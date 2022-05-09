https://arabic.sputniknews.com/20220509/مسلحون-مجهولون-يختطفون-8-مواطنين-أتراك-غربي-هايتي-1062008207.html

مسلحون مجهولون يختطفون 8 مواطنين أتراك غربي هايتي

مسلحون مجهولون يختطفون 8 مواطنين أتراك غربي هايتي

اختطف مسلحون مجهولون، يشتبه في كونهم قطاع طرق، 8 مواطنين أتراك، كانوا على متن حافلة، عبروا بها جمهورية الدومينيكان، إلى منطقة كروا دي بوكيه، غربي هايتي. 09.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-09T07:02+0000

2022-05-09T07:02+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وأفاد موقع "هايتي 24" بأن 8 أتراك كانوا يسافرون على حافلة، من جمهورية الدومينيكان إلى هايتي، تم اختطافهم عصر أمس الأحد، على الطريق الوطني الثامن، في دائرة كروا- دي- بوكيه، في الإدارة الغربية بالبلاد، لافتا إلى أن الحكومة على علم بعملية الاختطاف.وأوضح الموقع أن من بين الأتراك الذين تم اختطافهم، سيدات، مشيرا إلى أن عملية الاختطاف جرت بواسطة مسلحين مجهولين، في منطقة تسيطر عليها عصابة تحمل اسم "400 ماووزو".ومنذ أسبوعين شهدت المنطقة أعمال عنف خطيرة بسبب مواجهات بين العصابات المسلحة للسيطرة على المنطقة، وخلفت هذه المواجهات 75 قتيلا والعديد من المصابين بالإضافة إلى الآلاف من النازحين، بحسب المصدر ذاته.من جانبه، رجح موقع "ريزو نودويز" المحلي أن الأتراك الذين تم اختطافهم يعملون كـ "مبشرين دينيين"، موضحا أنه من بين الذين تم اختطافهم سائق الحافلة الذي يحمل جنسية جمهورية الدومينيكان.وكان دبلوماسي من جمهورية الدومينيكان قد اختطف في هذه المنطقة نهاية الشهر الماضي، قبل أن يتم إطلاق سراحه.وتشهد هايتي أعمال عنف واسعة خلال السنوات الأخيرة. وفي يوليو/تموز الماضي، اغتيل رئيس البلاد، جوفينيل مويس، في هجوم لمسلحين أردوه قتيلا بـ 12 رصاصة في جسده، دون أن يصاب حراسه بأذى.وأعلنت سلطات هايتي أنها حددت هوية 28 شخصاً يشتبه بهم في تنفيذ الهجوم، منهم 26 مرتزقاً كولومبياً، وشخصان يحملان الجنسية الأمريكية.

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