https://arabic.sputniknews.com/20220508/السعودية-تخفض-أسعار-النفط-لأغلب-عملائها-وتستثني-الولايات-المتحدة-1061996384.html
السعودية تخفض أسعار النفط لأغلب عملائها وتستثني الولايات المتحدة
السعودية تخفض أسعار النفط لأغلب عملائها وتستثني الولايات المتحدة
خفضت المملكة العربية السعودية أسعار النفط للمشترين في آسيا تزامنا مع عمليات الإغلاق الناجمة عن تفشي فيروس كورونا في الصين والتي تؤثر على الطلب. 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T16:41+0000
2022-05-08T16:41+0000
2022-05-08T16:41+0000
أسعار النفط اليوم
أخبار السعودية اليوم
اقتصاد
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وخفضت شركة "أرامكو" السعودية الأسعار لأول مرة في أربعة أشهر، حيث قللت العلاوة على سعر الخام العربي الخفيف الرئيسي لشحنات الشهر المقبل إلى 4.40 دولار للبرميل من 9.35 دولار في مايو/ أيار عن المستوى القياسي الذي تستخدمه.كما خفضت "أرامكو" أسعار جميع الدرجات لمنطقة شمال غرب أوروبا وكلها تقريبا لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، وظلت أسعار عملاء الولايات المتحدة دون تغيير منذ مايو، حسبما ذكرت وكالة "بلومبيرغ".ورفعت السعودية خامها إلى مستويات قياسية في الشهرين الماضيين بعد أن قفزت الأسعار فوق 100 دولار للبرميل بفعل الأزمة الأوكرانية، والتي في حين أنها سببت ضيقا في سوق النفط، تسببت استراتيجية بكين لمكافحة الوباء في أكبر صدمة طلب في الصين منذ الأيام الأولى للوباء.أفادت "بلومبيرغ"، في 22 أبريل/ نيسان، أنه من المتوقع أن ينخفض استهلاك البنزين والديزل ووقود الطائرات الشهر الماضي بنسبة 20% عن العام السابق.على جانب آخر تتجه الولايات المتحدة الأمريكية إلى إقرار مشروع قانون يهدف لمحاكمة منظمة "أوبك" وحلفائها، حيث أقرت لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الخميس، مشروع قانون لرفع دعاوى قضائية ضد الاحتكار موجهة ضد "أوبك" وحلفائها.
https://arabic.sputniknews.com/20220508/أمريكا-تواجه-أزمة-في-توفير-أهم-أنواع-الوقود-كيف-يتأثر-اقتصادها-1061993505.html
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أسعار النفط اليوم, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد
السعودية تخفض أسعار النفط لأغلب عملائها وتستثني الولايات المتحدة
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خفضت المملكة العربية السعودية أسعار النفط للمشترين في آسيا تزامنا مع عمليات الإغلاق الناجمة عن تفشي فيروس كورونا في الصين والتي تؤثر على الطلب.
وخفضت شركة "أرامكو" السعودية الأسعار لأول مرة في أربعة أشهر، حيث قللت العلاوة على سعر الخام العربي الخفيف الرئيسي لشحنات الشهر المقبل إلى 4.40 دولار للبرميل من 9.35 دولار في مايو/ أيار عن المستوى القياسي الذي تستخدمه.
كما خفضت "أرامكو" أسعار جميع الدرجات لمنطقة شمال غرب أوروبا وكلها تقريبا لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، وظلت أسعار عملاء الولايات المتحدة دون تغيير منذ مايو، حسبما ذكرت وكالة "بلومبيرغ".
ورفعت السعودية خامها إلى مستويات قياسية في الشهرين الماضيين بعد أن قفزت الأسعار فوق 100 دولار للبرميل بفعل الأزمة الأوكرانية
، والتي في حين أنها سببت ضيقا في سوق النفط، تسببت استراتيجية بكين لمكافحة الوباء في أكبر صدمة طلب في الصين منذ الأيام الأولى للوباء.
أفادت "بلومبيرغ"، في 22 أبريل/ نيسان، أنه من المتوقع أن ينخفض استهلاك البنزين والديزل ووقود الطائرات الشهر الماضي بنسبة 20% عن العام السابق.
على جانب آخر تتجه الولايات المتحدة الأمريكية إلى إقرار مشروع قانون يهدف لمحاكمة منظمة "أوبك" وحلفائها، حيث أقرت لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الخميس، مشروع قانون
لرفع دعاوى قضائية ضد الاحتكار موجهة ضد "أوبك" وحلفائها.