولار اليوم
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وتراجع خام "برنت" بنسبة 5.55% إلى 106.17 دولار للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 5.8% إلى 103.38 دولار. ارتفع الخامان بأكثر من 40% منذ بداية هذا العام، بحسب شبكة "سي إن بي سي".وجاء ذلك تزامنا مع ارتفاع قيمة الدولار إلى أعلى مستوى له خلال عقدين من الزمن، مما جعل السلع الأساسية المقومة بالعملة الأمريكية، بما في ذلك النفط، أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.وشهدت الأسواق المالية العالمية اليوم ارتباكا من المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة واحتمالات الركود، حيث أدى الإغلاق الوبائي الأكثر صرامة والأوسع نطاقا في الصين، إلى تباطؤ نمو الصادرات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.وانخفضت واردات الصين من النفط الخام بنسبة 4.8% في الأشهر الأربعة الأولى مقارنة بالعام الماضي، لكنها تضمنت ارتفاعا بنسبة 7% تقريبا في أبريل/ نيسان. كما خفضت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، أسعار الخام لآسيا وأوروبا لشهر يونيو/ حزيران.
https://arabic.sputniknews.com/20220508/ما-هي-حروب-العملة-العكسية-وكيف-تؤدي-سياسات-أمريكا-إلى-فرقة-مع-حلفائها-1061984322.html
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اقتصاد, أسعار النفط اليوم, سعر الدولار اليوم

انخفاض حاد لأسعار النفط وسط مخاوف من ركود اقتصادي

15:57 GMT 09.05.2022
© Sputnik . Boris Babanov / الذهاب إلى بنك الصورحقل نفطي
حقل نفطي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
© Sputnik . Boris Babanov
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تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، وتأثرت بقوة الدولار ومخاوف الطلب على خلفية استمرار الإغلاق بسبب فيروس كورونا في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، إلى جانب مخاوف بشأن احتمال ركود اقتصادي في الاقتصادات الرئيسية على الأقل.
وتراجع خام "برنت" بنسبة 5.55% إلى 106.17 دولار للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 5.8% إلى 103.38 دولار. ارتفع الخامان بأكثر من 40% منذ بداية هذا العام، بحسب شبكة "سي إن بي سي".
وجاء ذلك تزامنا مع ارتفاع قيمة الدولار إلى أعلى مستوى له خلال عقدين من الزمن، مما جعل السلع الأساسية المقومة بالعملة الأمريكية، بما في ذلك النفط، أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.
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أمس, 12:03 GMT
وشهدت الأسواق المالية العالمية اليوم ارتباكا من المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة واحتمالات الركود، حيث أدى الإغلاق الوبائي الأكثر صرامة والأوسع نطاقا في الصين، إلى تباطؤ نمو الصادرات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وانخفضت واردات الصين من النفط الخام بنسبة 4.8% في الأشهر الأربعة الأولى مقارنة بالعام الماضي، لكنها تضمنت ارتفاعا بنسبة 7% تقريبا في أبريل/ نيسان. كما خفضت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، أسعار الخام لآسيا وأوروبا لشهر يونيو/ حزيران.
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