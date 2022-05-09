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https://arabic.sputniknews.com/20220509/لبنان-يتلقى-رسالة-من-الفاتيكان-تبلغ-فيها-رسميا-إرجاء-زيارة-البابا-لأسباب-صحية-1062039411.html
لبنان يتلقى رسالة من الفاتيكان تبلغ فيها رسميا إرجاء زيارة البابا لأسباب صحية
لبنان يتلقى رسالة من الفاتيكان تبلغ فيها رسميا إرجاء زيارة البابا لأسباب صحية
أعلن وزير السياحة اللبناني وليد نصار، مساء اليوم الاثنين، أن "زيارة البابا فرنسيس إلى لبنان تأجلت إلى وقت لاحق لم يتم تحديده بعد، وذلك لأسباب صحية متعلقة ببابا... 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T17:36+0000
2022-05-09T17:36+0000
أخبار لبنان
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
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وأشار نصّار، في بيان بصفته رئيس اللجنة الوطنية العليا للإعداد لزيارة البابا فرنسيس، أن "لبنان تلقى رسالة من دوائر الفاتيكان تبلّغ فيها رسمياً قرار إرجاء زيارة الحبر الأعظم المقررة إلى لبنان، على أن يتم الإعلان عن الموعد الجديد للزيارة فور تحديده".وأضاف الوزير اللبناني أنه "قد تمّ إرجاء الزيارات الخارجية والمواعيد المقرّرة في برنامج قداسة البابا فرنسيس لأسباب صحّية".وكان وزير السياحة اللبناني نفى، في وقت سابق، أن "يكون بابا الفاتيكان، فرنسيس الثاني، ألغى زيارته إلى لبنان، مضيفا أنه في حال تأجيل زيارته للبلاد، فسيكون ذلك "أسباب صحية فقط لا غير"، مشددا أنه "ليس هناك أسباب سياسية على الإطلاق"، وفقا لموقع "لبنان 24".وقال مصدر دبلوماسي لبناني مطلع إن بابا الفاتيكان، فرنسيس الثاني، قد يؤجل زيارته المحتملة الشهر المقبل إلى لبنان لأسباب صحية.وقال المصدر، لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن "زيارة البابا فرنسيس إلى لبنان في 11 و12 يونيو/حزيران، على الأرجح قد تؤجل لأسباب صحية"، حيث كان مدير المكتب الصحافي للكرسي الرسولي، ماتيو بروني، قد أصدر الشهر الماضي، بيانًا موجزًا أشار فيه إلى أن الزيارة البابوية "هي قيد الدراسة".وأفادت محطة "إل بي سي" اللبنانية وفقا لمعلومات حصلت عليها أن بابا الفاتيكان تأجلت زيارته إلى موعد لاحق، وذلك بشكل رسمي، وذلك لأسباب صحية.
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أخبار لبنان, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

لبنان يتلقى رسالة من الفاتيكان تبلغ فيها رسميا إرجاء زيارة البابا لأسباب صحية

17:36 GMT 09.05.2022
© AP Photo / Alessandra Tarantinoالبابا فرنسيس
البابا فرنسيس - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
© AP Photo / Alessandra Tarantino
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أعلن وزير السياحة اللبناني وليد نصار، مساء اليوم الاثنين، أن "زيارة البابا فرنسيس إلى لبنان تأجلت إلى وقت لاحق لم يتم تحديده بعد، وذلك لأسباب صحية متعلقة ببابا الفاتيكان".
وأشار نصّار، في بيان بصفته رئيس اللجنة الوطنية العليا للإعداد لزيارة البابا فرنسيس، أن "لبنان تلقى رسالة من دوائر الفاتيكان تبلّغ فيها رسمياً قرار إرجاء زيارة الحبر الأعظم المقررة إلى لبنان، على أن يتم الإعلان عن الموعد الجديد للزيارة فور تحديده".
وأضاف الوزير اللبناني أنه "قد تمّ إرجاء الزيارات الخارجية والمواعيد المقرّرة في برنامج قداسة البابا فرنسيس لأسباب صحّية".
وكان وزير السياحة اللبناني نفى، في وقت سابق، أن "يكون بابا الفاتيكان، فرنسيس الثاني، ألغى زيارته إلى لبنان، مضيفا أنه في حال تأجيل زيارته للبلاد، فسيكون ذلك "أسباب صحية فقط لا غير"، مشددا أنه "ليس هناك أسباب سياسية على الإطلاق"، وفقا لموقع "لبنان 24".
وقال مصدر دبلوماسي لبناني مطلع إن بابا الفاتيكان، فرنسيس الثاني، قد يؤجل زيارته المحتملة الشهر المقبل إلى لبنان لأسباب صحية.
وقال المصدر، لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن "زيارة البابا فرنسيس إلى لبنان في 11 و12 يونيو/حزيران، على الأرجح قد تؤجل لأسباب صحية"، حيث كان مدير المكتب الصحافي للكرسي الرسولي، ماتيو بروني، قد أصدر الشهر الماضي، بيانًا موجزًا أشار فيه إلى أن الزيارة البابوية "هي قيد الدراسة".
وأفادت محطة "إل بي سي" اللبنانية وفقا لمعلومات حصلت عليها أن بابا الفاتيكان تأجلت زيارته إلى موعد لاحق، وذلك بشكل رسمي، وذلك لأسباب صحية.
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