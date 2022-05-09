https://arabic.sputniknews.com/20220509/رئيس-اتحاد-المنتجين-العرب-ياسمين-صبري-تنازلت-عن-حقوقها-الشرعية-للطلاق-من-أبو-هشيمة-1062036542.html
رئيس اتحاد المنتجين العرب: ياسمين صبري تنازلت عن حقوقها الشرعية للطلاق من أبو هشيمة
رئيس اتحاد المنتجين العرب: ياسمين صبري تنازلت عن حقوقها الشرعية للطلاق من أبو هشيمة
كشف رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب، إبراهيم أبو ذكري، عن مفاجأة بشأن انفصال الفنانة المصرية، ياسمين صبري، عن زوجها رجل الأعمال، أحمد أبو هشيمة. 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T16:30+0000
2022-05-09T16:30+0000
2022-05-09T16:30+0000
ياسمين صبري
مجتمع
منوعات
أخبار الفنانين في مصر
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وأكد أبو ذكري في منشور له على "فيسبوك"، أمس الأحد، أن ياسمين صبري تنازلت عن كل حقوقها الشرعية من أجل طلاقها من أحمد أبو هشيمة.وجاء منشور رئيس اتحاد المنتجين العرب ردا على أنباء متداولة بشدة على مواقع التواصل الاجتماعي، حول حصول ياسمين صبري على 296 مليون جنيه فور إعلان طلاقها من أبو هشيمة، ومنها مؤخر الصداق بقيمة 15 مليون جنيه، بالإضافة إلى شقق وقصور ومجوهرات وسيارات فاخرة.يأتي هذا بعدما أكدت ياسمين صبري، في تصريحات مع قناة صدى البلد المصرية، أنها "تزوجت رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة يوم 17 أبريل عام 2020، دون مهر أو مؤخر صداق".وأضافت أن "أبو هشيمة كان بالفعل زوجا كريما معها للغاية خلال فترة الزواج، وكان يفاجئها بالهدايا، ولكن ما قيل حول حصولها على 15 مليون جنيه كلام غير صحيح".كذلك، نفت صحة ما تردد عما نشر حول حصولها على مصنع للعدسات أو مصنع للملابس وامتلاكها 24 سيارة، مؤكدة أن هذا الكلام غير صحيح.من ناحية أخرى، تعاقدت ياسمين صبري مؤخرا على بطولة مسلسل تلفزيوني بعنوان "الشادر"، ويشاركها بطولته طارق لطفي وأشرف عبد الباقي.والمسلسل من تأليف مصطفى حمدي، وإنتاج منى قطب، ومن إخراج سامح عبد العزيز، وتعود ياسمين صبري من خلاله للدراما التلفزيونية بعد غياب.
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MIA „Rosiya Segodnya“
ياسمين صبري, مجتمع, منوعات, أخبار الفنانين في مصر
رئيس اتحاد المنتجين العرب: ياسمين صبري تنازلت عن حقوقها الشرعية للطلاق من أبو هشيمة
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كشف رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب، إبراهيم أبو ذكري، عن مفاجأة بشأن انفصال الفنانة المصرية، ياسمين صبري، عن زوجها رجل الأعمال، أحمد أبو هشيمة.
وأكد أبو ذكري في منشور له على "فيسبوك"، أمس الأحد، أن ياسمين صبري تنازلت عن كل حقوقها الشرعية من أجل طلاقها من أحمد أبو هشيمة.
وجاء منشور رئيس اتحاد المنتجين العرب ردا على أنباء متداولة بشدة على مواقع التواصل الاجتماعي، حول حصول ياسمين صبري على 296 مليون جنيه فور إعلان طلاقها من أبو هشيمة، ومنها مؤخر الصداق بقيمة 15 مليون جنيه، بالإضافة إلى شقق وقصور ومجوهرات وسيارات فاخرة.
يأتي هذا بعدما أكدت ياسمين صبري، في تصريحات مع قناة صدى البلد المصرية
، أنها "تزوجت رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة يوم 17 أبريل عام 2020، دون مهر أو مؤخر صداق".
وأضافت أن "أبو هشيمة كان بالفعل زوجا كريما معها للغاية خلال فترة الزواج، وكان يفاجئها بالهدايا، ولكن ما قيل حول حصولها على 15 مليون جنيه كلام غير صحيح".
كذلك، نفت صحة ما تردد عما نشر حول حصولها على مصنع للعدسات أو مصنع للملابس وامتلاكها 24 سيارة، مؤكدة أن هذا الكلام غير صحيح.
من ناحية أخرى، تعاقدت ياسمين صبري مؤخرا على بطولة مسلسل تلفزيوني بعنوان "الشادر"، ويشاركها بطولته طارق لطفي وأشرف عبد الباقي.
والمسلسل من تأليف مصطفى حمدي، وإنتاج منى قطب، ومن إخراج سامح عبد العزيز، وتعود ياسمين صبري من خلاله للدراما التلفزيونية بعد غياب.