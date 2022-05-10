https://arabic.sputniknews.com/20220510/أكار-يبحث-مع-نظيره-الأوكراني-تأمين-عودة-طائرتي-شحن-إلى-تركيا-1062051703.html
أكار يبحث مع نظيره الأوكراني تأمين عودة طائرتي شحن إلى تركيا
أكار يبحث مع نظيره الأوكراني تأمين عودة طائرتي شحن إلى تركيا
بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، مسألة تأمين عودة طائرتي شحن عسكريتين وسفن تجارية تركية في الموانئ... 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T08:58+0000
2022-05-10T08:58+0000
2022-05-10T08:58+0000
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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أكار، وفقا لبيان لوزارة الدفاع التركية، نقلته وكالة الأناضول الرسمية.وقال البيان إن "الجانبين بحثا مسألة تأمين عودة طائرتي الشحن العسكريتين التركيتين من طراز"A400M" وسفن تجارية تركية في موانئ أوكرانيا".وأكد أكار خلال الاتصال "الحاجة الماسة لإعلان وقف إطلاق نار في أوكرانيا مع الجانب الروسي"، مضيفا أن تركيا "ستقوم بواجبها في تأسيس السلام وإيصال المساعدات الإنسانية لأوكرانيا".وكان أكار قد أعلن في مارس/آذار الماضي، أن طائرتي شحن ما زالتا موجودتين في مطار بوريسبول بأوكرانيا إثر توجههما إلى هناك في 24 فبراير/ شباط للمساعدة الإنسانية وإجلاء مواطنين أتراك.
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أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا, روسيا
أكار يبحث مع نظيره الأوكراني تأمين عودة طائرتي شحن إلى تركيا
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بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، مسألة تأمين عودة طائرتي شحن عسكريتين وسفن تجارية تركية في الموانئ الأوكرانية.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أكار، وفقا لبيان لوزارة الدفاع التركية، نقلته وكالة الأناضول
الرسمية.
وقال البيان إن "الجانبين بحثا مسألة تأمين عودة طائرتي الشحن العسكريتين التركيتين من طراز"A400M" وسفن تجارية تركية في موانئ أوكرانيا".
وأكد أكار
خلال الاتصال "الحاجة الماسة لإعلان وقف إطلاق نار في أوكرانيا مع الجانب الروسي"، مضيفا أن تركيا "ستقوم بواجبها في تأسيس السلام وإيصال المساعدات الإنسانية لأوكرانيا".
وكان أكار قد أعلن في مارس/آذار الماضي، أن طائرتي شحن ما زالتا موجودتين في مطار بوريسبول بأوكرانيا إثر توجههما إلى هناك في 24 فبراير/ شباط للمساعدة الإنسانية وإجلاء مواطنين أتراك.