https://arabic.sputniknews.com/20220509/انخفاض-حاد-لأسعار-النفط-وسط-مخاوف-من-ركود-اقتصادي-1062034864.html

انخفاض حاد لأسعار النفط وسط مخاوف من ركود اقتصادي

انخفاض حاد لأسعار النفط وسط مخاوف من ركود اقتصادي

تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، وتأثرت بقوة الدولار ومخاوف الطلب على خلفية استمرار الإغلاق بسبب فيروس كورونا في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، إلى جانب... 09.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-09T15:57+0000

2022-05-09T15:57+0000

2022-05-09T15:57+0000

اقتصاد

أسعار النفط اليوم

سعر الدولار اليوم

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وتراجع خام "برنت" بنسبة 5.55% إلى 106.17 دولار للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 5.8% إلى 103.38 دولار. ارتفع الخامان بأكثر من 40% منذ بداية هذا العام، بحسب شبكة "سي إن بي سي".وجاء ذلك تزامنا مع ارتفاع قيمة الدولار إلى أعلى مستوى له خلال عقدين من الزمن، مما جعل السلع الأساسية المقومة بالعملة الأمريكية، بما في ذلك النفط، أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.وشهدت الأسواق المالية العالمية اليوم ارتباكا من المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة واحتمالات الركود، حيث أدى الإغلاق الوبائي الأكثر صرامة والأوسع نطاقا في الصين، إلى تباطؤ نمو الصادرات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.وانخفضت واردات الصين من النفط الخام بنسبة 4.8% في الأشهر الأربعة الأولى مقارنة بالعام الماضي، لكنها تضمنت ارتفاعا بنسبة 7% تقريبا في أبريل/ نيسان. كما خفضت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، أسعار الخام لآسيا وأوروبا لشهر يونيو/ حزيران.

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اقتصاد, أسعار النفط اليوم, سعر الدولار اليوم