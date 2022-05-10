https://arabic.sputniknews.com/20220510/الاتحاد-الأوروبي-يتعهد-بتقديم-ما-يزيد-على-3-مليارات-دولار-للاجئين-السوريين-في-2022-و2023-1062053545.html
الاتحاد الأوروبي يتعهد بتقديم ما يزيد على 3 مليارات دولار للاجئين السوريين في 2022 و2023
الاتحاد الأوروبي يتعهد بتقديم ما يزيد على 3 مليارات دولار للاجئين السوريين في 2022 و2023
تعهد الاتحاد الأوروبي بزيادة المساعدات الإنسانية للسوريين حتى 1.5 مليار يورو (1.58 مليار دولار) لعام 2022 وتخصيص مبلغ مماثل العام المقبل. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T10:09+0000
2022-05-10T10:09+0000
2022-05-10T10:09+0000
أخبار سوريا اليوم
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موسكو- سبوتنيك. ووفقا لتصريحات أدلى بها منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، قال: "الاتحاد وبرغم وجود حرب على أعتابه إلا أنه لن ينسى النزاعات في المناطق الأخرى من العالم".وكان مؤتمر الاتحاد الأوروبي السادس حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة، قد انطلق أمس الاثنين، في بروكسل، بهدف تسخير الدعم الدولي للسوريين الذين ما زالوا يواجهون أزمة إنسانية حادة في سوريا وخارجها.وقد تم التعهد بزيادة المساعدات حسب ما أكد بوريل في اليوم الأخير للمؤتمر (اليوم الثلاثاء) خلال الاجتماع الوزاري للاتحاد الأوروبي.وأوضح أنه "بالنسبة لعام 2023، سيقدم الاتحاد الأوروبي نفس الدعم المالي- 1.56 مليار يورو"، لافتا إلى أن "هذا التمويل سيكون لصالح السوريين في سوريا ولصالح اللاجئين في المجتمعات المضيفة لهم في المنطقة ".يشار إلى أنه ومنذ العام 2011، وهو العام الذي اندلعت فيه بدايات الحرب السورية، قدم الاتحاد الأوروبي، بصفته أكبر مانح في العالم، ما يقرب من 29 مليار دولار للسوريين الأكثر ضعفًا في البلاد واللاجئين السوريين في جميع أنحاء المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20210527/مجلس-الاتحاد-الأوروبي-يمدد-العقوبات-على-سوريا-لسنة-أخرى-1049088923.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يتعهد بتقديم ما يزيد على 3 مليارات دولار للاجئين السوريين في 2022 و2023
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تعهد الاتحاد الأوروبي بزيادة المساعدات الإنسانية للسوريين حتى 1.5 مليار يورو (1.58 مليار دولار) لعام 2022 وتخصيص مبلغ مماثل العام المقبل.
موسكو- سبوتنيك. ووفقا لتصريحات أدلى بها منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، قال: "الاتحاد وبرغم وجود حرب على أعتابه إلا أنه لن ينسى النزاعات في
المناطق الأخرى من العالم".
وكان مؤتمر الاتحاد الأوروبي
السادس حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة، قد انطلق أمس الاثنين، في بروكسل، بهدف تسخير الدعم الدولي للسوريين الذين ما زالوا يواجهون أزمة إنسانية حادة في سوريا وخارجها.
وقد تم التعهد بزيادة المساعدات حسب ما أكد بوريل في اليوم الأخير للمؤتمر (اليوم الثلاثاء) خلال الاجتماع الوزاري للاتحاد الأوروبي.
وقال بوريل: "يسعدني أن أعلن عن تعهد إضافي بمليار يورو للسنة التقويمية 2022 وهذا سيجعل مساهمتنا المجمعة تزيد عن 1.5 مليار يورو".
وأوضح أنه "بالنسبة لعام 2023، سيقدم الاتحاد الأوروبي نفس الدعم المالي- 1.56 مليار يورو"، لافتا إلى أن "هذا التمويل سيكون لصالح السوريين في سوريا ولصالح اللاجئين في المجتمعات المضيفة لهم في المنطقة ".
وكان الاتحاد قد خصص العام الماضي 3.9 مليار دولار كمساعدات إنسانية ومساعدات تتعلق بسوريا.
يشار إلى أنه ومنذ العام 2011، وهو العام الذي اندلعت فيه بدايات الحرب السورية، قدم الاتحاد الأوروبي، بصفته أكبر مانح في العالم، ما يقرب من 29 مليار دولار للسوريين الأكثر ضعفًا في البلاد واللاجئين السوريين في جميع أنحاء المنطقة.